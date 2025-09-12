"Un libro sul divorzio". Il matrimonio tra Harry e Meghan è al capolinea?

Non è la prima volta che i tabloid parlano della possibilità di divorzio tra Harry e Meghan come fosse una questione di settimane, se non addirittura di giorni. Finora le indiscrezioni non si sono mai concretizzate. Nelle ultime ore, però, i media sono tornati a sostenere che i Sussex non sarebbero più una coppia, complice anche la visita di Harry a Carlo III, lo scorso 10 settembre. Dopo la parentesi londinese il principe è volato a Kiev, per dare il suo sostegno all’Ucraina nella guerra contro la Russia.

Voci di divorzio (di nuovo)

Il principe Harry sarebbe al settimo cielo dopo la visita a Londra e l’incontro con il padre. Nessuno sa cosa i due si siano detti durante il colloquio da 54 minuti, ma pare proprio che il duca ne sia rimasto soddisfatto. “Naturalmente Harry ha amato il fatto di essere tornato nel Regno Unito, chiacchierare con i vecchi amici, i colleghi, in generale poter supportare l’incredibile lavoro [riguardante] le cause che significano così tanto per lui” , ha dichiarato un insider a Page Six.

La pace con la royal family non sembra poi così vicina, soprattutto a causa del presunto, netto rifiuto di William e Kate alla sola prospettiva di un meeting con Harry. Almeno con il Re, però, ci sarebbe uno spiraglio per il dialogo.

Ora il principe vorrebbe riuscire a portare anche i suoi figli, Archie e Lilibet Diana, dal nonno. Sempre secondo Page Six durante la visita a Sua Maestà Harry gli avrebbe mostrato delle foto dei bambini. Se e quando i piccoli principi potranno incontrare Carlo, però, è tutto un altro discorso, un capitolo ancora da scrivere in questa faida familiare e che quasi sicuramente vedrà Meghan come personaggio fondamentale.

Se la duchessa ha un ruolo imprescindibile nella vita dei figli, lo stesso non sarebbe in quella del marito. Non più, almeno. In concomitanza con l’incontro tra il principe e il sovrano, infatti, sono riemerse le voci di un presunto divorzio tra i duchi.

“Un libro nell’eventualità del divorzio”

Lo scorso gennaio, in occasione del quinto anniversario dalla Megxit, Vanity Fair ha pubblicato l’indiscrezione secondo la quale “il team di Meghan avrebbe avuto un colloquio con una casa editrice per valutare l’interesse” per un libro sulla vita della duchessa “dopo il divorzio da Harry” . Questa richiesta, non confermata, è tornata sui media proprio nei giorni che il principe ha trascorso a Londra. L’impressione è che Harry sarebbe stato così felice di tornare a Palazzo da dimenticare la famiglia in California. Del resto molti esperti reali ritengono che si senta solo a Montecito, che non sia ma riuscito ad abituarsi alla vita americana.

Tuttavia l’indiscrezione del divorzio avrebbe basi molto fragili: Vanity Fair ha specificato che “non è stata fatta nessuna offerta, non è stato redatto alcun manoscritto” . Lo staff della duchessa avrebbe semplicemente sondato il terreno per capire se “questo editore fosse, in teoria, interessato a un libro a seguito” di un possibile naufragio del matrimonio dei Sussex.

Una curiosità davvero strana, quella del team. Le circostanze di questa storia appaiono piuttosto ambigue. Parliamo di un libro che non esiste e forse non esisterà mai. Senza contare che, se il divorzio diventasse realtà, molti editori potrebbero essere interessati ad accaparrarsi il racconto di Meghan in esclusiva. La duchessa non avrebbe certo bisogno di contattare le case editrici. Tuttavia c’è un dettaglio che potrebbe cancellare in un colpo solo tutte le voci sulla fine della coppia.

“Ho chiesto a mia moglie”

Subito dopo i felici giorni londinesi il principe Harry è partito per Kiev allo scopo di portare il suo supporto agli ucraini nella guerra contro la Russia. Una visita non annunciata per ragioni di sicurezza. Secondo quanto riportato dal Guardian il duca sarebbe stato invitato dal governo ucraino e da Olga Rudnieva, direttrice del Superhumans Center di Leopoli, che si occupa dei soldati feriti in guerra e che hanno subìto delle amputazioni.

Durante la visita a sorpresa Harry ha visitato il National Museum of the History of Ukraine in World War II, ha puntualizzato Reuters e dichiarato: “Una charity non può porre fine alla guerra, ma può contribuire in maniera significativa al recupero dei soldati feriti”.

Il principe è già stato in Ucraina e nel Superhumans Center lo scorso aprile, hanno ricordato La Cnn e il New York Post. A proposito di questi viaggi, però, ha raccontato di aver prima chiesto alla Rudnieva come potesse aiutare il popolo ucraino. Successivamente, ha riportato il Guardian, “mi sono consultato con mia moglie e con il governo britannico per assicurarmi che fosse tutto a posto. Poi è arrivato l’invito ufficiale”

Questa frase è molto importante perché sembrerebbe confermare non solo la serenità familiare del duca attraverso il dialogo con Meghan, ma anche l’esistenza delle relazioni con il Regno Unito, sebbene a

scopo diplomatico e di sicurezza. La duchessa sarebbe sempre accanto al marito, ma non necessariamente sotto le stesse luci dei riflettori che illuminano lui e le battaglie, familiari e umanitarie, che gli stanno più a cuore.