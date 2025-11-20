"Carlo è debole e non può regnare". William vuole subito il trono

Da tempo i tabloid vociferano sulla possibilità che il principe William possa prendersi tutto il potere, relegando in un angolo Carlo III. Non servirebbe neppure un’abdicazione formale. Basterebbe che il re consentisse al suo erede di influire in maniera più decisa sulla gestione dell’istituzione monarchica. Secondo nuove indiscrezioni questa ipotesi si starebbe concretizzando. L’unica persona rimasta a combattere per difendere il proprio ruolo sarebbe la regina Camilla, che non avrebbe alcuna intenzione di farsi da parte in favore di Kate Middleton.

Il Re è “debole”

La battaglia contro il cancro di Carlo III non è un mistero per nessuno. Sappiamo che il Re, pur determinato a portare avanti tutti i doveri reali, come stabilito dalla sua agenda, deve avere più cura di sé, fare attenzione a non stancarsi, rispettare le prescrizioni dei medici. Nonostante la malattia Sua Maestà sta svolgendo il ruolo a cui era destinato fin dalla nascita con tenacia, senza risparmiarsi. Tutto questo, però, non basterebbe per essere un sovrano forte, almeno secondo il principe William.

L’erede al trono, infatti, sarebbe convinto che l’era di suo padre sia già al tramonto e che la monarchia abbia bisogno di personaggi nuovi, più vigorosi e moderni. Di lui e Kate, in poche parole. Per questo William vorrebbe che gli venisse lasciato fin da ora lo spazio che gli competerà solo alla morte di Carlo. Un insider ha rivelato a Radar Online: “Il principe William vede che suo padre è debole e non in grado di fare le cose nel modo in cui lui vorrebbe per proteggere la monarchia”.

Un esempio dell’incertezza deleteria di Carlo sarebbe, secondo il principe di Galles, l’atteggiamento adottato nei confronti dell’ex duca di York Andrea. Sua Maestà ha cancellato i titoli del fratello, ma William riterrebbe che il provvedimento sia stato tardivo: “Mentre Re Carlo stava coccolando suo fratello, dandogli il beneficio del dubbio, William gli diceva di fare un passo indietro e sbatterlo fuori” , ha aggiunto la fonte. L’erede al trono, infatti, avrebbe un’indole più diretta e pragmatica, senza tentennamenti: “Il principe William è un tipo senza fronzoli. Non gli piace il modo in cui suo padre sta regnando”.

Secondo le fonti del giornalista britannico-americano Rob Shuter William non sarebbe neppure d’accordo con l’idea del monarca di proteggere le figlie dell’ex duca di York, Beatrice ed Eugenia, consentendo loro di tenere titoli e patronati: “William voleva gli York lontani fino alla prossima visita medica del Re. Ma Sua Maestà ha insistito, pensa che la sua famiglia abbia bisogno di guarire in pubblico” . Il principe di Galles, molto meno sentimentale, è certo, al contrario, che “gli York siano veleno per il pubblico. Suo padre non vuole vederlo”.

La "furia" di Camilla

William ha conquistato una fetta di potere non indifferente da quando suo padre si è ammalato. Avrebbe un’influenza notevole sulle decisioni politiche della monarchia e bisogna ammettere che la sua linea di condotta seria e ferma è un ottimo biglietto da visita, chiamiamolo così, per lui. Ci fa immaginare il futuro Re che potrebbe diventare: moderno ma sobrio, aperto ai cambiamenti, ma ragionevole.

Ciò non toglie che anche Re Carlo sia un sovrano attento, forse più malleabile del figlio, ma non per questo meno deciso. Anzi, non è improbabile che le premure verso i parenti, anche gli impresentabili, siano un’eredità della regina Elisabetta. La defunta sovrana teneva moltissimo all’unità familiare e a mostrare questa coesione soprattutto nei momenti più difficili. Carlo e William avrebbero un diverso approccio al potere. Fatto del tutto normale dato anche il divario generazionale. La cosa sorprendente è che il Re non sarebbe del tutto contrario a cedere al suo primogenito ulteriori possibilità decisionali.

A opporsi con forza a questa specie di abdicazione nascosta sarebbe la regina Camilla. L’insider di Radar Online ci restituisce un ritratto della sovrana molto diverso da quello che immaginiamo nella nostra mente quando la vediamo impegnata nei doveri reali: “Camilla è furente” perché “ha una sorta di delirio di onnipotenza. Sa che suo marito ha aspettato per lungo tempo di diventare Re e, diciamo con franchezza, anche lei ha aspettato di diventare Regina” . Non riuscirebbe ad accettare l’idea di farsi da parte per lasciar brillare Kate: “Camilla sta cercando di restare aggrappata al trono il più a lungo possibile e farselo portare via è devastante per lei”.

Quando la Regina si sarebbe resa conto del potere crescente di William avrebbe perso il controllo: “Ha stretto forte la [collana di] perle tra le dita [e], crollando per l’angoscia, ha esclamato: ‘Non farmi questo’” , ha detto un’altra fonte. Non basta: secondo un altro gossip altrettanto incredibile la principessa Kate starebbe facendo pressioni per scalzare Camilla, “minacciando” addirittura di “divorziare” da William se quest’ultimo non porterà a termine il suo piano di conquista silenziosa del trono d’Inghilterra.

Questa versione dei fatti, che vede William deciso a prendere il controllo della monarchia contro Camilla, contraddice il parere di un terzo insider il quale, citato da Radar Online, sostiene che Carlo e William starebbero “lavorando per ricostruire il brand reale mentre Sua

“stabilità”

Maestà continua coraggiosamente a combattere contro il cancro”. Padre e figlio starebbero agendo insieme, senza esercitare alcun tipo di prevaricazione, per ripristinare ladella monarchia.