Pelle del collo cadente dopo i 50 anni: 5 esercizi da eseguire in pochi minuti

La perdita della tonicità cutanea è un segno del tempo che passa, in particolare quella del collo e del mento che dopo i 50 anni inizia a cedere, abbandonando gradualmente la sua naturale elasticità. Spesso la nostra attenzione si concentra sulla cura e la bellezza del viso, trascurando la cute del collo egualmente esposta all'azione dei radicali liberi, come per quella delle mani.

Il risultato finale è quello di una pelle più rilassata, cadente, svuotata dalla sua naturale turgidità ma che merita cure e attenzioni mirate. Per affrontare questa condizione si può prevenire il tutto o correre ai ripari, con il supporto di una serie di cure e rimedi naturali specifiche. E con il valido aiuto di esercizi rapidi e facili da praticare, perfetti per tonificare la pelle troppo rilassata.

Pelle del collo, perché invecchia

Non tutti sanno che la pelle del collo tende a invecchiare prima, perché è più delicata e sottile e presenta un minor quantitativo di tessuto adiposo e di ghiandole sebacee. Questo incide sull'aspetto dello stesso collo e sulla pelle che lo riveste, che appare più fragile ma anche più secca, due fattori che rendono più veloce la perdità di tonicità favorendo un invecchiamento più rapido. Ma questi non sono gli unici motivi che possono favorire una cute più cadente e raggrinzita, tra le cause possiamo individuare:

invecchiamento cutaneo

inquinamento e agenti atmosferici

stress

alimentazione e abitudini errate

fumo e alcolici

scarsa o assente cura della pelle del collo e relativa skincare

ridotta produzione di collagene

esposizione ai raggi UV senza un'adeguata protezione

postura scorretta

variazioni di peso e dimagrimento repentino

Pelle del collo dopo i 50 anni, skincare e cure

Non tutto è perduto, una sana routine legata alla cura della pelle del collo, in combinazione con una valida skincare, possono rallentare questo cammino. Senza dimenticare l'importanza di alcuni esercizi mirati che contribuiscono a rassodare la parte, rendendola più tonica ed elastica. Per correre ai ripari e prevenire questa fase di lento decadimento è importante praticare giornalmente una buona skincare, non solo sul viso ma anche e principalmente sulla cute del collo. Ecco come fare:

pulizia , detergere la pelle del collo è un'azione necessaria che ne preserva l'igiene e la salute, migliorandone l'aspetto. È importante scegliere prodotti mirati, meglio se naturali e poco aggressivi, che possano agire su questa parte così delicata e sottile. Un'azione da ripetere mattino e sera, così da rimuovere tutte le impurità;

, detergere la pelle del collo è un'azione necessaria che ne preserva l'igiene e la salute, migliorandone l'aspetto. È importante scegliere prodotti mirati, meglio se naturali e poco aggressivi, che possano agire su questa parte così delicata e sottile. Un'azione da ripetere mattino e sera, così da rimuovere tutte le impurità; nutrire e idratare , una buona crema idratante aiuta a rendere la cute più morbida, in tandem con un buon massaggio da effettuare con prodotti contenenti ginseng, ginkgo biloba e olio essenziale di geranio, solo per citarne alcuni. Questi sono tra i più indicati, perché favoriscono produzione endogena del collagene nativo. Da affiancare ad oli nutrienti quali germe di grano, alle mandorle, di avocado, borragine e jojoba, perfetti per nutrire e idratare. Senza dimenticare l' acqua vera fonte di vita e idratazione per tutto l'organismo;

, una buona crema idratante aiuta a rendere la cute più morbida, in tandem con un buon massaggio da effettuare con prodotti contenenti ginseng, ginkgo biloba e olio essenziale di geranio, solo per citarne alcuni. Questi sono tra i più indicati, perché favoriscono produzione endogena del collagene nativo. Da affiancare ad oli nutrienti quali germe di grano, alle mandorle, di avocado, borragine e jojoba, perfetti per nutrire e idratare. Senza dimenticare l' vera fonte di vita e idratazione per tutto l'organismo; esfoliazione e protezione , l'esfoliazione regolare, da effettuare una volta alla settimana, aiuta a rimuovere le impurità e le cellule morte. Mentre una buona crema solare può contribuire a ridurre gli effetti negativi prodotti dai raggi solari;

