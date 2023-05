"È stata allontanata". Angela Kelly, la stylist di Elisabetta, lascia Windsor

Angela Kelly ha servito fedelmente la defunta Elisabetta II per circa 30 anni come stilista e confidente. Dopo la morte della sovrana Carlo III avrebbe deciso di allontanare dalla corte la designer, verso la quale nutrirebbe una certa gelosia e che guarderebbe da sempre con sdegno. Ora l’ultimo affondo: il Re avrebbe imposto alla Kelly di lasciare la sua casa a Windsor per un’altra dimora, sempre gentilmente concessa dalla Corona. Questo dono, però, avrebbe un prezzo: il silenzio assoluto di Angela Kelly sui segreti della regina Elisabetta.

“AK-47”, ovvero Angela Kelly

In circa 30 anni di leale servizio alla Corona, dal 1993 al 2022, Angela Kelly è riuscita a guadagnarsi un posto di tutto rispetto a corte: stylist e amica della regina Elisabetta. Quest’ultima teneva in grande considerazione la sua opinione e, caso più unico che raro, le ha consentito di pubblicare due libri in cui le regali scelte in fatto di moda si fondono senza soluzione di continuità con aneddoti privati inediti.

Questo favore le ha, inevitabilmente, attirato le invidie e le gelosie dei cortigiani. D’altro canto sembra che la Kelly abbia un carattere fin troppo deciso, quasi autoritario, che non avrebbe contribuito a renderla simpatica agli occhi degli altri collaboratori, anzi, le sarebbe valso l’eloquente soprannome di “AK-47”. Stando ai tabloid la stylist avrebbe anche un detrattore d’eccezione: re Carlo III, secondo alcuni geloso della confidenza che la Kelly aveva con sua madre.

Dopo la morte della regina Elisabetta il nuovo monarca ha potuto far sentire tutto il peso del suo potere sulla non tanto amata designer: lo scorso ottobre i tabloid hanno raccontato che Sua Maestà avrebbe fatto cambiare le serrature degli appartamenti reali nel Castello di Windsor. Angela Kelly, tornata da Balmoral per prendere degli oggetti di Elisabetta II, non sarebbe riuscita a entrare, intuendo che la sua influenza a corte si stava ormai esaurendo.

Non solo: il 24 marzo 2023 il sovrano avrebbe concesso delle onorificenze ai collaboratori più stretti della madre. Stando alle ricostruzioni la Kelly si aspettava di essere nominata Dame Commander del Royal Victorian Order, invece Carlo l’ha nominata semplicemente Commander. Carlo III ha vinto su tutta la linea, ma non gli sarebbe bastato. Angela Kelly dovrà rispettare un ultimo ordine che la vincolerà per tutta la vita.

Una casa in cambio del silenzio

Il Daily Mail ha pubblicato delle foto in cui si vede Angela Kelly, maglietta bianca e occhiali da sole, caricare delle piante e un materasso su un furgone per i traslochi. Sua Maestà, infatti, le avrebbe imposto di lasciare la dimora di Windsor gentilmente concessa dalla regina Elisabetta. La stylist, però, non dovrà cercare un nuovo alloggio: Carlo III avrebbe acquistato per lei una proprietà nel Peak District. Naturalmente la nuova casa tornerà alla Corona dopo la morte della Kelly. In questo modo il Re allontana definitivamente la stilista ma, nello stesso tempo, la ricompensa per gli anni di servizio, rispettando la volontà della Regina.

Angela Kelly ha anche postato su Instagram una foto del suo giardino, scrivendo: “Mi preparo a dire addio. Mi trasferisco nella mia nuova casa, che potrò chiamare finalmente la mia casa”. A un amico avrebbe confidato di “non vedere l’ora di iniziare nuove avventure”. L’abitazione nel Peak District, però, farebbe parte di un accordo segreto con il sovrano che le “impedirebbe di divulgare” i segreti della royal family.