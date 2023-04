"Deve limitarsi". L'ultimatum di Fedez alla Ferragni per superare la crisi

" A tutti voi vorrei ricordare la complessità del vivere un matrimonio ". Così Fedez pochi giorni fa si giustificava di fronte alle telecamere di Striscia, ricevendo il tapiro d'Oro dalle mani di Valerio Staffelli. Una frase passata in sordina che, però, nasconde ciò che sarebbe successo subito dopo Sanremo, quando la coppia ha rischiato di vedere naufragare il matrimonio. La crisi c'è stata (" Ho molto da farmi perdonare ", aveva detto il rapper sempre a Striscia) ma quello che emerge nelle ultime ore è che non solo Chiara Ferragni avrebbe imposto degli aut aut al marito (vedi la storia di Luis Sal), ma anche Fedez avrebbe preteso un cambio di rotta da lei, facendole una richiesta ben precisa.

La scelta imposta dalla Ferragni

Il primo a sganciare la bomba sulla crisi coniugale, che i Ferragnez stavano (stanno?) vivendo, è stato Fabrizio Corona. Attraverso il suo profilo Telegram, l'ex re dei paparazzi ha raccontato che non solo la Ferragni sarebbe stata a un passo dal chiedere il divorzio al rapper, scivolato nel baratro della depressione per colpa di un farmaco sbagliato; ma che gli avrebbe chiesto di prendere le distanze dall'amico e collega Luis Sal. " O lui o me ", avrebbe detto l'imprenditrice digitale, secondo quanto riferito da Corona, che ipotizzava addirittura che tra Fedez e Luis Sal ci fosse stata una relazione omosessuale.

L'aut aut di Fedez alla Ferragni