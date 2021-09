Cetriolo, proprietà e benefici per la salute

Fresco, gustoso e salutare. Stiamo parlando del cetriolo, un ortaggio appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee. La pianta, che fa parte della specie Cucumis sativus L., è facilmente riconoscibile. La si distingue, infatti, per il fusto rampicante ricoperto da una fine peluria che può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e per le foglie verde scuro sulla superficie superiore, verde argento su quella inferiore. Il cetriolo in cucina è davvero versatile. Da solo, mescolato allo yogurt o all'insalata, frullato, in qualsiasi modo esso venga utilizzato è in grado di donare energia e senso di sazietà. Scopriamo quali sono i suoi benefici e come può essere impiegato anche in ambito cosmetico.

Cetriolo, un po' di storia

Il cetriolo venne coltivato per la prima volta 5000 anni fa in una zona a nord dell'India. A introdurlo nel Mediterraneo furono poi gli Egiziani, non a caso alcuni semi sono stati ritrovati nelle tombe dei faraoni della XII dinastia. Gli scambi commerciali con questo popolo consentirono all'ortaggio di diffondersi altrove. Nell'antica Grecia esso conobbe fama di stimolatore dell'intelligenza e l'alta percentuale di acqua gli permise di essere eletto il migliore alimento rinfrescante.

Secondo Plinio il Vecchio, l'imperatore romano Tiberio amava follemente il cetriolo. In barba ai suoi principi parsimoniosi, oltre a possedere un orto personale nei pressi del lago Miseno, fece altresì costruire delle costose serre montate su ruote per trasportare le piante al sole di giorno e per proteggerle al chiuso di notte.

La fama del cetriolo precipitò nell'oblio in seguito alla caduta dell'Impero Romano. L'ortaggio riconquistò poi dignità nell'VIII secolo alla corte di Carlo Magno, durante il Sacro Romano Impero. Presente su molte tavole, nel '500 le sue proprietà cosmetiche furono riconosciute e sfruttate, così, per la preparazione di pomate e lozioni destinate alla cura di varie affezioni della pelle.

Le proprietà del cetriolo

Composto per il 95% di acqua, il cetriolo ha anche un ridotto apporto calorico (12 calorie per 100 grammi di prodotto). Per questi motivi è considerato l'alleato perfetto per chi necessita di depurare

l'organismo e per coloro che vogliono perdere peso. Il dimagrimento è facilitato dalla presenza dell'acido tartarico, una sostanza organica antiossidante in grado di moderare l'assorbimento dei carboidrati. L'azione disintossicante, invece, è favorita dagli enzimi in grado, altresì, di agevolare l'assimilazione delle proteine.

Il cetriolo è poi ricco di vitamine, in particolare del gruppo B tra cui B1, B2, B3, B6, oltre che C e K. A queste, poi, si aggiungono anche i minerali quali Ferro, Zinco, Silicio, Iodio, Manganese, Potassio e Fosforo.

I benefici del cetriolo

I benefici del cetriolo per la salute sono innumerevoli. Come già anticipato, la presenza di acqua e di fibra alimentare facilita l'eliminazione delle tossine accumulatesi nel fegato, nell'intestino, nei reni e nel pancreas. Il notevole quantitativo di vitamina C consente di contrastare i danni ossidativi a livello cellulare provocati dai radicali liberi.

L'acido tartarico, oltre a moderare l'assorbimento dei carboidrati, controlla i valori della glicemia, impedendo così pericolosi picchi della stessa che sono preludio del diabete. Consumare quest'ortaggio significa anche prevenire artrosi e osteoporosi. Il merito spetta alla vitamina K che, partecipando alla corretta funzionalità di alcune proteine tra cui l'osteocalcina, mantiene forti le ossa. Il cetriolo, infine, poiché ricco di potassio, combatte la stanchezza e regolarizza la pressione arteriosa.

Il cetriolo, un prezioso alleato cosmetico

Che sia grassa, secca o mista la pelle trova giovamento dall'uso di cosmetici a base di cetriolo. Gli estratti oleosi, ad esempio, hanno proprietà lenitive, rinfrescanti e astringenti e per questo possono essere impiegati per formulare creme anti età, emollienti e lozioni purificanti. In caso di macchie scure,

ovvero iperpigmentazioni cutanee dovute a un accumulo di melanina, sono indicati gli estratti acquosi dell'ortaggio che presentano un'azione rigenerante e schiarente. I benefici del cetriolo possono essere sfruttati anche preparando maschere da diversificare a seconda delle esigenze della propria epidermide. Mescolando il succo con argilla bianca, si ottiene un composto ideale per la pelle

secca, sensibile e irritata. L'argilla verde ventilata, invece, è indicata in caso di impurità, quali brufoli e comedoni. La maschera va preparata al momento e può essere utilizzata due o tre volte alla settimana.