No a latticini e cereali, come funziona la dieta paleolitica

La dieta paleo meglio nota come dieta paleolitica è un regime alimentare che si ispira agli uomini che vivevano nell’era delle caverne prima dell’avvento dell’agricoltura.

Annovera diversi seguaci appartenenti allo star system come Miley Cyrus, Megan Fox e Jessica Biel. È stata ideata dal gastroenterologo Walter L. Voegtlin negli anni Settanta. Include alimenti ottenuti per mezzo della caccia come carni magre, pesce, frutta, verdura, noci e semi. Esclude invece tutti gli alimenti lavorati e processati come i latticini, i cereali, e snack, salumi, gli snack zuccherati.

Cosa prevede la dieta paleolitica

Dietro a questo regime alimentare vi è il principio secondo il quale l’organismo dell’uomo a causa dello sviluppo delle tecniche di coltivazione e allevamento avvenute circa 10.000 anni fa ha risentito molto di questo cambiamento che l’ha reso più fragile e vulnerabile. Grazie alla dieta paleo si vuole tornare ad un modo di alimentarsi semplice e genuino.

Chi segue la dieta paleolitica può infatti mangiare carne magra, in particolare selvaggina e animali allevati con erba, pesce (in prevalenza quello fonte di omega 3), uova, patata dolce, verdura, erbe spezie, noci e semi, frutta, olio come olio di noce e olio d’oliva, tè alle erbe. Tra gli alimenti vietati invece troviamo i latticini, lo zucchero raffinato, i legumi, il sale, le bevande zuccherate, i cereali come grano, avena e le patate.

Quali sono i pro e i contro della dieta paleolitica

Pro

Riduce le infiammazioni intestinali

Questo tipo di dieta è ritenuto fonte di tanti benefici per la salute del nostro organismo. Privilegiando alimenti non processati si contrasta prima di tutto il rischio di obesità, di malattie cardiovascolari. Si riducono efficacemente le infiammazioni a livello intestinale.

Aiuta a perdere peso

Consumare alimenti non lavorati aiuta a mantenere in equilibrio la glicemia e a ridurre la formazione del colesterolo cattivo. Inoltre privilegiare il consumo di alimenti semplici e naturali serve anche a perdere peso. I cibi previsti donano un effetto saziante immediato e mantengono attivo il metabolismo senza rallentarlo contribuendo a bruciare i grassi in eccesso.

Contro

Non è indicata per tutti

Nonostante sia in grado di mantenere in salute l’organismo la dieta paleo potrebbe rivelarsi povera di fibre a causa del mancato consumo di cereali. Inoltre non è indicata per chi già soffre di carenze di vitamina D e calcio. Escludendo il consumo di latticini non permette di farne il pieno. Essendo una dieta iperproteica potrebbe creare problemi ai reni soprattutto in soggetti che ne sono predisposti.

Cali di energia

La dieta paleo tende a ridurre il consumo di carboidrati.

Di conseguenza può comportare dei cali di energia, sbalzi di umore e momenti di svogliatezza. Inoltre il calo di carboidrati può generare nell’organismo delleche si smaltiscono tramite il sudore che si fa più acre e l’alito che diventa più pesante.