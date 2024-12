Over e dolori alle gambe, tutte le cause e i rimedi più validi

Il dolore alle gambe è una condizione frequente e spesso fastidiosa, come può confermare la categoria over che ne è spesso vittima. Non è una problematica unicamente legata all'avanzare degli anni, ma può presentarsi anche per cause differenti e sempre varie.

Il più delle volte si manifesta in tandem con uno stato di gonfiore, accompagnato da una sensazione di pesantezza. Una sintomatologia che si tende a ignorare ma che potrebbe suggerire la presenza di un problema. Per questo è fondamentale individuarne la causa scatenante, prestando attenzione ai sintomi che possono risultare fastidiosi.

Dolore alle gambe, come si presenta

Quando si presenta il dolore alle gambe è bene correre ai ripari, o meglio comprenderne le cause scatenanti e il motivo di questo problema così fastidioso. In apparenza potrebbe sembrare una condizione non così preoccupante tanto da farci sorridere, ma il mal di gambe potrebbe essere il campanello d'allarme di una problematica fisica più importante.

Il dolore potrebbe interessare tutta la gamba o solo una parte, in alcuni casi è accompagnato da rossore o calore e in altri coinvolgere le articolazioni. Spesso si presenta in coppia con una sensazione pressante di pesantezza, seguita da affaticamento e dolore, che può riguardare anche le vene. Per trovare una soluzione è necessario comprendere cosa ha causato la problematica, la motivazione scatenante.

Cause principali

Il dolore alle gambe si palesa con sintomi precisi, è importante tenerne traccia e riportarli al medico così da scoprire la causa scatenante. Una necessità utile per porvi così rimedio in modo efficace, ecco le principali.

Trauma

Una caduta, un movimento brusco, una lesione muscolare, ma anche una frattura possono concorrere nel favorire una condizione di disagio alle gambe con conseguente dolore.

Patologie osteoarticolari

Tutte quelle problematiche che coinvolgono le articolazioni e un consumo della cartilagine, una problematica legata all'avanzare del tempo e dell'età. Tra queste segnaliamo l'osteoartrosi, la tendinite, l'artrite che coinvolge le articolazioni e l'anca favorendo una certa rigidità, ma anche la sciatica che riguarda la compressione o l'infiammazione del nervo sciatico, conseguenza di una discopatia, dell'artrosi vertebrale o dell'ernia al disco.

Patologie vascolari

Tra le più comuni vi sono le vene varicose, la trombosi con coaguli, le flebiti, l'insufficienza venosa che corrisponde a un malfunzionamento del drenaggio del sangue negli arti inferiori. Si manifestano attraverso una sensazione di caldo, dolore, con prurito della parte interessata, vene ingrossate e a rilievo, gambe pesanti, edemi, formicolio e intorpidimento. Un'altra causa è l'arteriopatia periferica che si presenta attraverso un forte dolore durante la fase di movimento, scomparendo durante il riposo, e spesso è legata a una severa occlusione arteriosa.

Tendinite e borsite

L'infiammazione dei tendini e i microtraumi alle borse articolari possono favorire una sensazione di forte dolore alle gambe. A causarne l'insorgenza possono concorrere diversi fattori come un'errata postura, un peso eccessivo, alcune malattie sistemiche, uno sforzo eccessivo o un movimento errato di tipo sportivo, o anche situazioni congenite.

Crampi muscolari e disturbi del sonno

Nonostante non sia facile comprenderne la causa scatenante, la presenza dei crampi potrebbe giungere come conseguenza di un affaticamento muscolare. Oppure segnalare una carenza di sali minerali nel corpo, una problematica spesso facile da risolvere e passeggera. Per quanto riguarda i disturbi del sonno segnaliamo la sindrome delle gambe senza riposo che corrisponde all'urgenza di muovere le gambe mentre si riposa, o poco prima di addormentarsi.

Fattori di rischio e cure

I dolori alle gambe sono associati ad alcuni fattori di rischio, come ad esempio l'avanzare dell'età, un eccesso di peso corporeo, la troppa sedentarietà e l'assenza di movimento o di un'attività sportiva. Può incidere svolgere un'attività lavorativa che costringe a lungo a stare in piedi o seduti, come la presenza di patologie quali il diabete di tipo 1 e 2, o di malattie autoimmuni. Lo stile di vita può impattare in modo incisivo, in particolare se si segue una dieta poco varia, ricca di grassi, condita da cattive abitudini quali il tabagismo e l'abuso di alcolici. Senza dimenticare il ruolo della menopausa per le donne, ovvero la diminuzione di estrogeni, e l'assunzione di una postura scorretta e fastidiosa sia per le gambe che per la schiena.

Per porre rimedio alla problematica è bene consultare un esperto, sottoponendo i sintomi al medico di fiducia che potrà suggerire la cura più adatta e degli esami specifici, se necessario. Le strategie di cura saranno diversificate a seconda della condizione medica riscontrata, ma una modifica dello stile di vita potrà sicuramente accelerare la fase di guarigione. Non solo farmaci ma anche un'alimentazione maggiormente bilanciata ed equilibrata, in tandem con l'abbandono delle sigarette e una riduzione degli alcolici. Con il supporto di cure mirate e naturali per la menopausa, l'utilizzo di calze a compressione graduata, l'applicazione di creme e prodotti che possano migliorare la circolazione anche con l'aiuto di un valido massaggio.

Senza dimenticare ie del sano movimento, perfetto per dimagrire e migliorare la salute di gambe e articolazioni. E nel caso fosse necessario con il supporto di bastoni e deambulatori, o anche di una ginnastica mirata, così da rendere il passo più solido e sicuro.

