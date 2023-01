Come depurarsi dopo le feste a 60 anni

Dopo le feste natalizie, complice pranzi e cene sontuose, ci si sente inevitabilmente più appesantiti. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una condizione transitoria che, cioè, si risolve spontaneamente nel giro di pochi giorni. Tuttavia, per smaltire eventuali eccessi alimentari - posto che realmente vi sia stato un abuso di dolci, bevande alcoliche occorre depurare l'organismo in profondità. Al riguardo, una dieta detossificante, chiaramente monitorata da un professionista in biologia della nutrizione o affini, può fare la differenza, specie dopo i 60 anni.

Cos'è una dieta detossificante

La dieta detossificante è un regime nutrizionale che prevede il consumo di alimenti con proprietà particolarmente detossificanti e depurative. Occhio, però, a non equivocare tale definizione. Per intenderci: nessun beverone allo zenzero o shake all'alga spirulina rientra nella categoria.

In linea generale, bisogna incrementare l'assunzione di fibre vegetali (frutta e verdura) ma, soprattutto, garantire all'organismo un buon livello di idratazione bevendo circa due litri d'acqua al giorno (l'equivalente di circa 6/8 bicchieri).

Trattandosi di una dieta vera e propria, è necessario concordare un piano alimentare con il proprio medico di fiducia: le iniziative personali sono sconsigliate e possono sortire effetti indesiderati - anche gravi - per la salute dei senior. L'obiettivo primario deve essere, sempre e comunque, quello di preservare il benessere psico-fisico.

Quali alimenti mangiare per depurarsi

Una premessa è d'obbligo: non esistono alimenti "buoni" e "cattivi". Va da sé che, dopo un periodo di pasti abbondanti, quale può essere quello delle feste natalizie, bisogna limitare il consumo di cibi processati e preparazioni elaborate.

Via libera, invece, agli alimenti ricchi di nutrienti essenziali che assicurano al corpo energia e sostentamento. Tra questi vi sono:

Frutta e verdura di stagione : cavolfiore, broccoli, rape, cicoria e carciofi svolgono un'azione depurativa per fegato e intestino.

: cavolfiore, broccoli, rape, cicoria e carciofi svolgono un'azione depurativa per fegato e intestino. Alimenti ricchi di potassio : banane, patate dolci e kiwi garantiscono l'equilibrio idrico del corpo, favorendo la diuresi, e aiutano a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna.

: banane, patate dolci e kiwi garantiscono l'equilibrio idrico del corpo, favorendo la diuresi, e aiutano a mantenere sotto controllo la pressione sanguigna. Yogurt : contiene calcio e proteine facilmente assimilabili. Inoltre, è ricco di fermenti lattici vivi, importanti per riequilibrare la flora batterica intestinale e contrastare, di conseguenza, il gonfiore addominale.

: contiene calcio e proteine facilmente assimilabili. Inoltre, è ricco di fermenti lattici vivi, importanti per riequilibrare la flora batterica intestinale e contrastare, di conseguenza, il gonfiore addominale. Legumi : sono una fonte preziosa di proteine vegetali, fibre, vitamine e sali minerali. Inoltre, garantiscono un senso di sazietà prolungata.

: sono una fonte preziosa di proteine vegetali, fibre, vitamine e sali minerali. Inoltre, garantiscono un senso di sazietà prolungata. Pesce : quello azzurro (tonno, sgombro, salmone, pesce spada e merluzzo) ha un basso indice calorico ed è ricco di Omega 3.

: quello azzurro (tonno, sgombro, salmone, pesce spada e merluzzo) ha un basso indice calorico ed è ricco di Omega 3. Pasta, pane e cereali integrali: contengono fibre e sono in grado di saziare a lungo. In più, regolarizzano il funzionamento dell’intestino, eliminando eventuali gonfiori.

Anche il consumo di tè, tisane e infusi con estratti di erbe carminative (carvi, menta piperita, carciofo, liquirizia eccetera) favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso.

Cibi da evitare o moderare dopo le feste

Durante le feste è molto probabile che vi sia stato un abuso di alimenti particolarmente calorici e pietanze elaborate. Pertanto, durante il periodo di detox sarebbe meglio moderare il consumo di alcuni cibi e bevande. Tra i vari:

dolci;

bevande zuccherine;

alcolici;

insaccati;

carni processate (prodotti prefritti e già panati);

salumi.

Per massimizzare gli effetti della dieta detossificante, si consiglia di praticare anche un po' di esercizio. Da scongiurare, invece, i digiuni: non compensano in alcun modo i pasti abbondanti e sono dannosi per la salute.