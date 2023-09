Canalis, Soleri, Bonolis, Virzì: tutte le coppie vip scoppiate questa estate

Se il 2022 è stato l'anno nero per l'amore di coppia, anche il 2023 non scherza. Da marzo - mese decisamente pessimo per le unioni vip - a oggi sono tante le coppie famose che si sono dette addio tra divorzi milionari, tradimenti e scelte consenzienti.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La fine della relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata sicuramente la più chiacchierata di questa calda estate. L'ex Miss Italia e l'ex calciatore avevano conquistato il pubblico partecipando a Temptation Island 2020. Il loro amore e il rispetto, che entrambi avevano dimostrato relazionandosi con i tentatori, avevano entusiasmato i telespettatori, che li avevano eletti coppia più bella di quella edizione. I due sembrano essere pronti a convolare a nozze. Nel giorno del 43esimo compleanno della Nazzaro, Amoruso le aveva regalato un anello di fidanzamento e le nozze erano state fissate per il 2022, ma qualcosa si è rotto e la coppia si è detta addio. Dallo scorso aprile i due non sono più fatti vedere assieme e le voci di una crisi e di presunti tradimenti sono iniziate a circolare sul web. " Aveva un altro ", ha tuonato Lorenzo Amoruso sui social accusando l'ex, mentre Manila cercava di difendersi dalle accuse, salvo poi uscire allo scoperto con il nuovo amore, Stefano Oradei. Una storia finita nel peggiore dei modi tra accuse e recriminazioni.

Licia Colò e Alessandro Antonino

È stato meno chiacchierato l'addio tra la conduttrice televisiva Licia Colò e il pittore napoletano Alessandro Antonino. Dopo vent'anni di matrimonio, la coppia ha ufficializzato la rottura a marzo con una breve dichiarazione della Colò al settimanale Nuovo: " Io e mio marito ci siamo lasciati ". Nessun dettaglio, nessun commento sui motivi della fine della relazione, dalla quale è nata una figlia, Liala. Quello che è certo è che l'annuncio è stato un fulmine a ciel sereno nell'ambiente dello spettacolo, dove i due erano considerati una delle coppie più solide.

Elisabetta Canalis e Brian Perri

Dopo dieci anni insieme si sono detti addio anche Elisabetta Canalis e il chirurgo americano Brian Perri. Già da ottobre 2022 si parlava di una profonda crisi tra l'ex velina e il marito, ma solo a febbraio i rumor si sono trasformati in qualcosa di concreto, cioè quando la stampa ha riferito del trasferimento della Canalis e della figlia dalla villa di famiglia in un appartamento di Los Angeles. La notizia ufficiale della separazione non è mai arrivata dai diretti interessati, ma neppure una smentita è arrivata quando sul web si sono moltiplicate le notizie sui motivi dell'addio e addirittura su ciò che riportavano le carte di divorzio. Solo quando su Chi sono state pubblicate le prime foto di Elisabetta con il nuovo compagno, il campione di kick boxing Georgian "Iceman" Cimpeanu, l'ufficialità dell'addio a Brian Perri è arrivata.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì

Marzo nero anche per l'attrice Micaela Ramazzotti e il regista Paolo Virzì. Dopo quindici anni di matrimonio, lo scorso marzo il settimanale Diva e Donna ha rivelato che la coppia viveva in case separate da settimane. " Virzì ha lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli, Jacopo e Anna, di 13 e 10 anni" , riferiva la rivista, parlando dell'imminente divorzio. " Il nostro matrimonio è in una fase delicata ", ha dichiarato Micaela Ramazzotti, quando il gossip si è diffuso a macchia d'olio, ma l'unione è apparsa irrimediabilmente compromessa nel momento in cui l'attrice si è mostrata felice e in confidenza con il personal trainer Claudio Pallitto, ex volto di Tamarreide. Le foto e i video del loro feeling, che circolano da settimane sul web, fanno credere che indietro non si torna.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta

Il 7 aprile Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta hanno affidato ai social la notizia della fine della loro storia durata nove anni. Lei consigliera comunale, lui ex gieffino sono stati una delle coppie più discusse del mondo dello spettacolo e non solo per la differenza di età. Nei giorni dell'addio la Pezzopane è apparsa affranta in tv per la fine dell'amore, mentre Colaiuta si è dovuto difendere dagli attacchi degli hater. Nonostante l'addio, però, i due sono rimasti in buoni rapporti. "Sono stati 9 anni bellissimi, molto importanti per entrambi. Non potevamo chiudere andando ciascuno per la propria strada, infatti ci sentiamo tutti i giorni", ha detto l'ex gieffino al Corriere pochi giorni dopo l'annuncio dell'addio. Ma negli ultimi giorni si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma, poi smentito con forza dalla coppia.

Giorgia Soleri e Damiano David

La fine della storia d'amore tra Giorgia Soleri e Damiano David è stata la più discussa dell'estate al pari dell'addio tra Bonolis e la Bruganelli. Non fosse altro per come è stata resa nota la rottura dai due ex, cioè quando Damiano è stato pizzicato in un locale a Formentera mentre baciava un'altra ragazza. Il gossip sul tradimento è letteralmente decollato. Da una parte c'era chi sosteneva che Giorgia avesse un'altra relazione da mesi, dall'altra c'era il sospetto che la coppia si fosse lasciata da tempo ma per interesse (economici e promozionali) i due avessero deciso di posticipare l'annuncio. Alla fine la nota stampa è arrivata attraverso i social e Damiano e la Soleri hanno messo una toppa all'intera vicenda definendosi una coppia aperta. Ma l'ira dei fan li ha accompagnati per settimane.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli