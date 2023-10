Festa dei nonni: i 12 rimedi naturali per restare in forma anche dopo i 70 anni

I nonni sono il patrimonio della società. La Giornata a loro dedicata che ricorre annualmente il 2 ottobre, ci ricorda il loro valore. Colonne portanti delle famiglie, memoria storica e luogo sicuro in cui è sempre possibile rifugiarsi. Ma noi offriamo loro le giuste cure e attenzioni? Soprattutto ora, con l'avvento dei primi freddi, i malanni di stagione sono dietro l'angolo. Se da un lato è vero che i nonni sono sempre più in forma e giovanili, dall'altro non si devono dimenticare le fragilità e le problematiche tipiche della terza età. Alcuni rimedi naturali sono in grado di supportare in maniera efficace la salute degli anziani. Scopriamoli insieme.

L'importanza del sistema immunitario

Il sistema immunitario è il più importante meccanismo di difesa che l'organismo possiede contro le minacce esterne (virus, batteri, funghi, parassiti) e interne (cellule anomale). Per la precisione sono 3 le funzioni a cui assolve:

protegge il corpo dagli agenti esterni che possono penetrare al suo interno;

riconosce ed elimina le cellule anomale;

individua e rimuove i globuli rossi invecchiati e i tessuti danneggiati o morti.

L'immunità, ossia la capacità protettiva del sistema immunitario, viene esercitata attraverso le barriere meccaniche e chimiche. Si parla allora di immunità innata o aspecifica presente sin dalla nascita, oppure di immunità acquisita o specifica. Quest'ultima la si ottiene in vari modi, anche in maniera artificiale mediante i vaccini.

Con il passare del tempo, il sistema immunitario subisce una diminuzione della sua risposta difensiva. Ecco, dunque, perché gli anziani sono più vulnerabili alle malattie croniche, alle infezioni e alle complicazioni associate all'immunità compromessa.

I rimedi naturali che rinforzano il sistema immunitario

Il clima autunnale favorisce il diffondersi di virus e batteri e dunque predispone gli anziani ad ammalarsi. Un valido aiuto per sostenere il sistema immunitario è offerto da alcuni rimedi naturali che, tuttavia ricordiamo, possono essere assunti solo dopo aver consultato il proprio medico o l'erborista di fiducia. Tra i rimedi naturali efficaci figurano:

L' echinacea : stimola le difese immunitarie e accorcia i tempi di guarigione dei malanni stagionali tipici;

: stimola le difese immunitarie e accorcia i tempi di guarigione dei malanni stagionali tipici; L' astragalo : oltre a favorire una più rapida guarigione, è una preziosa risorsa in caso di patologie croniche ed autoimmuni;

: oltre a favorire una più rapida guarigione, è una preziosa risorsa in caso di patologie croniche ed autoimmuni; L' acerola : apporta un quantitativo significativo di vitamina C che, come sappiamo, è un supporto indispensabile per il sistema immunitario;

: apporta un quantitativo significativo di vitamina C che, come sappiamo, è un supporto indispensabile per il sistema immunitario; Il sambuco : possiede una potente attività antimicrobica e antivirale;

: possiede una potente attività antimicrobica e antivirale; Lo zenzero : è in grado di favorire una migliore assimilazione degli attivi contenuti grazie all'azione vasoattiva sulle mucose;

: è in grado di favorire una migliore assimilazione degli attivi contenuti grazie all'azione vasoattiva sulle mucose; Il lapacho: è ricco di componenti ad azione antimicrobica che contrastano lo sviluppo di diversi ceppi batterici. Inoltre favorisce il ripristino del benessere in presenza di brochiti e affezioni ad esse sovrapposte.

I dolori reumatici, un problema diffuso

Sono tanti gli anziani che soffrono di dolori reumatici, in particolar modo localizzati ai muscoli, alle ossa e alle articolazioni. Nella maggior parte dei casi queste algie, che limitano anche fortemente la vita quotidiana, sono l'esito di una combinazione di fattori. Si pensi, ad esempio all'umidità, alle infiammazioni ma anche a patologie più gravi.

