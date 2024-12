Parla Harry: "Avrei dovuto divorziare 10-12 volte..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Da anni circolano indiscrezioni su un’imminente separazione tra Harry e Meghan. C’è persino chi si chiede cosa farà il principe dopo il presunto divorzio, se sceglierà di tornare a Palazzo, oppure proseguirà la strada intrapresa negli Stati Uniti. Nel giugno 2023 i tabloid sostennero anche che il secondogenito di Re Carlo III avesse acquistato una casa a Londra per vivere da solo, magari facendo la spola tra Inghilterra e Stati Uniti. In una nuova intervista, però, il duca di Sussex ha smentito categoricamente, seppur con una certa ironia, tutti i rumors sul suo matrimonio.

“Dieci, dodici volte”

Lo scorso 4 dicembre il principe Harry era a New York, senza Meghan, al “New York Times’ 2024 DealBook Summit”, evento dedicato ai libri, per parlare di media e disinformazione con il giornalista del New York Times e fondatore di DealBook Andrew Ross Sorkin. Il principe, riporta il People, ha colto l’occasione per levarsi qualche “sassolino” dalla scarpa a proposito del suo rapporto con la duchessa, che per alcuni sarebbe finito ormai da tempo.

Harry ha raccontato la sua reazione di fronte ai tanti articoli che riguardano la sua vita privata, soffermandosi in particolare sul gossip secondo il quale le carriere parzialmente divise dei Sussex sarebbero un chiaro segnale di crisi della coppia: “Ho cercato il tuo nome su Google”, ha iniziato Sorkin, “e c’erano persone attratte da tutto ciò che fai, tutto il tempo. Sono attirate dal fatto che proprio ora Meghan sia in California e tu qui. Ci sono articoli…che chiedono ‘perché prendete parte a eventi indipendenti? Perché non ci andate insieme?”.

Lo stesso giorno dell’intervista, infatti, la duchessa ha partecipato da sola al Paley Honors Gala a Beverly Hills. Il principe Harry ha chiarito che tutta questa attenzione “non è davvero una cosa buona” , specificando che molto spesso la stampa gli avrebbe attribuito cose mai fatte, in particolare la separazione da Meghan: “A quanto pare abbiamo comprato casa o traslocato dieci, dodici volte. Abbiamo anche divorziato, forse, dieci, dodici volte…È difficile tenere il passo ed ecco perché tendi a ignorare. Le persone per cui mi dispiace di più sono i troll. Alimentano speranze [che accada qualcosa] e poi non accade. Quindi mi dispiace per loro. Sinceramente”.

“Contro di me”

Il principe ha aggiunto di “non avere dubbi” sul fatto che l’intervista verrà “distorta in qualche modo contro di me e forse tu stesso”, ha detto, riferendosi a Sorkin, “sarai inesorabilmente bersaglio dei troll. Per questo posso solo scusarmi, ma mi hai invitato tu, quindi non è colpa mia” , ha chiosato Harry tra l’ironia e una punta di vittimismo, scatenando le risate della platea.

Negli ultimi mesi i tabloid hanno ipotizzato che il duca fosse stanco della sua vita in California, che sentisse nostalgia di Londra, degli amici, della quotidianità a cui era abituato. Harry, però, ha smentito anche questo: “Mi piace molto vivere qui e crescere i miei figli qui. È una parte della mia vita che non ho mai pensato avrei vissuto”. Immancabile il riferimento a Lady Diana: “Sento che è la vita che mia madre avrebbe voluto per me”.

Poi il duca è tornato sulla questione del complicato rapporto con i media: “Ne ho fatto esperienza fin da bambino. Ho visto storie scritte su di me che non erano esattamente basate sulla realtà. Ho visto storie sui membri della mia famiglia, sugli amici, su estranei, tutti i tipi di persone. E penso che quando cresci in questo ambiente ti ritrovi a mettere in discussione la validità dell’informazione, ma anche a chiederti cosa stanno pensando le altre persone e quanto pericoloso può essere nel tempo”.

La preoccupazione del principe è per i figli, per il modo in cui vivranno l’attenzione mediatica e i commenti dei social media. Harry ha confermato che a Montecito la vita scorrerebbe tranquilla. A proposito degli impegni suddivisi con Meghan l’intervista sembrerebbe confermare ciò che disse una fonte al People: “È chiaro che si sta evolvendo un approccio a doppio binario”, basata sui loro interessi.

“Il duca e la duchessa hanno trovato il loro equilibrio come individui, non solo come coppia. Il duca sembra concentrato sul lavoro riguardante i patronati”,

“la duchessa sul suo percorso imprenditoriale”.

sulla filantropia,