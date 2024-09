“C’è lei dietro gli auguri di compleanno a Harry”. Il tentativo di Kate di riavvicinare la famiglia reale

Ascolta ora 00:00 00:00

Kate Middleton avrebbe perdonato il principe Harry per tutte e accuse lanciate contro la royal family dalla Megxit a oggi, comprese quelle contenute nella tanto discussa autobiografia “Spare”. La principessa vorrebbe scrivere la parola fine sulla faida familiare che va avanti da più di quattro anni, convincendo il principe William, Carlo III e lo stesso duca a riavvicinarsi, mettendo da parte il passato. Sarebbe stata proprio lei a dare il buon esempio, compiendo il primo passo verso la riconciliazione nel giorno del quarantesimo compleanno di Harry.

Gli auguri della royal family

“Auguriamo al duca di Sussex un felicissimo quarantesimo compleanno” , ha scritto Buckingham Palace sui social, il 15 settembre 2024, seguito dopo circa due ore da Kensington Palace. Due post quasi uguali che nessuno si aspettava, visto che di solito i profili ufficiali della Corona ricordano solo gli anniversari dei membri attivi della famiglia reale.

I tabloid hanno ipotizzato che questi auguri potessero rappresentare il tanto atteso ramoscello d’ulivo per i Sussex. Non sarebbero andati tanto lontano dalla realtà, secondo le fonti. L’idea di inviare un messaggio pubblico per i quarant’anni di Harry non sarebbe stata una mossa strategica studiata dagli addetti alla comunicazione del Palazzo, ma sarebbe arrivata dall’unica persona a corte a cui i media hanno sempre attribuito il ruolo di “mediatrice” tra la Corona e i duchi: Kate Middleton.

Un insider ha dichiarato alla rivista britannica Bella, citata dall’Express: “Kate è stata la forza trainante dietro gli auguri di compleanno a Harry, visto che gradualmente ha mantenuto la promessa di ripristinare in qualche modo, prima che fosse troppo tardi, la pace e il perdono tra il reale che si è allontanato e la sua famiglia”.

Kate avrebbe invitato il marito a osservare la situazione da un altro punto di vista: “Ha detto a William senza mezzi termini che questo non è il momento per il risentimento, che avevano bisogno di mostrare al mondo che l’amore e la famiglia sono alla base dei loro valori ma, cosa più importante, [Kate] voleva che Harry avesse questo messaggio nel suo grande giorno. Significava moltissimo per Harry che i reali, come pure i Galles, inviassero questo segno di pace sui social media”.

La telefonata di Kate

La principessa non si sarebbe limitata a convincere il Palazzo a inviare degli auguri pubblici a Harry. “Kate ha voluto chiamare [il duca] e inviargli un premuroso regalo”, perché ormai sarebbe pronta a “dimenticare e voltare pagina”. Poche ore dopo il compleanno del principe Harry i tabloid sostennero che Buckingham Palace avesse tagliato la foto scelta per i post di auguri, escludendo Meghan Markle, che nell’originale è seduta accanto al marito.

Lo scatto è stato realizzato da Jimmy Rainford durante il viaggio dei Sussex in Irlanda, nel 2018. In realtà esistono due versioni dell’immagine: in una compaiono Harry e Meghan, l’altra è un ingrandimento del duca. Il Palazzo reale, ha riportato l’Indipendent, avrebbe usato quest’ultima, confermando di “non aver alterato” la fotografia e di “averla utilizzata nel formato in cui è stata inviata”. Se c’è davvero Kate dietro l’iniziativa degli auguri social a Harry, non avrebbe avuto senso manipolare la foto. Sarebbe servito solo a indispettire il duca, allontanando la possibilità di una pace definitiva.

Invece la principessa del Galles, come ha affermato la fonte, “ha sempre avuto un debole per Harry e a dispetto delle cose offensive che ha detto e fatto è riuscita a perdonarlo, e piano piano ha convinto William a lasciar andare la rabbia”. La futura Regina avrebbe anche compreso che, forse, il cognato non è poi così felice della sua nuova vita americana.

“[Kate] non crede che sia giusto arrendersi con Harry. È preoccupata per lui perché vede tutti i segnali della sua nostalgia di casa, della sua vulnerabilità. Secondo il suo punto di vista, nonostante tutto, la famiglia è la famiglia”.