Le tipologie di dolori reumatici più diffusi sono quattro:

Rematismi infiammatori : a provocarli sono anomalie del sistema immunitario che attacca alcune parti del corpo poiché le considera pericolose. In questa categoria rientrano le connettiviti, l' artrite reumatoide e la spondiloartrite;

: a provocarli sono anomalie del sistema immunitario che attacca alcune parti del corpo poiché le considera pericolose. In questa categoria rientrano le connettiviti, l' e la spondiloartrite; Reumatismi degenerativi : l'artrosi è la conseguenza dell'usura di determinate articolazioni (mani, colonna vertebrale, anca, ginocchio). Può essere primitiva o secondaria;

: l'artrosi è la conseguenza dell'usura di determinate articolazioni (mani, colonna vertebrale, anca, ginocchio). Può essere primitiva o secondaria; Reumatismi extra-articolari : ad essere interessati sono i muscoli e i tessuti. I dolori si associano a stanchezza e senso di affaticamento;

: ad essere interessati sono i muscoli e i tessuti. I dolori si associano a stanchezza e senso di affaticamento; Reumatismi metabolici: come suggerisce il termine stesso, a causare le algie è un malfunzionamento del sistema metabolico. Esempio tipico è la gotta.

I rimedi naturali per i dolori reumatici

Per trattare i dolori reumatici deve essere chiara la loro eziologia. I rimedi naturali possono supportare le terapie tradizionali se vengono consigliati dal proprio medico o dall'erborista di fiducia. Bisogna evitare sempre il fai da te perché si rischia di peggiorare la patologia di base. Sono validi rimedi naturali:

La betulla : la sua azione drenante favorisce l'eliminazione dei liquidi interstiziali che spesso si accumulano a livello articolare, determinando reazioni infiammatorie o rigidità. Inoltre consente lo smaltimento dell'acido urico dai tessuti;

: la sua azione drenante favorisce l'eliminazione dei liquidi interstiziali che spesso si accumulano a livello articolare, determinando reazioni infiammatorie o rigidità. Inoltre consente lo smaltimento dell'acido urico dai tessuti; Il salice bianco : antenato dell'aspirina, possiede le qualità antinfiammatorie e analgesiche del noto farmaco ma contrariamente ad esso non ha effetti gastrolesivi. Esso, infatti, è un fitocomplesso che si armonizza con l'organismo e ne corregge alcune specifiche disfunzioni, senza forzare le funzionalità fisiologiche;

: antenato dell'aspirina, possiede le qualità antinfiammatorie e analgesiche del noto farmaco ma contrariamente ad esso non ha effetti gastrolesivi. Esso, infatti, è un fitocomplesso che si armonizza con l'organismo e ne corregge alcune specifiche disfunzioni, senza forzare le funzionalità fisiologiche; L' artiglio del diavolo : contiene l'arpagoside, un alcaloide iridoide con proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie;

: contiene l'arpagoside, un alcaloide iridoide con proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie; La spirea ulmaria : i derivati dell'acido salicilico in essa contenuti hanno azione analgesica e antinfiammatoria. I flavonoidi, invece, agiscono come drenanti e diuretici;

: i derivati dell'acido salicilico in essa contenuti hanno azione analgesica e antinfiammatoria. I flavonoidi, invece, agiscono come drenanti e diuretici; Il frassino : sostiene l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle scorie azotate, spesso alla base della reazione infiammatoria reumatica;

: sostiene l'eliminazione dei liquidi in eccesso e delle scorie azotate, spesso alla base della reazione infiammatoria reumatica; La liquirizia: ha un'azione antinfiammatoria e al tempo stesso protegge la mucosa gastrica da eventuali fenomeni irritativi che potrebbero verificarsi in soggetti particolarmente sensibili.

