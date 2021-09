Workout, esercizi per snellire le cosce

Grasso e adipe localizzato nella zona delle cosce e del girovita sono una problematica molto comune che trasforma questa parte in un punto critico. Il dimagrimento mirato non sempre è facilmente raggiungibile, in particolare se si pratica sport senza un programma specifico. La parte la si scolpisce a suon di alimentazione corretta, stile di vita sano ed esercizi aerobici in tandem con quelli di tonificazione. È un mix, questo, in grado di colpire l’adipe di troppo da più punti, così da diminuirlo passo dopo passo.

Le cosce magre, toniche e scolpite sono un obiettivo ambito, in particolare dalle donne che sono maggiormente colpite. Non è solo una questione genetica o di dieta sbagliata, ma anche di ormoni che possono incidere in modo preponderante. In particolare, gli estrogeni ovvero gli ormoni femminili che intaccano la parte impedendo la lipolisi, la reazione chimica che favorisce la scissione delle molecole di grasso. Una remise en forme è necessaria così da recuperare una leggerezza nei movimenti e della salute stessa.

Perché le cosce ingrassano rapidamente

L’aumento di adipe nella zona delle cosce spesso investe anche i fianchi e la parte bassa del ventre. Non è causato solo da una predisposizione genetica e da uno stile di vita errato, a cui possono contribuire gli squilibri ormonali e un’alimentazione sbilanciata, povera di acqua ma ricca di carboidrati, zuccheri, sale e farine raffinate.

Un alto livello di zuccheri nel sangue agevola a un aumento di adipe, oltre a favorire il diabete, mentre i tessuti tendono a ispessirsi eccessivamente. Grasso localizzato, cellulite, ritenzione idrica sono le problematiche che possono impattare sul benessere delle cosce che risultano più gonfie e pesanti. Aumentano anche le difficoltà nei movimenti e il fastidioso rossore, incentivato dallo sfregamento della cute, tipico dell’estate.

Come contrastare il grasso localizzato con l’alimentazione giusta

L’adipe sulle cosce è un segnale molto importante da non trascurare che può rendere più complessi i movimenti, ma anche segnalare la presenza di scelte sbagliate a partire dall’alimentazione, troppo carica di zuccheri, grassi e sale, ma povera di idratazione e acqua. È una condizione, questa, che alla lunga può incidere sul benessere del corpo e dello stesso cuore. Percià mettere mano allo stile alimentare è il primo passo verso una migliore condizione fisica.

Ecco alcuni consigli da integrare nella propria dieta per aiutare a smaltire l'adipe localizzato sulle cosce:

più integrale e fibre , meno farine raffinate, un toccasana per la salute del cuore e in grado di aumentare velocemente il senso di sazietà. Le fibre agevolano l’eliminazione delle scorie e delle tossine accumulate;

, meno farine raffinate, un toccasana per la salute del cuore e in grado di aumentare velocemente il senso di sazietà. Le fibre agevolano l’eliminazione delle scorie e delle tossine accumulate; cibi semplici , naturali, fatti in casa e meno prodotti industriali ricchi di conservanti, additivi, zuccheri e sale;

, naturali, fatti in casa e meno prodotti industriali ricchi di conservanti, additivi, zuccheri e sale; riduzione del consumo di latte e latticini in favore di tisane, tè verde, caffè d’orzo ma anche legumi;

in favore di tisane, tè verde, caffè d’orzo ma anche legumi; carboidrati ma integrali, in quantitativi adeguati senza eccedere con patate, mais, gallette e farine raffinate;

ma integrali, in quantitativi adeguati senza eccedere con patate, mais, gallette e farine raffinate; zuccheri solo sani, come ad esempio quello della frutta , limitando il consumo di dolci, biscotti e prodotti troppo elaborati. Meglio virare verso alimenti integrali e senza zuccheri aggiunti;

, limitando il consumo di dolci, biscotti e prodotti troppo elaborati. Meglio virare verso alimenti integrali e senza zuccheri aggiunti; idratazione: è la regola quotidiana e necessaria per smaltire la ritenzione idrica. Il corpo deve potere assumere almeno due litri di acqua al giorno, anche attraverso l’alimentazione con frutta e verdura.

Workout per snellire le cosce

Per tonificare e snellire le cosce è bene propendere per attività sportive in grado di allungare il muscolo senza ingrossarlo troppo, un mix fatto di cardio, potenziamento e tonificazione localizzata e stretching. Ad esempio, yoga e pilates sono sport perfetti per chi vuole dimagrire l’area delle cosce: ciò che conta è snellire ma senza ingrossare troppo il muscolo. Ecco qualche esercizio utile per workout casalinghi semplici.

Jump squat : è uno squat classico ma con salto finale, si esegue con le gambe leggermente divaricate, piedi con punta ruotata verso l’esterno e busto dritto. Ci si piega come per sedersi cercando si spaccare il parallelo ovvero spostando il bacino più in basso delle anche. Busto dritto con braccia dietro la testa o tese in avanti, si risale e si esegue un salto;

: è uno squat classico ma con salto finale, si esegue con le gambe leggermente divaricate, piedi con punta ruotata verso l’esterno e busto dritto. Ci si piega come per sedersi cercando si spaccare il parallelo ovvero spostando il bacino più in basso delle anche. Busto dritto con braccia dietro la testa o tese in avanti, si risale e si esegue un salto; Spinte laterali : la posizione è quella del mezzo squat con gambe divaricate e leggermente piegate, braccia in avanti. Si piegano le ginocchia e, nel risalire, si effettua uno slancio laterale con la gamba destra. Si ritorna in posizione, si piega leggermente e si effettua lo slancio. Si ripete con la gamba sinistra;

: la posizione è quella del mezzo squat con gambe divaricate e leggermente piegate, braccia in avanti. Si piegano le ginocchia e, nel risalire, si effettua uno slancio laterale con la gamba destra. Si ritorna in posizione, si piega leggermente e si effettua lo slancio. Si ripete con la gamba sinistra; Affondi laterali : con le gambe divaricate si pratica uno spostamento con piegamento a destra, la gamba sinistra è tesa. Si ritorna in posizione toccando con la punta della scarpa destra la caviglia sinistra e si ripete, le braccia sono tese in avanti;

: con le gambe divaricate si pratica uno spostamento con piegamento a destra, la gamba sinistra è tesa. Si ritorna in posizione toccando con la punta della scarpa destra la caviglia sinistra e si ripete, le braccia sono tese in avanti; Affondi indietro : si piega la gamba indietro, si mantiene la posa per pochi secondi e si riporta la gamba in avanti. Si ripete con l’altra gamba, attivando i muscoli delle cosce e dei glutei;

: si piega la gamba indietro, si mantiene la posa per pochi secondi e si riporta la gamba in avanti. Si ripete con l’altra gamba, attivando i muscoli delle cosce e dei glutei; Slanci della gamba da sdraiati: appoggiati per terra sul fianco con le gambe tese in parallelo si effettua uno slancio in avanti e poi si riporta la gamba in parallelo. Seguito subito da uno slancio verso l’alto per poi ritornare in asse con l’altra gamba. Si ripete e si cambia gamba.

Questi sono solo alcuni degli esercizi per un dimagrimento mirato delle cosce mentre, per un percorso ottimale, è bene farsi seguire da un personal trainer oppure frequentare un corso di fitness. Una sana alimentazione in abbinamento a una buona idratazione e a dell’esercizio mirato potranno migliorare l’aspetto delle gambe, in particolare la salute e la linea delle cosce stesse.