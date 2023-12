Da Elisabetta Canalis a Belen e Stefano: le coppie vip che si sono dette addio nel 2023

Il 2023 si conferma anno funesto per le coppie vip. Come già era accaduto nel 2022 anche l'anno che sta per concludersi ha visto scoppiare diverse coppie famose. Tra matrimoni finiti in modo burrascoso e relazioni arrivate al capolinea tra accuse e recriminazioni, la cronaca rosa del 2023 è stata tempestata di annunci e comunicati stampa di addii, alcuni davvero inattesi.

Elisabetta Canalis e Brian Perri

Tra i matrimoni saltati a sorpresa c'è sicuramente quello di Elisabetta Canalis e Brian Perri. L'ex velina e il chirurgo spinale americano si erano sposati nel 2014 in Sardegna e dalla loro relazione è nata la figlia Skyler. Con il decimo anniversario alle porte, però, la coppia ha deciso di divorziare. Differenze inconciliabili, legate soprattutto alla passione per la kick boxing della Canalis, pare abbiano portato i due coniugi ad allontanarsi. I più maligni, però, hanno intravisto nel nuovo giovane compagno di Elisabetta - il campione di kick Georgian Cimpeanu, il motivo della separazione. Nonostante l'addio, avvenuto a marzo scorso, Elisabetta Canalis e l'ex marito sono rimasti in buoni rapporti. "Io e Brian ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti", ha detto di recente l'ex velina.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Le avvisaglie di un addio, invece, c'erano da tempo per Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Dopo una serie di tira e molla, avvenuti tra il 2018 e il 2022, a marzo 2023 è iniziata a circolare l'indiscrezione: "Vivono in case separate". Dopo diciassette anni, un matrimonio, tanti film l'uno accanto all'altra e due splendidi figli - Jacopo e Anna - Micaela Ramazzotti ha messo fine al matrimonio con il regista livornese. L'attrice lo ha confermato durante l'estate dopo essere stata paparazzata insieme a un altro uomo, l'ex di Tamarreide, Claudio Pallitto.

Fiammetta Cicogna e Carl Hirschmann

A marzo 2023 è arrivato anche l'annuncio dell'addio tra la conduttrice Fiammetta Cicogna e il compagno, Carl Hirschmann, dal quale ha avuto due gemelle, Gaia e Gioia, nate nel 2019. "La nostra coppia era bellissima ma insieme eravamo tossici l'uno per l'altro, ci combattevamo silenziosamente", ha rivelato la Cicogna al settimanale F nell'intervista nella quale l'attrice ha parlato apertamente dei tradimenti dell'imprenditore - fautore della coppia libera - e del rapporto vissuto con l'ex come una "prigione". L'addio è arrivato dopo dieci anni di relazione.

Paolo Bonolis - Sonia Bruganelli

Dopo il divorzio di Totti e Ilary, la separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata sicuramente la più chiacchierata soprattutto per come la notizia è venuta fuori. Lo scorso aprile l'irriverente sito Dagospia ha fatto esplodere la bomba come già era accaduto con Totti e Ilary. " La storia è arrivata al capolinea, daranno la notizia in una intervista a Verissimo" , aveva anticipato il sito, scatenando la reazione seccata della coppia, che - vedendosi scippare la propria privacy - aveva smentito categoricamente l'addio con un video amatoriale dalle Maldive. Tre mesi dopo, però, ecco arrivare l'annuncio ufficiale e non attraverso un comunicato congiunto, ma con un'intervista esclusiva rilasciata a Vanity Fair: " Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati". Così, dopo ventisei anni insieme e due figli grandi, la coppia d'oro della tv si è detta addio, ma i rapporti sono rimasti pressoché invariati e i due ex coniugi si frequentano ancora.

Belen Rodriguez - Stefano De Martino

Dopo mesi di voci, indiscrezioni e sussurri è arrivata al capolinea - questa volta definitivamente - la storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. A darne notizia per primo è stato Fabrizio Corona a luglio, parlando di un addio consumatosi a inizio anno. " Lo ha lasciato con una lettera e sta andando avanti" , ha detto l'ex re dei paparazzi anticipando di qualche giorno la prima apparizione pubblica dell'argentina con il nuovo compagno, Elio Lorenzoni. Le foto della showgirl con un altro uomo hanno di fatto sancito l'addio a Stefano, ma i motivi del divorzio sono rimasti segreti fino a inizio dicembre, quando Belen - ospite di Domenica In - ha confessato di essere stata tradita più volte da De Martino e di essersi sentita abbandonata in un momento di depressione, tanto da spingerla a mettere la parola fine alla loro storia.

