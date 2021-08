Rossori da sfregamento, tutti i rimedi e le soluzioni

Rossori da sfregamento, un’infiammazione molto comune in particolare durante il periodo estivo e che può colpire diverse aree del corpo. Ma l’interno coscia risulta essere la parte più soggetta, a prescindere dal peso e dall’età. Questa tipologia di condizione può apparire molto fastidiosa e anche dolorosa, con un'irritazione causata dal contatto e sfregamento diretto con la cute o con gli indumenti.

L'attrito costante e ripetuto porta ai rossori e se prolungato nel tempo può degenerare, fino a favorire infiammazioni, rigonfiamenti e anche croste. Le cosce sono quelle più colpite ma i rossori possono interessare anche altre zone delicate del corpo, ad esempio l’inguine, i glutei, le ascelle, l'area dei piedi e i capezzoli. Scopriamo insieme le cause e come prevenire i rossori da sfregamento.

Rossori da sfregamento: cause e sintomi

Il rossore da sfregamento è un’irritazione della cute causata dal contatto diretto continuo e agevolato dal movimento e dall’umidità, un esempio è l’interno coscia vittima giurata della problematica. In estate il tutto si palesa con maggiore forza e non è tipico solo di chi vanta qualche chiletto in più. Il rossore da sfregamento interessa tutte le tipologie di corpo e varie parti dello, attivandosi anche quando si pratica sport.

Lo sfregamento ripetuto della cute favorisce la condizione, ma scorpiamo nel dettaglio le cause:

sudorazione: in particolare quella asciutta che favorisce l’attrito e lo sfregamento;

in particolare quella asciutta che favorisce l’attrito e lo sfregamento; allattamento : un fastidio agevolato dall'impiego delle coppette e dai reggiseni specifici;

: un fastidio agevolato dall'impiego delle coppette e dai reggiseni specifici; sport : le attività effettuate in ripetizione combinate con l’umidità possono incentivare la condizione di attrito della cute;

: le attività effettuate in ripetizione combinate con l’umidità possono incentivare la condizione di attrito della cute; chili di troppo : responsabili di un accumulo di grasso localizzato, in particolare su cosce e braccia che entrano in contatto irritandosi;

: responsabili di un accumulo di grasso localizzato, in particolare su cosce e braccia che entrano in contatto irritandosi; abbigliamento: tessuti non idonei producono lo sfregamento della pelle, al contempo indossare gonne o pantaloncini d’estate permette un attrito tra le cosce condizionato dallo stesso sudore;

I sintomi sono quelli più classici e, come anticipato, favoriti dal contatto e dallo sfregamento ripetuto che permette la formazione di un arrossamento evidente, con bruciore e a volte agevolando gonfiore, sanguinamento, pustole e croste. Un vero e proprio incubo per il benessere cutaneo, in particolare d’estate quando la voglia di freschezza e leggerezza sono preponderanti.

Rossori da sfregamento: soluzioni e rimedi

Per godere dell’estate in serenità è importante affrontare i rossori da sfregamento, grazie all’impiego di qualche rimedio e soluzione facile da attuare.