Gli alimenti che è meglio non mangiare quando fa troppo caldo dopo i 60 anni

Con l'arrivo del caldo afoso estivo è fondamentale cambiare qualche regola alimentare, specialmente dopo i 60 anni. Una necessità utile a preservare il benessere dell'organismo evitando alcune delle problematiche più classiche, quali la disidratazione, le carenze alimentari e la mancanza di energia.

Gli esperti suggeriscono sempre di assecondare le richieste dello stomaco, preferendo un'alimentazione più leggera, ricca di nutrimento e facile da assimilare. Mettendo al bando le preparazioni più complesse ed elaborate, gli alcolici e i cibi troppo grassi e ricchi di sale. Per non sbagliare ecco qualche consiglio per affrontare l'estate in piena salute.

Over 60 e caldo estivo, perché è importante scegliere i cibi giusti

Nutrirsi correttamente quando fa caldo, ecco la risposta giusta per contrastare l'afa e le problematiche che ne conseguono. Una valida alimentazione, in particolare per gli over 60, permette di reintegrare i sali minerali persi attraverso la sudorazione. Agevola una valida idratazione, tiene sotto controllo la temperatura corporea e riduce le problematiche e i rischi causati dal caldo eccessivo.

Tra questi anche la spossatezza, il calo di energia, seguiti da mal di testa, nausea e vomito, crampi muscolari. Senza dimenticare le vertigini, ma anche svenimenti, colpo di calore, tutti gli effetti sulla salute mentale come ad esempio l'aumento dell'ansia e dell'irritabilità, e le ricadute sulla pressione sanguigna. Fino a un peggioramento delle problematiche mediche preesistenti.

Tutti i cibi da evitare quando fa caldo

Per non cadere nella trappola ecco di seguito tutti i cibi e le preparazioni che è meglio evitare durante le giornate afose, così da preservare la salute e il benessere personale.

preparazione fritte e ricche di grassi : una frittura di pesce o di verdure potrebbe sembrare la soluzione giusta per un pranzo estivo, al pari di una bistecca cotta sulla griglia. Per quanto golose sono da evitare perché risultano pesanti da digerire, rallentano il processo e aumentano la sensazione di calore;

: una di pesce o di verdure potrebbe sembrare la soluzione giusta per un pranzo estivo, al pari di una bistecca cotta sulla griglia. Per quanto golose sono da evitare perché risultano pesanti da digerire, rallentano il processo e aumentano la sensazione di calore; alcolici : in apparenza potrebbero sembrare perfetti per dissetare ma, al contrario, compromettono la termoregolazione corporea del calore. Inoltre attivano un effetto diuretico e, per questo, favoriscono una condizione di disidratazione;

: in apparenza potrebbero sembrare perfetti per dissetare ma, al contrario, compromettono la termoregolazione corporea del calore. Inoltre attivano un effetto diuretico e, per questo, favoriscono una condizione di disidratazione; bevande zuccherate : uno dei falsi miti legati all'idratazione estiva, ovvero ricorrere alle bevande dolci e zuccherate. Nulla di più sbagliato perché queste incidono sui livelli glicemici e favoriscono la disidratazione. Per questo è bene eliminare o ridurre l'assunzione di succhi di frutta, aranciate, bevande a base di cola, bibite gassate ma anche tè e caffè;

: uno dei falsi miti legati all'idratazione estiva, ovvero ricorrere alle bevande dolci e zuccherate. Nulla di più sbagliato perché queste incidono sui livelli glicemici e favoriscono la disidratazione. Per questo è bene eliminare o ridurre l'assunzione di succhi di frutta, aranciate, bevande a base di cola, bibite gassate ma anche tè e caffè; alimenti veloci ma troppo salati : sembrano ideali per l’estate, perché nutrienti e facili da preparare, ma in realtà nascondono diverse insidie. Sono ricchi di sodio e grassi, aumentano la ritenzione idrica e sono pesanti da digerire. Un classico è il prosciutto con il melone, la mozzarella con il pomodoro o anche la bresaola con il formaggio in scaglie;

: sembrano ideali per l’estate, perché nutrienti e facili da preparare, ma in realtà nascondono diverse insidie. Sono ricchi di sodio e grassi, aumentano la ritenzione idrica e sono pesanti da digerire. Un classico è il prosciutto con il melone, la mozzarella con il pomodoro o anche la bresaola con il formaggio in scaglie; cibi speziati e piccanti : per quanto il sapore possa risultare gradevole e intenso, queste pietanze aumentano il calore corporeo e la disidratazione;

: per quanto il sapore possa risultare gradevole e intenso, queste pietanze aumentano il calore corporeo e la disidratazione; preparazioni elaborate : le pietanze dalla lunga cottura, magari tipiche dell'inverno, non sono indicate per la stagione estiva. Perché costringono lo stomaco a lavorare il doppio, appesantendo l'organismo stesso;

: le pietanze dalla lunga cottura, magari tipiche dell'inverno, non sono indicate per la stagione estiva. Perché costringono lo stomaco a lavorare il doppio, appesantendo l'organismo stesso; alimenti troppo freddi: cibi troppo freddi ma anche gelati, granite e ghiaccioli mettono a dura prova la termoregolazione del corpo e la digestione, inoltre gli ultimi tre sono ricchi di zuccheri e favoriscono la disidratazione.

Consigli alimentari per combattere il caldo

Per combattere l'afa e preservare la salute è bene affrontare i pasti in modo consapevole, distribuendoli all'interno dell'arco della giornata: mangiare poco ma con più frequenza, ma sempre leggero. Via libera ai piatti unici ma dove siano contemplati i cereali integrali in abbinamento a una fonte proteica magra e verdura di stagione. Consigliate le proteine leggere, ad esempio carni bianche e pesce, e anche i legumi, formaggi magri e leggeri e anche lo yogurt.

e, principalmente, all'da bere nei quantitativi consigliati per contrastare il caldo e l'afa, e per idratare correttamente l'organismo.

