Sonno e relax, 6 bevande perfette da bere prima di andare a letto

Una bevanda calda o tiepida prima di andare a dormire, anche durante il periodo estivo, può rivelarsi un vero toccasana per la salute dell'intestino e della digestione. Ma in particolare può agevolare una condizione di relax e rilassamento, sia fisico che mentale, così da allontanare le tensioni e migliorare il sonno.

Le bevande da sorseggiare la sera, spesso, contengono sostanze naturali specifiche per rilassare il corpo dalla tensione accumulata durante la giornata. Una scelta benefica da trasformare in un rituale quotidiano, perfetto per concludere la giornata in tranquillità.

Cosa bere prima di dormire, perché è importante

Scegliere la bevanda giusta prima di andare a dormire è una necessità importante, non solo per agevolare un buon riposo notturno ma anche per facilitare la fase digestiva. Inoltre ciò che beviamo prima di dormire preserva un buon livello personale di idratazione, e aiuta il metabolismo. Un sano e benefico riposo è essenziale per mantensi in salute e in forma. Una notte insonne, oppure agitata, produce stanchezza e abbattimento al risveglio e ha ricadute effettive anche sul peso personale. Per questo è importante assumere la bevanda giusta, così da rallentare i ritmi e le tensioni e farsi abbracciare amorevolmente da Morfeo.

Latte

Un'ottima scelta, il latte caldo o tiepido da bere prima di dormire è un vero toccasana e concilia il sonno. Tutto merito della presenza del triptofano, un aminoacido che l'organismo impiega per produrre seratonina e melatonina, necessarie per regolare il sonno. Inoltre contiene calcio e magnesio utili per rilassare i muscoli, e agevolare il relax. In alternativa al prodotto classico si può bere una tazza di latte di origine vegetale, più leggero e perfetto per abbassare i livelli di cortisolo. Una tazza di latte prima di dormire, con un pizzico di cannella e una punta di miele, è una vera coccola dal valido effetto lenitivo. Come sempre è bene non eccedere con i quantitativi, per non assumere troppi zuccheri, alternandolo con le altre bevande proposte in questo articolo.

Camomilla

Bere una tazza di camomilla, anche tiepida, è il rimedio più noto di sempre e che offre un effetto calmante conciliando il sonno. Meglio preferire un prodotto naturale e poco trattato, così da sfruttare tutte le proprietà di questa bevanda. La camomilla è considerata un blando sedativo naturale, favorisce la digestione, agevola una condizione di calma e relax. Tutto merito della apigenina, un flavonoide che calma il sistema nervoso.

Tisana

Un rituale forse più invernale, parliamo della tisana una bevanda realizzata con ingredienti naturali, perfetta sia per rilassare che per migliorare la digestione. Tra le più amate, da sorseggiare anche durante la bella stagione, trovano posto le tisane alla valeriana, melissa, lavanda, passiflora, tiglio e molto altro. Una bevanda benefica che idrata, dal potere antiossidante, digestiva come quella alla zenzero e al finocchio, e super rilassante. Vero e proprio rimedio naturale che allontana ansia e stress, diminuisce i dolori alla testa e alle articolazioni, migliora la circolazione e contrasta anche la ritenzione idrica.

Tè verde o a basso contenuto di caffeina

Tra i tè più indicati per dormire spicca il red bush o tè rooibos, privo di caffeina, ricco di calcio e zinco, utile per migliorare la digestione. Il tè verde, meglio se a basso contenuto di caffeina, è un toccasana per il metabolismo e per la salute dell'organismo grazie alle sue proprietà antossidanti. Aiuta a rilassarsi e diminuisce l'affaticamento. Anche il tè alla magnolina pare vantare proprietà benefiche, rilassanti, ansiolitiche e calmanti, ma per un dosaggio adeguato è bene farsi consigliare dall'erborista di fiducia.

Succo e frullato

Perfetti per favorire una condizione di relax vanno assunto almeno un'ora o due prima di andare a dormire, così da favorirne la digestione evitando di eccedere con la presenza di zuccheri nel sangue. Tra i più validi troviamo il succo alla ciliegia e all'amarena, che aumentano i livelli di melatonina e sono ricchi di polifenoli. Anche i frullati possono migliorare il sonno come ad esempio il mix banana e latte, oppure semi di chia e latte di mandorle oppure ciliegia e yogurt. Un prodotto sano, naturale e goloso ma da assumere occasionalmente per non favorire i picchi glicemici.

Acqua calda

Una tazza di acqua calda, non bollente, è un vero toccasana se assunta prima di dormire perché idrata, migliora la circolazione, riduce la sensazione di stress grazie all'azione calmante data dal calore. Purifica l'organismo dalle tossine e rasserena, favorendo un sonno ristoratore.

Per affrontare una

notte intera di sonno rilassante potete sperimentare le bevande proposte, alterandole all'occorrenza e trasformandole in un piacevole rituale utile per accompagnare mente e corpo in una dimensione priva di tensioni e ansia.