, l'esfoliazione regolare, da effettuare una volta alla settimana, aiuta a rimuovere le impurità e le cellule morte. Mentre una buona crema solare può contribuire a ridurre gli effetti negativi prodotti dai raggi solari; abitudini e alimentazione, ridurre il consumo di alcolici ed eliminare il fumo può agevolare il benessere della pelle del collo, ma anche dell'organismo stesso. Anche l'alimentazione può sollecitare un valido effetto anti-aging, per questo è bene preferire prodotti contenenti i cosiddetti grassi buoni e vitamine. Un esempio sono la frutta secca, l'olio evo, ma anche semi di chia, lino, canapa, girasole contenenti omega-6, pesce azzurro, avocado, frutta e verdura contenenti vitamina C antiossidante, E rigenerante e A per un'azione lubrificante delle ghiandole sebacee della pelle.

Pelle del collo, 5 esercizi veloci per tonificare

Respirazione e postura sono fondamentali per il benessere della pelle del collo, nel primo caso una valida respirazione nasale preserva la giusta posizione della mandibola e della lingua. Nel caso della postura l'impiego di computer, smartphone e tablet non solo provoca problemi cervicali, ma incide anche sull'elasticità della cute del collo. Per questo è importante porre attenzione, sia con l'aiuto di creme e rimedi naturali come già accennato, ma anche attraverso una serie di esercizi mirati. Di seguito 5 esempi veloci, rapidi e davvero efficaci per il benessere del collo e della sua cute.

Esercizi vocali

Si possono eseguire ovunque, anche in macchina o sotto la doccia, sono esercizi utili come riscaldamento per attivare la sessione di fitness mirato. Consiste nel ripetere le vocali in fila, muovendo la bocca in modo esagerato. Prolungando l'enunciazione per qualche secondo, e ripetendo il tutto per qualche minuto fino ad avvertire un leggero pizzicore sul viso. Questo esercizio consente il movimento dei muscoli del collo con una prima leggera tensione.

Masticazione

Un esercizio davvero facile, perfetto per contrastare l'effetto doppio mento. Si esegue seduti sopra una sedia, con la schiena dritta, piegando la testa indietro con la bocca chiusa e il mento rivolto verso l'alto. Si parte effettuando una simulazione della masticazione, sempre a bocca chiusa, consentendo ai muscoli del collo e del mento di lavorare. È un esercizio davvero facile che si può replicare anche tre volte al giorno, per qualche minuto.

Torsioni

Seduti sopra una sedia, con la schiena dritta e le braccia lungo i fianchi, ruotate la testa verso sinistra fino a raggiungere la spalla. Rimanete in posa per dieci secondi e riportate la testa al centro, poi ripetete verso destra. Effettuate una sequenza di 16 torsioni per parte. Mantenendo la stessa posizione potete anche allungare il collo in avanti, senza piegare la schiena, mantenendo la posizione per qualche secondo prima di ritornare alla posizione iniziale. Poi spingete il mento verso l'alto reclinando indietro la testa, attendete qualche secondo e ritornate in posizione. Ripetete l'esercizio per 10 volte.

Esercizi per il platisma

Intanto scopriamo di cosa si tratta, il platisma è il muscolo laminare, pari e simmetrico, collocato nella parte laterale del collo. Si estende dal mento fino a oltre la clavicola. Per mantenerlo tonico basta mostrare la lingua, letteralmente. Seduti sopra la sedia, con la schiena dritta, aprite la bocca e spingete in fuori la lingua il più possibile contando fino a dieci. Rilassate la parte e ripetete per dieci volte. In alternativa potete mandare baci al soffitto, partendo da una posizione seduta con la testa rivolta verso l'alto. Ripetete il tutto per dieci volte, 3 serie da 5 secondi ciascuna.

Smorfie

Seduti sulla sedia concentratevi sulle smorfie della bocca effettuando una sorta di sorriso la contrario, ovvero piegando gli angoli verso il basso. Con le spalle rilassate mantenete la posizione per dieci secondi, rilassate e ripetete per sei volte.

Preservare la tonicità del collo è possibile, anche dopo i 50 anni.

Tra esercizi, massaggi, postura e respirazione nasale corretta si può attivare una, utile a rallentare l'invecchiamento cutaneo scongiurando l'effetto pelle raggrinzita e cadente. Per un collo sano e dalla cute giovane.

