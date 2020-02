Al via la terza serata con le cover. Junior Cally porta le sardine sul palco

Dopo il grande successo delle prime due serate, Amadeus riparte più carico che mai. Alle 20.53 inizia così la terza serata della 70esima edizione del festival di Sanremo. Tutto è pronto, le luci sono puntate sul palco, l'Ariston muore dalla voglia di vedere i cantanti, gli ospiti e le vallette scendere dai quindici fatidici grandini.

Questa serata è dedicata alle cover, ma prima di iniziare il conduttore non poteva che dedicare un pensiero e una preghiera per i due macchinisti morti questa mattina nel deragliamento del Frecciarossa all'altezza di Lodi. "Un pensiero alle vittime e alle famiglie delle vittime del grave incidente ferroviario di oggi a Lodi", dice Amadeus aprendo la terza serata della kermesse. Poi Michele Zarrillo insieme Fausto Leali ha aperto le danze interpretando Deborah. Questa sera, infatti, i campioni in gara celebreranno la 70ma edizione del Festival con le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della kermesse.

Junior Cally omaggia le sardine

E dopo Zarrilo è la volta del tanto discusso Junior Cally. Il pubblico è abbastanza gelido nei suoi confronti e la sua esibizione (condita dai testi forti delle sue canzoni precedenti) non entusiasma. Ma c'è un dettaglio della sua esibizione che non sugge: il cantante - come già aveva anticipato - ha portato le sardine sull'Ariston. ll rapper si è esibito con Vado al massimo di Vasco Rossi, ma ha pensato bene di stravolgere il testo inserendo la frase "in mezzo a questi pesci grossi preferisco le sardine". Lo aveva detto e lo ha fatto. E come l'avrà presa il cantautore? "Da Junior Cally omaggio bellissimo".

L'ingresso di Georgina Rodriguez e il suo pancino sospetto

Ma è sulla prossima ospite che tutti gli occhi sono puntati, sulla bellissima Goergina Rodriguez. La compagna di Crisitnao Ronaldo è splendida in un lungo abito argentato. Per l'occasione, Amadeus indossa una sciarpa bianca, ma poco dopo la toglie e mostra una maglia "particolare". La sua t-shirt, infatti, è metà juventina e metà interista. Georgina non approva, ma in prima fila c'è il suo Cristiano Ronaldo a darle tutto il sostegno di cui ha bisogno. "Ma è davvero lui?", chiede Amadeus. "Non lo conosco", replica Georgina.

E dopo questo sketch, i fan più attenti hanno notato un particolare. Il lungo vestito fascia in modo piuttosto aderente la Rodriguez e proprio dalle paillettes spunta un pancino sospetto. Forse Cristiano e Georgina devono darci un lieto annuncio?

Sette artiste contro la violenza sulle donne

Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, Giorgia, Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Alessandra Amoroso. Sono le sette cantanti salite sul palco dell'Ariston per presentare l'evento "Una, nessuna, centomila", contro la violenza sulle donne. Un grande concerto all'Arena Campovolo di Reggio Emilia il prossimo 19 settembre. "Una - spiega Laura Pausini - perché quando una donna lotta lo fa in fondo anche per tutte le altre donne. Nessuna perché mai più una donna debba subire violenza, e centomila come le voci del pubblico che noi speriamo sia con noi al concerto di settembre". "Ci siamo schierate ancora una volta - aggiunge Gianna Nannini - perché non ne possiamo più". "Tutti i proventi che saranno raccolti - spiega Mannoia - saranno devoluti ai centri antiviolenza e faremo sapere quali centri abbiamo scelto nella più totale trasparenza". "Un impegno che accogliamo con tutto il cuore - conclude Giorgia - perché la musica può anche essere uno strumento di aiuto che ci avvicina ancora di più a tutte le donne".

Sul palco e all'interno dell'Ariston c'è grande commozione. Ma per avere la forza di denunciare bisogna parlarne.