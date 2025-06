Over e dolore lombare, 5 esercizi di stretching per alleviarlo e migliorare la flessibilità

Si tratta di uno tra i problemi più diffusi e fastidiosi, e che colpisce la zona lombare ovvero la parte bassa della schiena. Parliamo del dolore lombare o lombalgia, sintomo ricorrente del dolore che blocca questa area della colonna vertebrale.

Una condizione facilmente agevolata dallo stress e dalla tensione che si accumulano in quella zona, ma anche da una postura scorretta, uno stiramento, dall'ernia e molto altro. In molti non sanno che eseguire alcuni semplici esercizi di stretching può garantire ottimi benefici, migliorando la flessibilità. Un'opportunità importante anche per chi ne è spesso colpito, come la categoria over.

Dolore lombare, le cause più comuni

Il dolore lombare colpisce a ogni età ma, con l'avanzare degli anni, la sintomatologia può risultare ricorrente e aumentare di intensità. È una condizione che può palesarsi in modo graduale o all'improvviso, con forte intensità. Il dolore lombare è un sintomo, come accennato, ed evidenzia una problematica presente, che può essere legato a sforzi eccessivi, oppure come conseguenza di pose scorrette, correlato anche allo stress e all'ansia, oppure a patologie. Tra le cause più ricorrenti segnaliamo:

contratture

strappo

fratture vertebrali

ernia

sciatica

scoliosi

movimenti bruschi e torsioni improvvise

sollevare pesi esagerati

problemi renali

postura scorretta ad esempio davanti al computer

Il dolore lombare può sopraggiungere anche quale conseguenza di una vita troppo sedentaria, con scarsa attività fisica, favorito anche da un peso corporeo eccessivo. Possono incidere il mantenere a lungo la stessa posizione, dormire sopra un materasso non adeguatamente confortevole e l'avanzare degli anni.

5 esercizi di stretching per alleviarlo

L'esercizio fisico può migliorare la condizione, in particolare uno stretching mirato e perfetto per sciogliere la tensione e la rigidità della zona. Molto utile anche per prevenire gli infortuni, migliorare la postura, agevolare una buona circolazione e ridurre il dolore lombare. Di seguito 5 esercizi da praticare anche a casa:

posa del gatto , la più famosa di tutte e anche la più efficace, basta sistemarsi sul tappetino in quadrupedia ovvero a quattro zampe. Le mani sono posizionate a terrsa sotto alle spalle e le ginocchia sotto le anche, si parte inspirando e creando con la schiena un arco verso il basso. La testa punta in alto e il ventre verso il pavimento. Poi si espira profondamente e contemporaneamente si crea una gobba con la schiena verso l'alto, piegando la testa verso l'interno e cercando di toccare il petto con il mento. Si prosegue in questo modo, lentamente, alternando i movimenti così da rilassare la zona lombare;

, la più famosa di tutte e anche la più efficace, basta sistemarsi sul tappetino in quadrupedia ovvero a quattro zampe. Le mani sono posizionate a terrsa sotto alle spalle e le ginocchia sotto le anche, si parte inspirando e creando con la schiena un arco verso il basso. La testa punta in alto e il ventre verso il pavimento. Poi si espira profondamente e contemporaneamente si crea una gobba con la schiena verso l'alto, piegando la testa verso l'interno e cercando di toccare il petto con il mento. Si prosegue in questo modo, lentamente, alternando i movimenti così da rilassare la zona lombare; posa del bambino , serve per distendere i muscoli della schiena e rilassarsi. Si parte in quadrupedia, sempre sul tappetino, per poi spingere il bacino indietro fino ad appoggiare i glutei a terra tra i talloni. In contemporanea si allungano le braccia a terra, in avanti, appoggiando la fronte a contatto con il pavimento. Bilanciando la forza delle due parti, braccia e glutei, potrete avvertire in senso di distensione per tutta la colonna;

, serve per distendere i muscoli della schiena e rilassarsi. Si parte in quadrupedia, sempre sul tappetino, per poi spingere il bacino indietro fino ad appoggiare i glutei a terra tra i talloni. In contemporanea si allungano le braccia a terra, in avanti, appoggiando la fronte a contatto con il pavimento. Bilanciando la forza delle due parti, braccia e glutei, potrete avvertire in senso di distensione per tutta la colonna; ginocchia al petto , si parte sdraiati a terra, con la schiena appoggiata al tappetino, per poi portare al petto prima una gamba e poi l'altra. Le si abbraccia con delicatezza, effettuando una delicata rotazione con il corpo o dondolando leggermente;

, si parte sdraiati a terra, con la schiena appoggiata al tappetino, per poi portare al petto prima una gamba e poi l'altra. Le si abbraccia con delicatezza, effettuando una delicata rotazione con il corpo o dondolando leggermente; piegamento in avanti , si parte seduti sul tappetino con le gambe unite. Si piega con delicatezza il busto in avanti, cercando di toccare i piedi con la punta delle mani, per poi ritornare con la schiena diritta. Ripetete per almeno 10 volte;

, si parte seduti sul tappetino con le gambe unite. Si piega con delicatezza il busto in avanti, cercando di toccare i piedi con la punta delle mani, per poi ritornare con la schiena diritta. Ripetete per almeno 10 volte; cobra, è una posizione yoga e di fitness molto nota. Si parte sdraiati a terra con la pancia a contatto con il tappetino, i piedi puntano a terra e le mani sono posizionate sotto le spalle. Si ispira profondamente, si spinge a terra con le mani e si solleva il busto verso l'alto, allontanandolo dal pavimento. Si mantiene la posa senza sforzare ed espirando si ritorna alla posizione di partenza. Ripetete il movimento in modo fluido seguendo la respirazione.

Come abbiamo visto lo stretching può garantire effetti benefici e

, così da ridurre il dolore e la contrattura. Ma se la condizione dovesse persistere rivolgetevi al medico di fiducia, così da individuare la causa scatenante e la soluzione più adatta.

Leggi anche: