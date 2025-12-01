Panettone e "barbajada" per la merenda di Natale

È iniziato ufficialmente il mese delle feste, un lungo allenamento alle mangiate del Natale e del Capodanno con party tra amici e colleghi. E la tradizione delle merende di Natale nei grandi alberghi e nelle pasticcerie. Vediamo i principali appuntamenti.

Grand Hotel et de Milan Da oggi torna l'appuntamento quotidiano con la Merenda di Natale, dalle 16 alle 19. In degustazione i panettoni sartoriali dello chef Gennaro Esposito, accompagnati da creme artigianali, biscotti, dolci tipici (torrone, biscotti pan di zenzero e struffoli), e poi bevande calde e una selezione di cioccolate calde gourmet. Il tutto curato dal pastry chef Carmine Di Donna.

Portrait Centro del Natale delgrande albergo dei Ferragamo in zona Montenapoleone "The Gift: Portrait of a Winter's Tale", una pista di pattinaggio su ghiaccio aperta a tutti al prezzo di 15 euro che sarà versato direttamente a Fondazione Mente, che supporta bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, in particolare nello spettro autistico. E per rifocillarsi ci sono il ristorante 10_11 aperto tutto il giorno, il Beefbar, il cocktail bar Rumore e la possibilità di acquistare i panettoni "signature" di 10_11 (55 euro) e quello salato di Beefbar (50 euro).

Palazzo Touring Club Milan, a Radisson Collection Hotel Dal 1° dicembre al 6 gennaio al Bistrot Bertarelli 1894 una merenda natalizia con prodotti dolci e salati accompagnati da una scelta di tè firmata Le Vie del Tè o dalla classica barbajada, la storica bevanda milanese a base di caffè, cioccolata e latte. E la vicina Presidential Suite si trasforma "La Suite di Babbo Natale" in un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà. Le due esperienze a 25 euro. E il venerdì e il sabato sera le Movie Nights dedicate ai più celebri film della cultura pop: , con allestimenti scenografici, intrattenimento o e proposte gastronomiche (48 euro).

Pavé Pasticceria di nuova generazione ma con un suo pubblico fedelissimo, che a dicembre trasforma le due gelaterie di via Cadore e via Battisti in temporary store del Natale con l'offerta di panettoni, biscotteria, spalmabili e box regalo mentre la pasticceria di via Casati propone la fetta di panettone con la barbajada o tè selezionati.

Four Seasons Gusto e divertimento nel grande albergo di via Gesù, dove ci sarà un Sentiero dei Balocchi dislocato tra lo Stilla Bar e il ristorante Zelo, con una foresta di alberi dalle sfumature verdi, elfi giganti, casette e tanto altro. La merenda di Natale preparata dallo chef Fabrizio Borraccino, dal pastry chef Stefano Trovisi e dal bartender Alejandro Pellejero celebra il cioccolato in tutte le sue forme con un'apposita carta, due cocktail ad hoc (il Mandarin Punch e il Vin Brulé) e l'immancabile panettone.

Eataly Smeraldo Venerdì 12 dicembre si terrà The Christmas Dinner, la grande cena di Natale firmata Eataly, in contemporanea in 13 ristoranti in Italia ed Europa, con un menu festoso che comprende i Tortellini al doppio Parmigiano Reggiano e il panettone con crema al mascarpone. Prezzo 39,90 euro. E da Food&Pizza Theatre tutti i giorni si può assaggiare il menu delle feste.

Excelsior Hotel Gallia Tra i tanti appuntamenti il 14 dicembre tradizionale Sunday Brunch con musica jazz dal vivo (95 euro, 40 per i bimbi), il 4 dicembre una masterclass dedicata all'arte di decorare la tavola di

Natale con un laboratorio aperto al pubblico (60 euro) e dal 5 al 24 dicembre al Gallia Lounge&Bar la "merenda di Natale" con degustazione di due panettoni e un altro dolce al carrello, con una bevanda a scelta (40 euro).