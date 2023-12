Ilary e Michelle sulla neve, Belen in Argentina, Marcuzzi alle Maldive: la fuga dei vip per il Capodanno

Come saluteranno il 2023 i personaggi famosi di casa nostra? Per lo più all'estero. Sono tanti infatti i vip che hanno deciso di festeggiare San Silvestro e Capodanno lontano dal Belpaese. C'è chi ha preferito la neve e le montagne e chi il mare e il caldo tropicale, ma quasi tutti hanno scelto di mettere molti chilometri tra loro e l'Italia.

Ilary Blasi in Svizzera con Bastian Muller

Mentre Francesco Totti è volato alle Maldive per dire addio al vecchio e complicato anno, Ilary Blasi ha varcato il confine italiano destinazione Svizzera. La conduttrice romana trascorrerà San Silvestro nella splendida località di Zermatt tra piste innevate, spa e buon cibo. Con lei ci sono la piccola Isabel e il compagno Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che, poche settimane fa, le ha regalato un anello di fidanzamento da oltre 100mila euro. L'hotel dove alloggiano, con vista sul Cervino, è tra i più esclusivi della zona, e costa oltre mille euro a notte. Noccioline.

Wanda Nara dopo Ballando vola a Dubai

Fine anno lussuoso per Wanda Nara e Mauro Icardi. Terminata l'esperienza a Ballando con le stelle, che l'ha vista trionfare, Wanda Nara ha preso un jet privato e ha fatto tappa prima a Istanbul e poi, imbarcati il marito e i cinque figli, è volata al caldo sole degli Emirati Arabi. La comitiva alloggia al Bulgari Resort, uno dei più lussuosi alberghi di Dubai, e dopo appena ventiquattro ore di vecanza Wanda e Co. non si sono fatti mancare nulla, compreso shopping da migliaia di euro in borse.

Michelle Hunziker, Capodanno sulla neve con Alessandro

L'unica ad avere scelto di rimanere in Italia per le vacanze di fine anno è Michelle Hunziker. La showgirl si è rifugiata a Campiglio insieme alle figlie Celeste e Sole e al nuovo amore, Alessandro Carollo, l'osteopata romano con il quale fa coppia fissa da qualche mese. La coppia alloggia in un’esclusiva location di Campiglio a 2100 metri di altitudine sul Monte Spinale e spende le giornate tra sciate di buon mattino e passeggiate nella natura. Per la conduttrice si tratta della prima vacanza con il compagno insieme alle sue due figlie. Insomma, prove da famiglia allargata per Michelle.

Belen Rodriguez saluta il 2023 in Argentina (con Elio)

Dopo il durissimo scontro social con l'ex fidanzato Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è volata in Argentina per ricongiungersi alla sua famiglia. A Pilar, città dov'è nata e cresciuta, la Rodriguez è sbarcata con i figli Santiago e Luna Mari, e si è portata dietro persino il fidanzato Elio Lorenzoni, accolto a braccia aperte dal clan dei Rodriguez al completo. In Sudamerica sono volati infatti anche Cecilia e Jeremias, la sorella e il fratello della showgirl, con cognati al seguito. Una réunion in piena regola.

Alessia Marcuzzi alle Maldive con la figlia Mia

È volata nel suo posto del cuore Alessia Marcuzzi, che ha deciso di accogliere il 2024 alle isole Maldive. Ogni anno la conduttrice di Boomerissima sceglie l'oceano Indiano per godersi sole, mare e relax. Lo scorso anno sbarcò alle Maldive insieme all'ex marito e alla figlia Mia, mentre quest'anno pare essere in compagnia della figlia e di alcuni amici. Il condizionale, però, è d'obbligo perché Alessia Marcuzzi ha scelto di pubblicare pochissime foto su Instagram per documentare la sua vacanza all'estero e senza fornire alcun dettaglio sulla location. La privacy prima di tutto.

Bobo Vieri, De Lellis e gli altri

Ma l'elenco dei vip che dirà addio all'anno vecchio lontano dall'Italia è lungo. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo hanno scelto le Maldive per trascorrere il Capodanno e con loro sono partiti anche Alessandro Matri e l'ex velina Federica Nargi. Stessa spiaggia, stesso mare (isola diversa) per Giulia De Lellis e compagno. Hanno preferito l'esclusività della Costa Azzurra, invece, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. E ancora mare per Alex Belli e Delia Duran, atterrati in Egitto.