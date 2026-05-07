Marco Rubio in Vaticano per ricucire con il Papa

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è a Roma. L'aereo su cui viaggiava è atterrato all'aeroporto di Ciampino tra rigide misure di sicurezza. Il capo del Dipartimento di Stato, responsabile della politica estera statunitense, è atteso oggi in Vaticano, domani invece sarà a Palazzo Chigi. In programma incontri anche con i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto. Dopo l'arrivo il lungo corteo di auto ha lasciato l'aeroporto verso le 9.

Ricucire i rapporti con il Vaticano

La missione di Rubio arriva a pochi giorni delle tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al pontefice, accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” e che il Papa sarebbe favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. La risposta del santo padre non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, ha sottolineato con parole nette: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi li’ non c’è nessun dubbio”.

Anche ieri il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, alla vigilia dell’incontro col suo omologo, ha osservato: “Non vorrei entrare in giudizi personali, io credo che il Papa fa quello che deve fare. Fa il Papa. Attaccarlo in questa maniera mi pare perlomeno un po’ strano”. Parolin ha ribadito comunque che gli Usa restano un interlocutore imprescindibile“.

Quanto ai temi sul tappeto, il porporato osservava: “Domani ascolteremo Rubio, l’iniziativa è partita da loro, poi immagino si parlerà di quello che è successo in questi giorni, non potremo non toccare questi argomenti e poi un po’ in generale tratteremo i temi di politica internazionale, temi come l’America Latina, immagino anche Cuba , ci saranno tutti i temi più caldi”. Rubio era già stato ricevuto dal pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente Vance, per consegnare una lettera di Trump con l’invito a visitare gli Stati Uniti.