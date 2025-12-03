Leggi il settimanale
"Sono dei pro-pirla". Persino Iacchetti condanna i teppisti pro-Pal

Il comico usa parole durissime contro i vandali che strumentalizzano la causa palestinese: "Si mettono in fondo alle manifestazioni con tanto di anfibi e poi vanno a spaccare le vetrine. Si parla solo di loro"

A Francesca Albanese forse andrebbe consegnato un bel Tapiro d'oro. La relatrice speciale delle Nazioni Unite è riuscita a portare a termine un'impresa titanica: farsi scaricare dalla sinistra e farsi sorpassare da Enzo Iacchetti nel condannare con toni durissimi i teppisti che hanno fatto irruzione nella redazione della Stampa. Lei aveva sì preso le distanze dall'assalto dei vandali nella sede del quotidiano in via Lugaro, ma subito dopo aveva puntato il dito contro la qualità del giornalismo italiano. Invece lo storico conduttore di Striscia La Notizia li ha definiti "pro-pirla", senza usare mezzi termini e senza rifugiarsi nella critica feroce all'informazione del nostro Paese.

I pro-Pal minacciano nuovi assalti e devastazioni

Iacchetti, ospite di Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca su Rete 4, è stato interpellato sull'attacco alla Stampa. E, nel rispondere, ha operato una netta distinzione tra chi scende in piazza per manifestare in maniera pacifica e chi invece strumentalizza la causa palestinese come pretesto per sfasciare le città e creare disordini: "Quelli che si chiamano pro-Pal e invece sono dei Pro-Pirla ed entrano nella redazione della Stampa e buttano dei fogli per terra. Quelli che durante le manifestazioni si mettono in fondo con tanto di anfibi e poi vanno a spaccare le vetrine. Quelli sono i pro-pirla. Ma si parla solo di loro...". E perciò si è concentrato sulla distorsione mediatica causata dagli squadristi: "Non si parla più delle centinaia di migliaia di persone nel mondo che ancora oggi sono in giro a manifestare per la libertà dei palestinesi. Di questo non si parla più".

Sinistra in fuga dalla Albanese. Anche la Boldrini la scarica

E pensare che Iacchetti nelle scorse settimane si era preso la scena per il furibondo scontro con Eyal Mizrahi, presidente dell'associazione "Amici di Israele". Tra i due erano volate parole grosse: il comico - dopo essere stato bollato come "fascista" - aveva catalogato Mizrahi come "stronzo" e lo aveva minacciato di prenderlo a pugni. Tutto era partito dalle dichiarazioni dell'israeliano, che aveva criticato le fonti che dall'inizio della guerra spacciano numeri distorti sulla situazione umanitaria a Gaza.

Blitz alla Stampa, stessi assalitori del No Meloni Day

In particolare, Iacchetti si era soffermato sull'elevata cifra di bambini che hanno perso la vita nella Striscia.

Da lì l'ormai famoso "definisci bambino" pronunciato da Mizrahi, che in quel modo aveva voluto mettere in evidenza un dato di fatto: Hamas ha usato i civili come scudi umani per proteggersi dall'offensiva militare di Israele, addossando poi allo Stato ebraico ogni responsabilità. E, alla luce di quel litigio scatenato, fa impressione vedere ora Iacchetti rilasciare dichiarazioni più sferzanti contro i pro-Pal rispetto ad Albanese.

