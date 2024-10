Longevità: 6 fattori che fanno vivere più a lungo secondo gli esperti

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono piccolezze, piccoli accorgimenti che se diventano routine possono davvero fare la differenza e regalarci una vita più lunga e in buona salute. Al di là del codice genetico di ognuno di noi dove in qualche modo è "scritto" il nostro destino, la longevità dipende innanzitutto da come affrontiamo la vita sia dal punto di vista alimentare che da quello sociale ma anche dalle abitudini quotidiane. È per questo che sono almeno sei i fattori che gli scienziati hanno spiegato in grado di fare la differenza.

1. Le ore di sonno

Gli studiosi hanno appurato già da molto tempo che, mediamente, un terzo della nostra vita la passiamo dormendo: alcuni studi hanno dimostrato che basterebbe stare un po' di più a letto e dormire regolarmente per abbassare del 19% la possibilità di contrarre malattie cardiovascolari (infarti, ictus e altre). Recuperare un'ora di sonno durante il fine settimana o incrementarlo di dieci minuti al giorno può essere decisivo per vivere più a lungo.

2. Il cibo

Uno dei fattori decisivi per il nostro benessere è l'alimentazione, il tipo di dieta adottato: specialmente con l'avanzare dell'età diventa fondamentale mangiare bene per tenere l'organismo in benessere. Come spesso predicano gli specialisti, è sempre importante variare l'alimentazione e soprattutto limitare il consumo di carne rossa e quella lavorata che è considerata a rischio cancro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms): preferire il tacchino al bacon, per esempio, ma è soltanto uno di tanti altri che potrebbero farci guadagnare parecchi anni di vita.

3. I "segreti" dell'avocado

A proposito di cibo, l'avocado è uno dei frutti che possiedono maggiori proprietà benefiche essendo ricco di fibre, vitamina E oltre a contenere molte meno calorie rispetto ad altri cibi di uso quotidiano. Secondo alcuni studi, mangiarne mezzo al giorno (anche in minime quantità stimate nel 5%) può ridurre del 14% il rischio di contrarre malattie cardiache. L'avocado può essere un ottimo contorno per i pasti principali ma può anche essere messo in mezzo allo yogurt (specialmente i suoi semi).

4. Come ci si alza dalla sedia

Una ricerca portata avanti dalla Harvard Medical School ha mostrato una cosa molto interessante sconosciuta ai più: con l'età che avanza e la muscolatura che tende a diminuire, anche i semplici gesti quotidiani "automatici" possono fare la differenza come quando ci si alza da una sedia. Molti si aiutano con le mani appoggiandosi sul tavolo, per esempio, ma può essere un errore: farcela senza nessun aiuto mantiene al meglio la forza dei muscoli visto che allenare proprio la forza, secondo lo studio, può ridurre il rischio di morire per qualsiasi causa anche del 46%.

5. Fare le scale

Per quanto riguarda il movimento, affine all'alzarsi dalla sedia ci sono le scale: evitare di farle o prendere sempre l'ascensore può essere determinante per la longevità visto che ben 13 ricerche hanno dimostrato che l'attività fisica regolare (come in questo caso) può far vivere più a lungo anche di quasi sette anni, un'enormità. Gli studiosi spiegano che non è necessario compiere chissà quali sforzi fisici ma la camminata quotidiana o fare qualche rampa di scale ogni giorno può aiutare in maniera determinante.

6. Avere una mentalità positiva

Ultimo ma non per importanza il discorso legato al pensiero e alla mentalità di ognuno di noi: con l'età a volte si tende a lasciarsi andare ma è controproducente perché l'atteggiamento positivo verso il quotidiano e il domani può

far vivere anche sette anni di più. Alcune ricerche hanno visto che unriduce ansia e stress che, di conseguenza, rallenta l'invecchiamento biologico facendoci guadagnare tanto altro tempo prezioso.