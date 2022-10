Over, i 5 migliori alzawater adatti a tutte le esigenze

Che sia un alzawater elettronico o un semplice rialzo ecco una serie di proposte molto utili per rendere più agevole la parentesi toilette, in particolare per quella parte della categoria over che richiede un supporto ulteriore. Quei centimetri in più che possono fare la differenza, offrendo maggiore comodità ma anche autonomia ai senior con difficoltà di movimento o disabilità. Amazon, come sempre, propone una serie di offerte imperdibili, elencando una serie di articoli comodi, funzioni e facili da utilizzare. Un elenco corposo di alzawater in grado di permettere un accesso comodo, stabile e adattabile a ogni tipologia di supporto. In modo discreto ma perfettamente utile, per facilitare una corretta postura. Ecco i migliori prodotti da non perdere, modelli ergonomici facili da montare e da utilizzare.

Rialzo per wc dell'AnteaMED

L'alzawater con sistema di fissaggio laterale di AnteaMED permette un rialzo di 10 centimetri, è progettato per garantire un supporto ulteriore a chi è in difficoltà. Realizzato in polipropilene è un articolo stabile, robusto e facile da igienizzare. Si fissa agevolmente al bordo del water grazie a un pratico sistema di bloccaggio laterale con vite, che garantisce stabilità e adattabilità a ogni tipologia di supporto. La seduta anatomica riduce la pressione di appoggio, anche grazie alla naturale inclinazione imposta al supporto che incoraggia una corretta postura riducendo la flessione dell'anca e delle ginocchia.

Rialzo Alcalà della Mobiclinic

Il rialzo per wc modello Alcalà è un articolo completo e funzionale, in grado di rendere più immediata e semplice la routine quotidiana della categoria over. In particolare per chi deve fare affidamento su una mobilità incerta e ridotta, per questo il modello della Mobiclinic risulta di grande supporto anche grazie alla presenza di due braccioli reclinabili. Così da agevolare i movimenti e gli spostamenti, per un appoggio confortevole e del tutto stabile. Completa il prodotto la presenza di un comodo coperchio, per un modello in grado di adattarsi a ogni tipologia di water.

Rialzo Titàn di Mobiclinic

Il modello Titàn permette un rialzo di dieci centimetri ma anche un fissaggio laterale che offre un utilizzo stabile e confortevole. Si adatta a ogni tipologia di supporto e garantisce un impiego discreto e igienico, anche grazie alla presenza di un comodo coperchio. L'articolo, venduto sempre da Mobiclinic, è perfetto per le persone adulte con mobilità ridotta e per i senior con problematiche legate alla deambulazione. La struttura è solida e stabile, questo rendere l'impiego sicuro e confortevole.

Alzawater della GIMA

L'alza wc prodotto dalla GIMA consente un rialzo di 10 centimetri in piena comodità, garantendo un utilizzo immediato del supporto fino a un carico massimo di 225 chilogrammi. Facile da montare, si fissa lateralmente al wc di base rendendone l'utilizzo confortevole, stabile, perfetto per chi ha problemi di deambulazione e movimento. Garantendo maggiore autosufficienza e discrezione.

Rialzo per wc della Pepe Mobility

Un prodotto perfetto per chi ha una mobilità ridotta oppure ha una disabilità, è l'alzawc della Pepe Mobility comprensivo di coperchio, braccioli laterali e sistema di fissaggio. Permette un rialzo di 10 centimetri così da agevolarne l'utilizzo liberando il peso sulle gambe e le ginocchia. Favorendo le persone con dolore all'anca o alle estremità, con mobilità ridotta, disabili o senior con patologie correlate. Si applica facilmente risultando subito stabile, comodo e funzionale, prevenendo movimenti indesiderati o pericolosi. È un articolo discreto, dal design semplice ma sicuro, grazie alla presenza dei braccioli laterali che permettono di rialzarsi in autonomia, grazie al doppio appoggio.

