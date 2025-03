Labbra e contorno occhi: cosa fare per correggere le prime rughe

Rientrano fra gli inestetismi più odiati, soprattutto dalle donne over 60. Stiamo parlando delle rughe intorno alle labbra e di quelle del contorno occhi. La pelle non è immune dal processo di invecchiamento. Con il passare del tempo viene meno la produzione di collagene e di elastina, due proteine che garantiscono tonicità ed elasticità alla cute.

Se da una parte i cambiamenti ormonali che si verificano in menopausa sono fra i principali responsabili dell'aging cutaneo, dall'altra la scienza ha appurato che esistono altri fattori di rischio in grado di favorirlo. Si tratta soprattutto di abitutini scorrette, come il fumo di sigaretta e la mancata protezione dai raggi UV.

Le labbra e il contorno occhi sono due zone molto delicate poiché la pelle qui presente è sottile e fragile. Scopriamo insieme come prendercene cura al meglio, tra rimedi naturali e tecniche di medicina estetica mininvasive.

Le rughe intorno alle labbra

Le rughe intorno alle labbra sono sottili e segnano la zona circostante alla bocca, sviluppandosi in verticale e a raggiera. Per questo motivo vengono definite anche "bar code", ovvero "codice a barre". Generalmente le rughe ad una certa età si formano come conseguenza di un cedimento delle strutture cutanee provocato dalla carenza di collagene, elastina e acido ialuronico. A questo fenomeno si aggiungono fattori come la genetica e l'ambiente.

Le cause delle rughe intorno alle labbra

Le rughe intorno alle labbra sono un inestetismo tipicamente femminile per motivi anatomici. Nelle donne è "normale" che si manifesti il bar code per la presenza esigua di grasso sottocutaneo e per la ridotta dimensione dei follicoli piliferi e delle ghiandole sebacee situate nel derma.

Tra le principali cause ricordiamo la mimica facciale, ovvero le continue sollecitazioni della muscolatura dovute ai movimenti della bocca e il photoaging, ossia l'invecchiamento provocato dall'esposizione prolungata alla luce solare senza l'adozione della protezione.

La comparsa dei segni del tempo attorno alle labbra è dovuta anche ad abitudini errate. Si pensi, ad esempio, alla vasocostrizione indotta dal fumo di sigaretta che priva la cute di ossigeno e di nutrimento. Ancora al consumo eccessivo di alcol, alla disidratazione e ad un'alimentazione povera di frutta e verdura.

Come trattare le rughe intorno alle labbra

Le rughe intorno alle labbra, soprattutto quando sono appena accennate, possono essere trattate con un approccio soft. Esso consiste innanzitutto nel mantenere costantemente idratate le labbra con un burrocacao formulato con attivi nutrienti e lenitivi. Di giorno la pelle del viso deve essere sempre protetta con una crema arricchita dal filtro solare.

La skincare serale, invece, può essere integrata con l'aggiunta di oli idratanti alla rosa o alla mandorla che vanno massaggiati con piccoli movimenti rotatori delle dita.

Meglio prediligere cosmetici (creme, sieri, maschere) ricchi di ingredienti naturali che donano elasticità alla cute (miele, aloe vera, burro di karitè) e di peptidi mimetici, cioè molecole bioattive che si legano ai recettori delle cellule e ne modificano alcune funzioni fisiologiche.

Se l'inestetismo è più marcato, si può ricorrere alla medicina estetica. Tre sono i trattamenti d'elezione: filler, biorivitalizzazione e biofilling. Non ci sono particolari controindicazioni, a parte allergie, gravidanza e allattamento. Gli effetti collaterali sono minimi (lieve rossore e gonfiore) e spariscono dopo qualche ora.

Le rughe del contorno occhi

Lo abbiamo già detto. Le rughe del contorno occhi sono uno degli inestetismi cutanei più odiati. Non a caso, secondo la rivista Dermatologic Surgery, esso preoccupa ben il 78% delle donne. Chiamate anche "zampe di gallina", le rughe del contorno occhi si formano in un'area molto delicata del volto dove la pelle è sottile e pertanto è facilmente interessata dai segni del tempo.

Le cause delle rughe del contorno occhi

Anche la comparsa delle rughe del contorno occhi è dovuta principalmente all'invecchiamento. L'avanzare dell'età, infatti, si traduce con una minore produzione delle proteine che forniscono sostegno e turgore alla cute, le già citate elastina e collagene. Tuttavia esistono altri fattori da non sottovalutare. Primo fra questi le espressioni del viso, ovvero la ripetuta contrazione dei muscoli quando si sorride o si strizzano gli occhi.

Non si deve sottovalutare l'esposizione alla luce solare senza un'adeguata protezione, come gli occhiali schermati. I raggi UV a lungo andare accellerano il processo di invecchiamento e alterano la produzione di collagene. Anche la mancanza di sonno è deleteria. Infatti tale privazione impedisce la naturale rigenerazione e riparazione della pelle che avviene di notte.

Sul banco degli imputati il fumo di sigaretta che agisce direttamente e in maniera negativa sul microcircolo, determinando così una minore ossigenazione della cute del contorno occhi. Attenzione, infine, ad un'alimentazione povera di cibi contenenti vitamine e antiossidanti.

Come trattare le rughe del contorno occhi

Le cinque regole per prevenire le rughe del contorno occhi sono semplici ed efficaci: indossare occhiali da sole, bere molta acqua, non fumare, dormire a sufficienza, adottare un regime alimentare equilibrato. Tuttavia, se i segni del tempo hanno già fatto capolino, un valido aiuto può essere fornito dai cosmetici che, ricordiamo, non fanno miracoli ma possono attenuare l'inestetismo.

La crema o il siero contorno occhi, per essere efficace, deve contenere uno o più dei seguenti principi attivi che sono stati scientificamente approvati: retinolo, acido ialuronico, peptidi, vitamina C, niacinamide, coenzima Q10 e caffeina. Ciascuno di essi contribuisce a migliorare l'elasticità della pelle, a ridurre il gonfiore e a proteggerla dai radicali liberi.

Per un'azione d'urto ci si può affidare alla medicina estetica e precisamente a trattamenti quali botox, filler, laser e peeling

. Sarà lo specialista a scegliere quello più indicato per le proprie esigenze, tenendo sempre conto dei vantaggi e degli eventuali effetti collaterali che sono del tutto soggettivi.

