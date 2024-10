10 cibi "sani" che non sono veramente sani

Niente grassi, prodotti a basso contenuto di zuccheri, prodotti dimagranti, senza glutine.

Sugli scaffali dei supermercati, le aziende sono piene di idee per far acquistare ai clienti i loro prodotti, presentati come salutari. Una definizione che pone un problema. Quando le persone sono convinte che sia salutare, iniziano a mangiare solo quello. Il cibo non è immune alle opinioni di tutti. A volte è difficile orientarsi in tutto questo, soprattutto quando sono molte le tentazioni di acquistare cibi cosiddetti “sani”. Senza essere completamente banditi dalla dieta, alcuni prodotti non sono così benefici come sembrano.

1. ll frullato

Questa miscela di frutta e/o verdura tritata (succo e polpa) a volte addizionata con altri liquidi (succo di limone, latte di cocco, acqua, ecc.) è molto ricca di zuccheri. Ogni bicchiere (circa 250 ml) contiene in media da 25 a 27 g, l'equivalente di 5-6 pezzi di frutta, quindi un apporto principalmente di fruttosio. Consumato in forma liquida, arriva in massa nell’organismo, fa aumentare improvvisamente la glicemia e travolge il fegato, unico organo capace di metabolizzare il fruttosio.

Con cosa si può sostituire? Un frutto fresco intero o una porzione di macedonia fatta in casa. Grazie allo sforzo della masticazione e alle fibre intatte, consumiamo meno e gli zuccheri vengono assimilati più lentamente.

2. Cereali da colazione

Nonostante i punteggi nutrizionali talvolta onorevoli e il ridotto contenuto di zuccheri, questi petali, grani, palline provengono da cereali denaturati dalla cottura-estrusione, soffiatura e i loro carboidrati vengono assimilati troppo rapidamente, aumentando lo zucchero nel sangue causano un picco glicemico e non danno un senso di sazietà adeguato. La maggior parte di questi cereali contengono anche zuccheri aggiunti in diverse forme (sciroppo di glucosio, ecc.), grassi, vitamine e minerali di sintesi e additivi (coloranti, ecc.).

Con cosa si possono sostituire? Fiocchi semplici (avena, grano saraceno, ecc.) o muesli senza zuccheri aggiunti, semplicemente cotti a bassa temperatura e tritati, senza altre aggiunte.

3. Torte di riso

A parte la loro apparente leggerezza, non fanno bene alla linea. Per realizzarla, i chicchi di riso vengono estrusi e questo metodo di cottura fa salire il loro indice glicemico. Rapidamente assimilati, aumentano lo zucchero nel sangue, possono provocare un'ipoglicemia reattiva responsabile di un aumento dell'appetito.

Con cosa sostituire? Crackers con semi biologici.

4. Acqua aromatizzata

Frizzanti o ferme, la maggior parte contiene zucchero (fino a 5 g per 100 ml), anche dolcificanti e aromi. È importante non abituarsi agli aromi artificiali esacerbati e lontani dai veri aromi complessi naturali e alle bevande dal sapore dolce, soprattutto tra i bambini.

Con cosa sostituire? Acqua aromatizzata fatta in casa con scorze di agrumi, succo di limone, foglie di menta.

5. Barrette di cereali

Sono ricche di zucchero, presente in tutte le sue forme (sciroppo di glucosio, glucosio-fruttosio, ecc.) e contengono anche grassi aggiunti. La maggior parte degli ingredienti provengono dal cracking, cioè dalla destrutturazione di veri e propri alimenti: siero di latte, amido e molti additivi. Inoltre i cereali utilizzati vengono soffiati, estrusi, ecc., cosa che ne aumenta l'indice glicemico. Alla fine: un prodotto ultra-elaborato e molto dolce che aumenta il tasso di zucchero nel sangue e non sazia a lungo durante la giornata.

Con cosa sostituire? Una miscela di semi oleosi e frutta secca, muesli senza zuccheri aggiunti o una bella fetta di pane integrale.

6. Pane integrale per tramezzini

Oltre alla farina contiene aromi, zucchero, olio, glutine e conservanti. La maggior parte non è farina integrale al 100% ma contiene farina raffinata. Inoltre la fibra integrale, che è essenzialmente insolubile, non rallenta l’assimilazione dei carboidrati. Morbido e ricco di carboidrati, un pane da tramezzino, anche integrale, può quindi presentare un indice glicemico alto quanto quello di una baguette bianca.

Con cosa sostituire? Pane integrale, ai cereali o di segale della sezione alimenti naturali. O meglio: vero pane integrale a lievitazione naturale che si conserva bene per 5 giorni.

7. Margarina

Sono tutti senza eccezione ultra lavorati, ottenuti con processo industriale emulsionando acqua e uno o più oli vegetali (girasole, palma, copra, colza, ecc.) e, soprattutto, aggiungendo additivi ( emulsionanti, coloranti, aromi, ecc. ) e talvolta steroli vegetali, sale, vitamine sintetiche.

Con cosa sostituire? Con burro in piccole quantità (10 g al giorno) o purea di semi oleosi, e in cucina, con oli vegetali, variando (colza, oliva, noce, girasole, ecc.).

8. Prosciutto di pollo o tacchino

Si tratta in realtà di prosciutto ricostituito – a meno che non venga menzionato il filetto al 100% – da vari pezzi di pollame mescolati insieme (cosce, etc). Oltre a questo aspetto artificiale, contiene zucchero in diverse forme (destrosio), additivi (coloranti, aromi, conservanti in particolare nitriti) e, soprattutto, tantissimo sale.

Con cosa sostituire? Prosciutto di maiale senza nitriti con ridotto contenuto di sale o filetto di pollame.

9. Amido di mais

Sicuramente “leggero” e completamente privo di glutine, contiene solo amido, e non contiene quasi proteine ​​né fibre. Risultato: presenta un indice glicemico molto alto e favorisce un improvviso aumento della glicemia e un picco della secrezione di insulina. Attenzione anche alla farina di riso quando si cerca il senza glutine.

Con cosa sostituire? Farine di grano saraceno, legumi e castagne, tutte senza glutine e a moderato indice glicemico.

10. Yogurt magri

Per dargli il gusto e la consistenza che darebbero lo zucchero e il grasso rimossi, contengono una quantità di dolcificanti artificiali, aromi, additivi (texturizzanti, conservanti, ecc.).

Si tratta di prodotti ultra lavorati che non saziano e invogliano a consumarne di più.

Con cosa sostituire? Yogurt (skyr o formaggi cremosi magri) interi o con latte scremato in cui tagliamo la frutta, aggiungiamo spezie, oli essenziali culinari, ecc.