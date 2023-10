Ballando con le Stelle 2023: le coppie, la giuria e tutto quello che c'è da sapere

Ci siamo. È tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il varietà per eccellenza del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Questa sera, a partire dalle 20.35, il debutto della trasmissione che come sempre vedrà scendere in pista tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo, accompagnati dai ballerini professionisti. Ancora una volta, ad affiancare Milly Carlucci alla conduzione del programma basato sul format britannico Strictly Come Dancing, vedremo Paolo Belli che guiderà la sua orchestra, la Paolo Belli Big Band.

I concorrenti di Ballando con le Stelle

Dodici le coppie in gara che si sfideranno a suon di piroette e giravolte. Come da tradizione – seppur una coppia in meno rispetto all’edizione precedente – saranno così composte: un professionista della danza e un concorrente vip con tanta volontà di mettersi in gioco nel ballo.

Ecco le dodici coppie in gara:

Ricky Tognazzi e Tove Villför

Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Simona Ventura e Samuel Peron

Giovanni Terzi e Giada Lini

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu

Paola Perego e Angelo Madonia

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova

Sara Croce e Luca Favilla

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Lino Banfi e Alessandra Tripoli

Wanda Nara e Pasquale La Rocca

I giudici e la giuria popolare

Come ogni anno il format non subirà alcuna variazione, rimanendo fedele a quanto abbiamo visto fino ad ora. Le 12 coppie scenderanno in pista, sfidandosi di settimana in settimana sottoponendosi al giudizio della giuria che vede a capo Carolyn Smith. Gli altri giudici – esattamente come lo scorso anno – sono: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Alberto Matano, invece, direttamente dallo studio della Vita in diretta ricoprirà il ruolo di opinionista e custode del “tesoretto”. Riconfermati a bordo pista nel ruolo di giurati popolari, Rossella Erra, Simone di Pasquale e Sara di Vaira. La giura popolare avrà il compito di premiare i concorrenti penalizzati – secondo loro – nel corso della gara, oltre che poter naturalmente esprimere la propria opinione. La decisione finale, però, spetterà al pubblico da casa che potrà dare la propria preferenza attraverso i canali social ufficiali della trasmissione, votando per la coppia che vorrebbe continuare a vedere in gara.

Il ballerino per una notta della prima puntata

Anche quest’anno ci saranno i "Ballerini per una notte". In questa edizione, la padrona di casa ha deciso di dare spazio a delle storie molto importanti. Così, per il primo appuntamento con lo show, a scendere in pista sarà Andrea Antonello, un giovane 30enne autistico che, accompagnato da papà Franco, si esibirà sulle note di Vent’Anni di Massimo Ranieri. Padre e figlio sono il simbolo della forza, del coraggio, ma soprattutto di tanto amore. Insieme, infatti, hanno affrontato anche un’altra avventura: un viaggio in moto in giro per il mondo, tra Stati Uniti, Brasile, India, Italia, Marocco, Capo Nord e Grecia.