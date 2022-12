Rimedi contro il freddo a 60 anni

Durante il periodo invernale ci si ritrova a contrastare giornate particolarmente fredde, con temperature basse e umidità eccessiva. Una condizione che può incidere sul benessere di tutti, in particolare la categoria senior ma anche i bambini, che risultano particolarmente sensibili ai disagi dati dal freddo intenso. Nonostante gli attuali ultra sessantenni conducano esistenze dinamiche, piene di attività e impegni, potrebbero sopportare poco un abbassamento repentino dei gradi esterni.

Una condizione agevolata anche dal naturale passare del tempo che rende l'organismo meno tollerante al freddo, in tandem con un rallentamento della circolazione, un quantitativo minore di grasso corporeo e la presenza di qualche problema fisico. Non certo una regola ma un propabile stato di salute, peggiorato dalle giornate di freddo invernale molto intenso ed ecco perché è importante mettere in atto soluzioni rapide.

Over 60, tutti i rimedi contro il freddo intenso

L'inverno, con le sue temperature basse e le influenze di stagione, può trasformarsi in un momento difficile da affrontare. In particolare da parte di chi poco tollera i gradi più bassi e patisce la classica umidità dei mesi più gelidi; una condizione che può incidere sulle azioni del quotidiano e rendere più difficoltoso anche il riposo. L'obiettivo è quello di accumulare più calore possibile, riscaldando e proteggendo il corpo ma anche lo spazio domestico.

La percezione che si ha del freddo spesso è personale, non è solo legata all'età ma condizionata da alcuni fattori che ne aumentano la sensibilità. Ad esempio lo stress seguito dagli squilibri ormonali, dalla presenza di patologie, da una cattiva circolazione e da una digestione difficoltosa, un mix che ha delle ricadute sulla salute stessa. Combattere il freddo diventa un obiettivo importante da perseguire, in particolare per gli over 60 così da godere di una quotidianità piena di salute, benessere e protetta.

E non necessariamente mettendo mano al termostato di casa, che deve mantenere una temperatura domestica equilibrata. Non solo per una questione di spesa e costi, ma principalmente per non seccare troppo l'aria degli ambienti, risultando così dannosa per la salute della pelle e degli stessi polmoni. Scopriamo come fare.

Abbigliamento e tessuti

Scegliere gli abiti giusti, o meglio i tessuti, è una mossa vincente per combattere il freddo e preservare una buona temperatura corporea, sia fuori che dentro casa. Per questo è bene rivolgere l'attenzione alla scelta di materiali definiti termoregolatori, come lana e seta, perfetti per una corretta traspirazione che agevoli un tepore costante. Magari partendo dagli indumenti intimi, per poi proseguire sovrapponendo strato sopra strato, proteggendo in particolare le estremità maggiormente soggette agli sbalzi di temperatura. Una scelta pratica che risulta utile per schermare il corpo mentre si è fuori casa, ma anche tra le mura domestiche evitando così di alzare troppo la temperatura del riscaldamento.

Cibi, dieta e alimentazione

Anche il cibo può risultare di supporto garantendo calore, come sostiene la stessa medicina cinese che considera gli alimenti in base alla loro energia. Questa è nota come energia chimica potenziale e si trasforma in energia dinamica, quando il cibo viene ingerito, permettendo all'organismo di affrontare tutte le attività che gli competono, ricavando salute e vitalità. Alcuni alimenti sono indicati per svolgere questo compito, innalzando il calore del corpo come le zuppe e le minestre con legumi e verdure, la cipolla e l'aglio. Ma anche le verdure ricche di vitamina A come ad esempio spinaci, ravanelli, zucchine, broccoletti, carote, zucca e cicoria, seguiti dal cioccolato fondente, dalla frutta secca e dai cereali integrali. Senza dimenticare la frutta fresca di stagione, in particolare agrumi e kiwi, passando per le spezie più corroboranti come timo, cardamomo, maggiorana, anice, cumino, ginepro, cannella, rosmarino, zenzero, pepe e peperoncino.

Bevande calde

Gli over appassionati di bevande calde e rigeneranti potranno trarre giovamento dall'unione di alcuni decotti con aromi e spezie. Ad esempio una tazza fumante di tè verde con l'aggiunta di qualche fettina di zenzero in infusione e un pizzico di cannella. Ottime le tisane alle erbe, magari drenanti e dalle proprietà antiossidanti, un toccasana in grado aumentare il calore agevolando al contempo il benessere del corpo stesso. Inoltre stringere una tazza calda è un toccasana per le le stesse mani, una parte che spesso fatica a scaldarsi durante la stagione più fredda. L'ideale anche durante le passeggiate all'aria aperta, mentre si porta a sgambare il cane o si cammina con gli amici, sorseggiando un tè caldo take away.

Creme, massaggi e doccia

Le estremità del corpo sono le parti che più di tutte faticano a scaldarsi, come ad esempio mani e piedi spesso soggette agli sbalzi di temperatura o condizionate da problemi di circolazione, squilibri ormonali o frutto di una vita sedentaria. Per migliorare la situazione è possibile mettere in atto acuni accorgimenti, ad esempio proteggendole con calze e guanti di lana. Massaggiandole con creme idratanti, olio alle mandorle, unguenti alla cannella e allo zenzero da mescolare con una crema per evitare irritazioni. Perfetto anche un pediluvio caldo con semi di peperoncino e qualche goccia di zenzero fresco. Fino alle docce di contrasto dove è bene alternare getti di acqua calda con getti di acqua fredda, per almeno dieci minuti, migliorando così la circolazione.

Ginnastica e fitness

Muoversi favorisce l'ossigenazione dell'organismo, migliora la circolazione sanguigna e preserva il benessere del corpo. Si può praticare del fitness casalingo, oppure seguire dei corsi online o dal vivo così da scaldare il corpo mantenendosi in allenamento. Partendo sempre da una fase preparatoria di stretching in grado di allungare e distendere i muscoli, scaldandoli nel modo giusto prevenendo contratture. Ma anche la camminata quotidiana può migliorare il calore corporeo, anche se effettuata in esterna. Basta mantenere una buona andatura, con il supporto dell'abbigliamento giusto e magari in compagnia del cane, oppure degli amici o dei familiari più cari. Senza dimenticare i benefici del ballo a corpo libero, perfetto da praticare in casa ascoltando la musica del cuore.