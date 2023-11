“No ai duchi, sì alla famiglia di Camilla": lo schiaffo di Natale della Royal Famyly a Harry e Meghan

Harry e Meghan non avrebbero ricevuto l’invito al 75esimo compleanno di Re Carlo III, lo scorso 14 novembre e sembra che i loro nomi non siano stati inclusi nemmeno nella lista degli ospiti che prenderanno parte ai tradizionali festeggiamenti di Natale a Sandringham. Dovrebbero esserci, invece, i parenti della regina Camilla: la loro presenza sarebbe una vera novità, un cambiamento enorme, drastico rispetto all’epoca della regina Elisabetta. La prova evidente, qualora ve ne fosse ancora bisogno, che gli equilibri familiari a cui eravamo abituati sono stati totalmente stravolti con l’ascesa al trono di Carlo. Le fonti, però, sono certe che se Sua Maestà tendesse la mano ai Sussex e li invitasse nel Norfolk per Natale, loro non rifiuterebbero.

Natale a Sandringham?

Harry e Meghan non hanno partecipato alle celebrazioni per il compleanno di Carlo III, ma sarebbe arrivata da Montecito la tanto attesa telefonata di congratulazioni. Il sovrano avrebbe chiacchierato con il suo secondogenito, ma anche con la duchessa e ascoltato i principi Archie e Lilibet Diana che intonavano in suo onore la tradizionale canzoncina “Happy Birthday”. Tanto è bastato a far riaccendere le speranze di pace o, almeno, di una tregua tra i duchi e la royal family, magari di un incontro faccia a faccia che possa portare a un chiarimento.

Le prossime festività sarebbero state perfette in tal senso. Invece, molto probabilmente, le aspettative saranno deluse anche questa volta. Pare, infatti, che Harry e Meghan non torneranno nel Regno Unito neppure a Natale. O meglio, la coppia vorrebbe festeggiare con la royal family ma l’invito non sarebbe arrivato. La sensazione di déjà-vu è corretta, perché i Sussex sostengono di non essere stati invitati nemmeno al compleanno del Re. Un insider ha dichiarato al Sunday Times: “Non riesco a immaginare che i Sussex rifiutino la proposta di trascorrere del tempo con Sua Maestà. Ma per ora non vi è stato alcun invito per le Feste”.

Non solo i rapporti tra le due famiglie non sarebbero migliorati, ma la notizia della telefonata dei Sussex nel giorno del compleanno di Carlo avrebbe contribuito a inasprire le tensioni, ha detto un’altra fonte al Telegraph: “Il Re e la Regina si preoccupano di essere accusati della fuga di notizie, se le storie di telefonate e conversazioni private diventano di dominio pubblico, anche se è ovvio che ciò non parte da loro. Pensano: ‘è di dominio pubblico e dominio pubblico allora c’è un problema’”.

Pace in cambio di popolarità?

Harry e Meghan sarebbero contenti di rivedere i Windsor, ma tutto questo presunto entusiasmo non sarebbe reciproco. “È improbabile che [la royal family] li attenda a braccia aperte” , ha scritto il Daily Mail. In particolare il principe William, i cui rapporti con il fratello e la cognata sarebbero ormai inesistenti. Anzi, un’eventuale presenza dei duchi a Sandringham potrebbe portare scompiglio, come ha sottolineato l’esperto Richard Eden al Daily Mail, proprio perché le tensioni irrisolte sarebbero sotto gli occhi di tutti, scrutate in particolare dall’obiettivo impietoso dei fotografi. Circostanza disastrosa che il Re vorrebbe evitare a ogni costo.

Un insider, però, ha chiarito al Sunday Times: “[I Sussex] vogliono cambiare la situazione attuale”. Un altro, sul Daily Mail, ha aggiunto: “Sembra come se stessero rilanciando la loro strategia di riconciliazione” . Ma perché proprio ora, dopo tutto il fango gettato sulla Corona? Da dove nascerebbe questo pentimento così inaspettato e repentino? Una terza fonte, con una certa ironia, ipotizza che non si tratterebbe di un atteggiamento disinteressato: “Ha qualcosa a che vedere con il fatto che alcuni dei loro accordi commerciali, come quello con Spotify, sono falliti e loro sono stati messi in ridicolo in serie come South Park e I Griffin? Si sarebbero resi conto che lamentarsi di quanto sia terribile essere un membro della royal family non è poi questa grande strategia?”.

L’insider lascia intendere che dietro a questa presunta gran voglia di Harry e Meghan di fare pace con la royal family e magari festeggiare tutti insieme il Natale a Sandringham vi sarebbero due soli motivi, connessi tra loro: la ricerca della popolarità e della credibilità perdute e la necessità di denaro per mantenere l’altissimo stile di vita della coppia a Montecito. I Windsor, ben consapevoli di questa strategia, non ci terrebbero affatto a rivedere i duchi a Sandringham. Molto più gradita, invece, sarebbe la presenza della famiglia della regina Camilla.

Famiglia allargata a Sandringham

Carlo III, ha rivelato il royal editor di Itv Chris Ship, avrebbe già invitato i figli di Camilla, Tom e Laura, i cinque nipoti e la sorella Annabel Elliott al pranzo di Natale che si terrà, come da tradizione, a Sandringham. È la prima volta che i parenti della sovrana partecipano a un evento così importante per la famiglia reale, in perfetto equilibrio tra pubblico e privato. Ciò comporterà qualche modifica dal punto di vista logistico, diciamo così: “L’aggiunta della famiglia della Regina significa che ci sarà bisogno di spazio extra” , ha spiegato un insider.