Giugno, è tempo di sagre ed eventi: ecco le più belle in Italia

Con l'avvento del mese di giugno si intensificano gli appuntamenti e gli eventi dedicati al cibo e alle celebrazioni, le immancabili sagre annuali corredate da mercatini e bancarelle. Vere e proprie feste popolari legate al territorio di appartenenza, nate per celebrare eventi religiosi o per commemorare santi e consacrazioni. Ma anche per festeggiare il raccolto, per condividerene i frutti rigogliosi o per propiziare una buona stagione o annata.

L'Italia vanta una lunga storia in fatto di sagre e celebrazioni che, ancora oggi, vengono proposte a cadenza annuale. Rinnovando, così, il legame con le tradizioni e le usanze del passato, ma anche i profumi e i sapori di un tempo. Mese dopo mese gli appuntamenti aumentano, seguendo la stagionalità dei prodotti e degli appuntamenti più noti. Ecco le sagre più interessanti del mese di giugno, quelle da non perdere assolutamente.

Sagre di giugno nel nord Italia

Con il passaggio dalla primavera all'estate si intensificano gli appuntamenti legati a eventi e sagre stagionali del mese di giugno. Un'opportunità davvero interessante per scoprire rituali e usanze locali ma anche posti del tutto nuovi, a partire dal nord Italia. In Lombardia a Breme (PV), fino al 18 giugno, si terrà la Sagra della Cipolla Rossa per un prodotto tipico del territorio e dagli antichi natali, legata all'operosità dei monaci della Novalesa che giunsero qui nel 906 d.C.

Il 17 di giugno a Cogliate (MB) avrà luogo Corti e Sapori, un tour enogastronomico locale attraverso le corti più affascinanti del posto; mentre a Dosolo (MN) si terrà la Festa del Pescegatto con proposte alternative legate alla cottura e alle prelibatezze locali (fino al 16 giugno).

In Valle d'Aosta, dal 16 al 18 giugno prende vita Prosciuttiamo dedicato al prosciutto stagionato di Saint Marcel, mentre ad Aosta il 17 giugno, nel Campetto dell'Oratorio della Cattedrale, è previsto il Mercato del Collettivo Contadino "La Terra che ride" con prodotti tipici delle piccole aziende valdostane. Il 19, ad Antey-Saint-André, è prevista la mostra mercato florovivaistica "Cervino in fiore" mentre, lo stesso giorno, a La Thuile si terrà ''La Pass Pitchü'", la festa di apertura del Colle del Piccolo San Bernardo celebrata ad anni alterni in Italia e in Francia con la presenza di prodotti tipici delle due terre.

In Piemonte, dal 16 al 18, a Moncrivello (Vercelli) si terrà la Sagra del Mirtillo mentre a San Damiano d'Asti, nelle stesse date, avrà luogo il Festival la Barbera Incontra per un evento agrimusicaletterario. Il 18 a Dogliani si terrà l'antica Fiera della Ciliegia mentre in Trentino Alto Adige, a Montegar Le Caore, avrà luogo la transumanza della capre verso la malga Agnelezza con l'apertura dell'alpeggio, dal 22 al 24 giugno. Per gli amanti della birra dal 30 giugno al 2 luglio si terrà La Bira te Fascia, a Rovereto, mentre dal 17 al 19 l'evento Bubbles & Fish per un percorso sensoriale tra le delizie ittiche e l'effervescenza delle bollicine italiane. In Liguria il 18 giugno 2023, torna la Fiascolata di Dego (SV) con un evento dove si fondono egregiamente tradizione, enogastronomia e generosità. A Carasco, Genova, dal 14 al 18 giugno si terrà la Festa della Madonna delle Ciliegie mentre a Taggia, Imperia, dal 21 al 23 prenderà vita lo Street Food Festival.

Ad Albenga avrà luogo Un Mare di Emozioni, dal 23 al 25 giugno per un evento animato con streetfood, mercatini e molto divertimento. Anche in Veneto il mese di giugno propone innumerevoli sagre come la Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago fino al 18 giugno, oppure la Sagra di San Vigilio a Zelarino (Venezia) dal 17 al 26 giugno con innumerevoli stand enogastronomici e mercatini. Mentre a Venezia il 26 giugno si terrà la Regata dei Santi Giovanni e Paolo. In Friuli Venezia Giulia a Cecchini, fino al 25 giugno, si terrà la Sagra di Cecchini, mentre ad Albina di Gaiarine fino al 25 avrà luogo la Sagra Dee Teghe mentre a Cintello di Teglio Veneto prenderà il via la Sagra del Bisiat dal 23 giugno al 9 luglio. Per finire con l'Emilia Romagna che vedrà l'avvento della Festa del Cappelletto ferrarese dal 15 al 25 a Vigarano Pieve, mentre il 18 si potrà partecipare alla Passeggiata tra le colline di Castelvetro di Modena per raccogliere l’iperico e festeggiare il solstizio d'estate. E per finire a Forlimpopoli prenderà il via la storica Festa Artusiana, nata per celebrare Pellegrino Artusi il grande maestro di cucina.

