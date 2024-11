Crampi e over, tutto quello che c’è da sapere: le tecniche infallibili per non averli più

Ascolta ora 00:00 00:00

I crampi sono brusche e involontarie contratture transitorie, in genere dolorose, che riguardano un muscolo o un gruppo muscolare.

Si tratta di un disturbo molto comune, ma che colpisce soprattutto gli ultracinquantenni. Polpacci, cosce e piedi sono le parti del corpo maggiormente soggette a queste fitte fastidiose.

Lo spasmo ha una durata variabile, da alcuni secondi a qualche minuto, ed è caratterizzato da fasi di accentuazione e di attenuazione. I crampi si risolvono spontaneamente, ma possono essere d’aiuto i massaggi, la trazione passiva dei muscoli colpiti o la contrazione di quelli antagonisti.

L’età è uno dei fattori di rischio per cui chi è più in là con gli anni deve prestare attenzione. Altri fattori di rischio sono la disidratazione, l’abuso di alcol, la presenza di determinate patologie, come il diabete o le malattie della tiroide, e lo stato di gravidanza.

Le cause più comuni dei crampi

I crampi notturni, in primis alle gambe, sono diffusissimi, in particolare tra le persone di mezza età e gli anziani, e molte volte non hanno una causa precisa: essi sono detti crampi benigni idiopatici.

Tra le cause conosciute dei crampi si trovano invece:

attività fisica intensa o prolungata;

intensa o prolungata; mantenimento di una determinata posizione per un lungo periodo di tempo;

per un lungo periodo di tempo; disidratazione. Gli over 60 devono fare attenzione in quanto sotto questo profilo sono maggiormente a rischio. Con l’avanzare dell’età infatti lo stimolo a bere si attenua;

si attenua; mancata reintegrazione dei sali minerali come sodio, potassio, magnesio e calcio;

come sodio, potassio, e calcio; assunzione di alcuni tipi di farmaci (ad esempio i diuretici).

I crampi possono essere inoltre associati a determinate patologie. Tra queste, ad esempio, vi sono malattie del sistema muscolare, malattie neurologiche, insufficienza renale, problemi circolatori e squilibri metabolici.

Come si manifesta il dolore

Alla contrazione muscolare si percepiscono fitte di dolore più o meno intenso con impossibilità di muovere il muscolo colpito. Inoltre spesso toccando la zona interessata è possibile percepire un indurimento sottocutaneo del tessuto muscolare.

Le tecniche per evitare la comparsa di crampi

Per cercare di

gli spasmi, è possibile agire a livello preventivo. I consigli da mettere in atto sono:

assumere liquidi in quantità adeguata onde evitare la disidratazione, in particolare in occasione dell’attività fisica o quando fa molto caldo

in quantità adeguata onde evitare la disidratazione, in particolare in occasione dell’attività fisica o quando fa molto caldo reintegrare , se necessario, i sali minerali

, se necessario, i sali minerali allungare i muscoli con lo stretching soprattutto prima di fare sport

i muscoli con lo stretching soprattutto prima di fare sport se si soffre di crampi notturni, è utile fare stretching prima di andare a dormire

prima di andare a dormire fare attività fisica costante , bilanciando gli sforzi in base alle proprie capacità e condizioni fisiche

, bilanciando gli sforzi in base alle proprie capacità e condizioni fisiche prediligere una dieta sana ed equilibrata

sana ed equilibrata non fumare

I crampi possono capitare a chiunque, ma se fossero ricorrenti e duraturi è bene rivolgersi al medico.