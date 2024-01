Coppie reali a pezzi ma non Carlo e Camilla. Ecco perché

Negli ultimi tempi i giornali hanno raccontato diverse storie di presunti tradimenti all’ombra delle Corone europee. Dalla Spagna alla Danimarca, passando per il Principato di Monaco e la Svezia, sembra che molte coppie royal stiano traballando sotto il peso di litigi, segreti e bugie che gli staff di corte faticherebbero non poco a tenere nascosti dietro le porte chiuse dei Palazzi reali. Tali faccende spinose, però, non riguarderebbero Carlo III e la regina Camilla. La loro unione sarebbe più salda che mai, perché ha affrontato mille ostacoli, come mettono in evidenza anche la principessa Anna e la sorella di Camilla in un nuovo documentario. Tutte quelle tempeste private e mediatiche potevano portare a due soli risultati: il rafforzamento del legame, o una separazione definitiva.

Terremoto alla corte spagnola

Molti principi e sovrani d’Europa non starebbero attraversando un momento felice con le loro metà. A partire dai reali di Spagna, alle prese con uno scandalo che, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere stato orchestrato dall’ex Re Juan Carlos per vendetta contro la potente e a quanto pare mai amata nuora. Prima di Natale è stato pubblicato il libro di Jaime Peñafiel, Letizia y Yo, in cui l’uomo d’affari Jaime del Burgo, ex marito della sorella di Letizia, sostiene di aver avuto una relazione con la cognata. Una storia che si sarebbe interrotta con il matrimonio tra la Ortiz e Felipe, celebrato nel 2004 alla Cattedrale dell’Almudena, per poi ricominciare nel 2010.

Nell’agosto 2011 sarebbe stata la Regina a chiamare Del Burgo per annunciargli la fine definitiva del loro presunto rapporto. L’uomo sostiene anche che Letizia Ortiz gli avrebbe chiesto di essere suo testimone di nozze e di aver contrattato per lei gli accordi prematrimoniali. Impossibile sapere cosa pensi Re Felipe di tutta questa vicenda. La Casa reale tace, mentre la coppia royal si mostra in giro unita e sorridente. Uno degli ultimi eventi che hanno visto insieme i sovrani è stato il compleanno dell’infanta Elena, festeggiato lo scorso 20 dicembre con un pranzo nel ristorante Pabù, uno dei più eleganti di Madrid.

A spasso per Madrid

La corte danese sarebbe alle prese con un problema molto simile a quello dei reali spagnoli: lo scorso novembre il giornale spagnolo Lecturas ha pubblicato delle foto in cui si vede il principe Frederik di Danimarca in giro per Madrid con l’ex modella Genoveva Casanova. Dopo aver ammirato la mostra Picasso, il sacro e il profano al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza, i due avrebbero cenato a El Corral de la Morerìa, locale di flamenco. Il principe, dicono le indiscrezioni, avrebbe dormito in casa di Genoveva.

La signora Casanova ha negato con forza di avere una relazione con Frederik. Una fonte ha raccontato al magazine Hola che il loro incontro sarebbe stato casuale: a quella serata si sarebbe dovuto presentare un amico del principe, bloccato all’ultimo dal Covid. Così l’uomo avrebbe chiesto alla Casanova di sostituirlo. Frederik e la moglie Mary di Danimarca sono tornati in pubblico per l’incontro con i reali di Spagna a Copenhagen. Durante l’evento sarebbero emersi dei segnali di freddezza e rabbia latente nella coppia.

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, intervistata dal Daily Mail, ha notato che il principe avrebbe tenuto un atteggiamento “esitante” nei confronti della consorte. Quest’ultima, invece, sarebbe apparsa “distaccata”, con la “mascella contratta” , come a voler trattenere i suoi veri sentimenti, mentre “giocava ansiosamente con l’anello nuziale”. La coppia si è fatta vedere anche il giorno della Vigilia di Natale, per la messa nella Cattedrale di Aarhus. L’atmosfera, però, era completamente diversa. I principi si tenevano per mano, modo non molto originale per stemperare l’attenzione mediatica, mostrando che tutto andrebbe bene. Originalità a parte nulla toglie che potrebbe essere questa la verità.

Tradimenti e bugie in Svezia e a Monaco

Da anni si rincorrono voci, sempre smentite, di un possibile divorzio tra Charlene e Alberto di Monaco. La principessa non si sarebbe mai abituata alla vita di corte e sarebbe delusa, per alcuni persino irritata, dalla presenza dei figli naturali del marito. Le cose non andrebbero meglio in Svezia. Il matrimonio tra la principessa Vittoria e Daniel Westling sarebbe in crisi a causa di presunte infedeltà. Il giornalista David Nyhlem, come riporta il Messaggero, avrebbe addirittura delle prove di questi tradimenti, ma la corte ha smentito le voci di divorzio.

Carlo e Camilla uniti per sempre

In mezzo a tutte queste burrasche sentimentali una delle poche unioni reali che sembrano funzionare a meraviglia è quella tra Carlo III e la regina Camilla. Secondo i giornali una tale coesione può derivare solo dagli innumerevoli ostacoli superati insieme. Tutte prove del fatto che ci troviamo di fronte a una relazione fondata sul vero amore. Il Re e la Regina sarebbero fatti l’uno per l’altra, si comprenderebbero alla perfezione, sostenendosi in ogni momento.

Nel nuovo documentario della Bbc “Charles III: The Coronation Year”, mandato in onda nel Regno Unito lo scorso 26 dicembre, la sorella di Camilla, Annabel Elliot, ha definito i sovrani come “lo ying e lo yang” , spiegando: “Camilla è la roccia [di Carlo], in realtà non potrei ribadirlo abbastanza. Lei è completamente leale, non qualcuno che ha grandi alti e bassi” . Il Re e la Regina sarebbero, secondo Annabel, “poli opposti”, ma forse proprio per questo la loro relazione andrebbe “alla perfezione” .