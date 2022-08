60 anni, drink drenanti per la salute

Caldo estivo e temperature elevate, una condizione di disagio per l'organismo che fatica a ricaricare le energie perse. Un evento che può incidere sulla salute delle estremità del corpo, mani e piedi, che possono apparire stanchi, gonfi e con una sensazione di pesantezza. Depurare e drenare sono azioni importanti in particolare se si soffre anche di ritenzione idrica.

Non solo cellulite ma anche scorie che possono appesantire l'organismo, che è bene eliminare in modo salutare. Come sempre affidarsi al fai da te è una scelta dannosa, per questo è bene farsi guidare dall'esperienza di un medico, di un farmacista oltre che di un nutrizionista. Figure utili per scegliere i prodotti più adatti, ma anche per creare drink saporiti e salutari.

Detox, perché depurare è importante

Eliminare le tossine accumulate è una scelta utile per il corpo, in particolare quando con il passare del tempo si modificano alcune dinamiche ed equilibri. Ad esempio con l'avvento della menopausa, oppure per problematiche legate alla pressione, al colesterolo, al diabete. Che possono incidere sulla salute degli organi interni, in particolare fegato, reni ma anche intestino e apparato digerente. Depurare, eliminare le scorie è essenziale, in particolare per i senior che possono così migliorare l'equilibrio personale aumentando al contempo la ricarica energetica.

È fondamentale anche drenare i liquidi in eccesso e le tossine accumulate a causa di uno stile alimentare errato e abitudini dannose. In commercio sono presenti integratori e tisane di origine naturale, che l'erborista potrà consigliare in modo accurato. Tra i più efficaci ci sono quelli contenenti estratto di betulla, gramigna, bromelina, tarassaco, carciofo, ortica o tè verde: sono perfetti per ripulire il corpo, per idratare, eliminare il sodio in eccesso, come aiuto al sistema linfatico e ai reni, con un buon apporto di sali minerali e fibre, arginando l'azione ossidativa dei radicali liberi.

Over, bevande drenanti per la salute

La natura è fonte costante di benessere e di prodotti salutari, come ad esempio frutta e verdura che possono trasformarsi in bevande drenanti dal grande potenziale. Sono infatti utili per recuperare l'idratazione e i sali minerali persi attraverso il sudore, ma anche come ricarica di vitamine, fibre ed energia. Favoriscono la diuresi e aiutano ad eliminare i ristagni di liquidi e la ritenzione idrica, riducendo la sensazione di gonfiore e proteggendo anche lo stomaco. Sotto alcuni esempi.