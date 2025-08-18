Come fare una detox di fine estate senza digiuni estremi

Il rientro post vacanza vi ha trovati più sereni ma con qualche chilo in più? Cedere alle lusinghe della tavola è un classico, specialmente durante la pausa estiva quando predominano il relax e la voglia di sperimentare nuovi piatti e golosità culinarie. Non bisogna sentirsi in colpa, qualche strappo alla regola fa bene all'umore e all'animo. Inoltre il nostro organismo è progettato per ritornare in forma, semplicemente riattivando lo stile alimentare e quotidiano consueto.

Basta supportarlo con un mini percorso detox, utile a depurare ed eliminare ciò che lo appesantisce. Non è necessario digiunare o seguire diete drastiche, che rallentano il metabolismo. Basta supportare il proprio corpo attraverso un percorso di depurazione, sano e mirato.

Detox da fine estate, come depurarsi al meglio

Eliminare le tossine nel modo giusto aiuta e supporta gli organi deputati alla naturale fase detox, quali reni, fegato, intestino, oltre alla pelle e ai polmoni. Per questo è importate avviare un percorso di purificazione dalle scorie, così da favorire il lavoro di questi organi. Depurarsi, abbattere il senso di gonfiore e pesantezza, diminuire anche la ritenzione idrica sono gli obiettivi di un mini percorso detox, grazie all'assunzione di cibi mirati e all'impiego di comportamenti corretti.

Il digiuno, la sola assunzione di integratori, saltare i pasti o le diete eccessivamente drastiche possono sortire l'effetto contrario, affaticando l'organismo e favorendo lo stress ossidativo. Per depurare il corpo nel modo giusto è importante accompagnarlo verso la fase detox riducendo o eliminando i cibi e i prodotti nocivi. Favorendo, invece, l'assunzione di alimenti dall'azione drenante e stimolante.

Prepararsi alla fase detox

Prima di immergersi in un periodo di detox, anche se breve, è necessario preparare l'organismo eliminando gradualmente tutti i cibi e le bevande che influiscono negativamente. A partire dalle bevande stimolanti come il caffè, seguito dagli alcolici, dal latte e dai suoi derivati, dal pane bianco e dai prodotti contenenti glutine. Senza dimenticare i prodotti processati e l'eccesso di sale, i dolci, le merendine e lo zucchero, i cibi confezionati e già pronti, i grassi saturi e idrogenati, il cibo fritto e quello da fast food.

Detox in 5 passaggi

Per agevolare la fase di detossificazione e pulizia, in favore del ripristino delle funzioni naturali dell'organismo, è importante affidarsi a scelte mirate. Ecco le 5 fondamentali:

idratazione , non solo acqua ma anche tisane, infusi perfetti pre drenare ed eliminare le tossine attraverso le urine;

, non solo acqua ma anche tisane, infusi perfetti pre drenare ed eliminare le tossine attraverso le urine; frutta , con moderazione preferendo quella di stagione o dall'alto potenziale depurativo, ricca di fibre e vitamine come mele, limoni, fichi, pere, more, frutti rossi e uva;

, con moderazione preferendo quella di stagione o dall'alto potenziale depurativo, ricca di fibre e vitamine come mele, limoni, fichi, pere, more, frutti rossi e uva; verdura , meglio se di stagione e con una valida azione drenante quali indivia, carciofi, broccoli, verdure a foglia verde come spinaci, cicoria, radicchio ma anche barbabietole, per una ricarica di vitamine e sali minerali;

, meglio se di stagione e con una valida azione drenante quali indivia, carciofi, broccoli, verdure a foglia verde come spinaci, cicoria, ma anche barbabietole, per una ricarica di vitamine e sali minerali; movimento , un po' di sport quotidiano o una camminata veloce aiutano a depurare l'organismo e facilitano il lavoro dell'intestino;

, un po' di sport quotidiano o una camminata veloce aiutano a depurare l'organismo e facilitano il lavoro dell'intestino; gestione dello stress, attraverso la meditazione, lo yoga, le tecniche di respirazione per depurare anche la mente.

Senza dimenticare l'importanza dei cereali integrali e della frutta secca, fonte di benessere, grassi sani e fibre. Queste 5 regole sono fondamentali per attuare un mini percorso detox, ma anche da considerare come basi quotidiane per una vita sana e bilanciata.

Dieta detox, qualche esempio

Per una valida dieta detox è importante considerare le 5 regole appena elencate, partendo dalla riduzione dell'apporto proteico di orgine animale per il bene dei reni e in favore di alimenti di origine vegetale. Un toccasana anche per il fegato e l'intestino. Di seguito un esempio di dieta da seguire per 3 massimo 7 giorni:

colazione , è costituita per metà da frutta e verdura detox e cereali senza glutine, in abbinamento a una bevanda come latte di soia o tè verde. Ad esempio un centrifugato di anguria, carote e sedano, oppure una ciotola di cereali con fragole e more, o ancora yogurt magro con cereali, un centrifugato di frutta, magari uva, e verdura e una bevanda;

, è costituita per metà da frutta e verdura detox e cereali senza glutine, in abbinamento a una bevanda come latte di soia o tè verde. Ad esempio un centrifugato di anguria, carote e sedano, oppure una ciotola di cereali con fragole e more, o ancora yogurt magro con cereali, un centrifugato di frutta, magari uva, e verdura e una bevanda; spuntino , a base di frutta o verdura di stagione ma anche di frutta secca e semi oleosi;

, a base di frutta o verdura di stagione ma anche di frutta secca e semi oleosi; merenda , sempre a base di frutta di stagione e tè verde, ottimo anche un hummus con carote crude;

, sempre a base di frutta di stagione e tè verde, ottimo anche un hummus con carote crude; pranzo e cena, i piatti devono essere composti per i 3/4 da verdure di stagione e per il restante da legumi e cereali senza glutine. Ad esempio un riso integrale con fagioli, semi, broccoli, carote, semi di girasole e olio d'oliva, oppure lenticchie, quinoa, zucchine, semi di chia e olio d'oliva. E per chi non può fare a meno delle proteine animali via libera al pesce azzurro cotto al forno o al vapore, con verdure o anche le uova.

Per insaporire si possono aggiungere semi oleosi, succo di limone, avocado, spezie, erbe aromatiche e aceto. E dopo cena sorseggiare con calma una tisana al finocchio o un infuso, meglio se drenante, così da idratare ulteriormente il corpo e favorire l'eliminazione delle scorie. La dieta detox è il modo migliore per ripristinare la routine alimentare di sempre, o anche per avviare l'organismo verso uno stile di vita più sano, perfetto per il benessere personale, ma anche dei capelli e della pelle.

Come sempre è bene evitare le improvvisazioni, in particolare se si soffre di qualche malattia o patologia. Per un buon risultato è importante non superare i 3 max 7 giorni e, principalmente,come il medico di fiducia o un valido nutrizionista.