Giorgia Soleri e Damiano David

Dopo sei anni di relazione nel 2023 è finita anche la storia d'amore tra Giorgia Soleri e il leader dei Maneskin, Damiano David, e il finale è stato decisamente burrascoso. A sancire la rottura è stato il tradimento consumato dal cantante con un'ex compagna di scuola. Damiano è stato paparazzato in un locale di Formentera mentre baciava un'avvenente bionda e le immagini hanno subito fatto il giro del web, costringendolo a uscire allo scoperto. "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo" , ha scritto su Instagram il frontman dei Maneskin. Ma la reazione furiosa di Giorgia - che ha cancellato lui e i componenti della band dai social e dalle sue foto - ha fatto capire che dietro all'addio consensuale c'era ben altro.

Licia Colò e Alessandro Antonino

Fine di un matrimonio lungo vent'anni anche per la conduttrice Licia Colò e il marito, il pittore Alessandro Antonino. A dispetto degli altri addii vip, il divorzio tra Colò e Antonino è avvenuto nel massimo riserbo, con una dichiarazione brevissima della conduttrice sulle pagine della rivista Nuovo: "Io e mio marito ci siamo lasciati". Nessun dettaglio è emerso sui motivi della rottura.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

E' durata poco meno di due anni la storia d'amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che lo scorso ottorbe hanno messo la parola fine alla loro relazione. Conosciutisi nella casa del Grande Fratello Vip 2022, l'influencer e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sembravano essere destinati all'altare con la proposta arrivata alla mostra del Cinema di Venezia poco prima della gravidanza. Prima dell'estate, però, la coppia ha vissuto una profonda crisi, culminata con l'addio arrivato in autunno. "Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina", aveva scritto Sophie su Instagram e poi, in studio a Verissimo, aveva parlato di mancanze di rispetto, soprusi e gelosie che l'hanno spinta a prendere le distanze da Alessandro. Basciano si è difeso e sempre a Verissimo tra i due è andato in scena uno scontro a distanza, che li ha allontanati definitivamente. La coppia ha una figlia, Celine Blu.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Tra le coppie vip che si sono dette addio nel 2023 c'è anche quella composta dall'ex miss Italia Manila Nazzaro e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso. La coppia era unita da sei anni e si era fatta amare dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione a Temptation Island e poi al Grande Fratello Vip. Un anno e mezzo fa era arrivata addirittura la proposta di nozze, ma con il nuovo ingresso di Manila nella casa del Gf 2023 qualcosa nella coppia si è rotto. Una volta uscita dal reality Manila ha provato a ricucire il rapporto ma senza successo e i problemi sono venuti a galla di recente. "Era cambiato e ha iniziato a usare delle modalità inaccettabili. Il motivo per cui ci siamo lasciati erano le litigate e le modalità, il mio coraggio è stato dire basta ad alcuni modi che per me erano inaccettabili, io mi sentivo umiliata, derisa", ha confessato a Verissimo Manila, rigettando le accuse del suo ex, che l'aveva descritta come una traditrice. Oggi Manila ha voltato pagina e sembra essere pronta a sposare il ballerino Stefano Oradei.

Tiziano Ferro e Victor Allen

È invece arrivata come un fulmine a ciel sereno la separazione tra Tiziano Ferro e Victor Allen. La coppia, che si era sposata nel 2019 a Sabaudia, viveva a Los Angeles da anni e aveva adottato due bambini, Margherita e Andreas. La storia sembrava essere solida, prima che Ferro annunciasse l'addio attraverso un lungo post sui social network. " Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. Tutta la mia attenzione è rivolta ai miei meravigliosi figli ", ha scritto su Instagram Tiziano Ferro lo scorso settembre, annunciando il divorzio e parlando dei problemi burocratici legati all'affido dei figli, che gli impediscono di poter tornare in Italia.

Martina Stella - Andrea Manfredonia

L'ultima coppia a essersi lasciata in ordine di tempo è quella composta da Martina Stella e Andrea Manfredonia. Nell'ultima intervista rilasciata a Oggi, l'attrice fiorentina ha svelato di avere avviato le pratiche di divorzio lo scorso agosto, ma di avere taciuto sulla separazione per proteggere i figli, Leonardo (nato dal matrimonio con Manfredonia) e Ginevra, nata da una precedente relazione. "I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Non me l'aspettavo, sono molto delusa", ha confessato Martina Stella, parlando della fine del matrimonio con il compagno, che era stato celebrato nel 2014.