Sagre di giugno nel centro Italia

Proseguendo nel nostro viaggio all'insegna del buon cibo e del buon vino ci spostiamo verso la Toscana, partendo con la Sagra del Galletto a Buti ora in corso fino al 18 giugno. Seguita dall'antica Fiera della Ginestra a Lastra a Signa (Fi) dal 16 al 20 giugno con la classica corsa dei paperi. A Vicopisano, fino al 18 giugno, si svolgerà la Festa del Cinghiale dei Monti Pisani, e a Montespertoli (FI) fino al 25 giugno avrà luogo la 2ª edizione della Sagra del Tartufo Scorzone.

Nel Lazio, invece, dal 16 al 18 si terrà la Sagra degli Arrosticini a Castelnuovo di Porto, e negli stessi giorni ma a Bolsena la Fiera delle ortensie e a Fiumicino la Sagra del Pesce. Il 20 a Ponza si celebra Festa di San Silverio, con il santo trasportato in processione su una barca ornata di garofa­ni, senza dimenticare le rievocazioni storiche di Cori il 26 giugno. Le sagre proseguono anche nella bellisisma Umbria che fino al 18 giugno vedrà svolgersi la rinomata Sagra del piccione in carrozza, che si terrà a San Fortunato della Collina.

A Pianello, vicino a Perugia, prenderà il via la Sagra del prosciutto nostrano (16-25 giugno) che giunge alla 16esima edizione, mentre a Balanzago nelle stesse date si potrà partecipare alla Sagra dell'ortolano. A Casenuove di Ponte della Pietra, dal 16 al 25 avrà luogo la famosa Sagra degli Gnocchi. Per quanto riguarda le Marche il mese di giugno è prodigo di offerte come la Sagra de li vincisgrassi cotti su lu furnu a legne, a Monte Urano dal 21 al 25, ovvero una variante tutta locale delle lasagne al forno: un piatto rinomatissimo, che vede una celebrazione simile anche a Osimo dal 22 al 25 giugno. Mentre a Maiolo torna la Festa del panel il 24 e 25 giugno, con assaggi e visite negli antichi forni della tradizione.

Sagre di giugno nel sud Italia

Le sagre e gli eventi di stagione caratterizzano anche le regioni del sud Italia, come ad esempio in Abruzzo che dal 16 al 18 ospita la Sagra del formaggio fritto e che si terrà a Torricella Sicura. Il 17 giugno, a Rendinara, si potrà partecipare alla Festa della pastorizia per un'immersione nelle radici della regione. Mentre il 22, 23 e 24 giugno prenderà il via la ventesima edizione della Sagra della Pizza Scima ovvero una sorta di focaccia croccante senza lievito, tipica della zona. Per quanto riguarda il Molise il 23 e 24 giugno si celebra a Jelsi la Festa in onore di San Amanzio.

In Basilicata a Castelsaraceno (Potenza) si celebra La festa della ‘ndenna – Antico rito arboreo nei giorni del 4, 11, 17 e 18 giugno, mentre in Calabria è tutto pronto per la Festa della Ciliegia San Pietro Apostolo del 18 giugno. Invece dal 23 al 25 si svolgerà Borgo DiVino in Tour ad Altomonte, sempre in Calabria, mentre ad Apà la Festa della Cotoletta Sirignanense, mentre a Forchia fino al 18 si terrà la Sagra della Ciliegia come a Formicola in provincia di Caserta. A Liberi, il 18, avrà luogo la Festa del caciocavallo impiccato e a Calvizzano lo Street Food Festival.

Anche la Puglia non è da meno in fatto di feste e sagre come quella del Sacro Cuore a Galatone il 16, seguita dalla Festa di San Luigi che si celebra a Calimera, a Pressice e a Taviano. In Sicilia il 16 si terrà la Sagra del pesce spada di Acitrezza, il 17 a Troina la Sagra della Vastedda cu sammucuuna ovvero una focaccia farcita aromatizzata con i fiori di sambuco tipica della zona. Il 29 invece, a Isnello, si svolgerà la Sagra delle fave di San Pietro che celebra questo prodotto tipico e tradizionale.

Infine il percorso legato alle sagre termina nella bellissima Sardegna, che ospiterà la Fiera delle ciliegie dal 22 al 23 giugno a Lanusei (NU). Mentre il 24 si terrà La notte romantica nei borghi più belli d'Italia, ad Atzara e il 17 nella zona di Oristano si terrà la Sagra della pecora con cotture e preparazioni locali. Sempre il 24 giugno si celebra San Giovanni, ricorrenza sentita in tutta Italia e che sancisce il passaggio verso l'estate. Secondo la tradizione la sera prima si prepara una bacinella d'acqua piena di fiori spontanei, erbe e aromi raccolti, lasciati in infusione all'aperto per una notte intera così da beneficiare della rugiada. La mattina la si utilizza per lavare viso, occhi e corpo perché, secondo la tradizione, possiede poteri curativi proteggendo dalle sciagure e dagli eventi negativi. La festa verrà celebrata ovunque con fuochi d'artificio, sagre e cibo.