"Un fatto strano". Nuova controversia tra Harry e Buckingham Palace

Lo scontro tra il principe Harry e la royal family sarebbe ancora in atto. I viaggi del duca nel Regno Unito e i colloqui con il Re non avrebbero mitigato l’ostilità tra le parti. Anzi, proprio in questi giorni è emerso un nuovo motivo di scontro tra Harry e la famiglia. All’origine ci sarebbe, ancora una volta, la presunta tentazione, chiamiamola così, del duca di mettersi in mostra a scapito di Carlo III e del principe William.

Viaggio in Canada

L’11 novembre è una giornata importantissima nel calendario degli eventi ufficiali della royal family. Il regno, infatti, celebra il Remembrance Day, la commemorazione dedicata ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Questa celebrazione venne istituita da Giorgio V nel 1919 e il giorno scelto non è casuale, ma ricorda la data dell’armistizio del 1918.

Come ogni anno i Windsor hanno partecipato agli eventi in programma per il ricordo di questo momento storico. Anche il principe Harry, pur non essendo più un working member della famiglia, ha voluto dare il suo contributo con un viaggio a Toronto, senza Meghan, per incontrare i veterani. La breve visita, spiega il People, è stata annunciata lo scorso 3 novembre, lo stesso giorno dell’arrivo in Brasile del principe William, impegnato nella Cop30 di Belém, dove il 6 novembre ha tenuto un importante discorso sul cambiamento climatico.

Non solo: il principe Harry è giunto a Toronto il 5 novembre, proprio nelle stesse ore in cui, a Rio de Janeiro, suo fratello ha preso parte agli Eartshot Prize Awards, la cerimonia da lui fondata nel 2020 per puntare i riflettori su quelle persone che si mettono in gioco concretamente per la salvaguardia della natura.

Non è la prima volta che gli impegni della royal family e dei Sussex si sovrappongono con un tempismo abbastanza sospetto. Di solito i tabloid puntano il dito contro Harry e Meghan, sostenendo che i due vogliano rubare la scena ai parenti, concentrando l’attenzione mediatica sulle loro iniziative pubbliche. Per porre fine a queste frequenti accuse lo scorso luglio Harry avrebbe dichiarato la sua disponibilità a condividere l’agenda dei suoi impegni con la royal family. Neppure questo, però, sarebbe bastato a evitare la coincidenza di eventi e le conseguenti polemiche.

Il Palazzo non lo sa

Il team dei Sussex, come riportano il Daily Mail e il People, sostiene di aver avvertito Buckingham Palace del viaggio di Harry in Canada. Secondo le informazioni dei tabloid, inoltre, il duca avrebbe organizzato il mini tour circa un anno fa e la data sarebbe stata scelta dalla charity True Patriot Love Foundation. Inoltre lo staff dei duchi avrebbe scelto il giorno ideale per l'annuncio ufficiale della partenza rispettando esclusivamente le direttive della security di Harry. I collaboratori, precisano le fonti del People, sarebbero stati costretti a tenere conto anche dei presunti pericoli che il principe correrebbe da quando non può più disporre della security della Corona. Una puntualizzazione, questa, che suonerebbe come una nuova critica a Carlo III e alla monarchia.

Il Palazzo reale, però, nega di aver ricevuto comunicazioni in merito al viaggio a Toronto (e, per la verità, se anche le avesse ricevute, quasi certamente non avrebbe spostato il vaggio di William. Del resto, non vi sarebbe stata alcuna ragione per farlo). Secondo la ricostruzione del Times lo staff di Harry avrebbe informato la Corona “per cortesia” , non per ricevere approvazione. Tuttavia sembra che né Buckingham Palace, né Kensington Palace abbiano ricevuto messaggi prima dell’ufficializzazione della visita ai media. “È un po’ strano” , ha commentato, in maniera vaga, una fonte reale all’Evening Standard.

Non è chiaro cosa sia successo, se vi sia colpa da una o da entrambe le parti. Questo caso specifico, però, sembra riflettere una mancanza di comunicazione generale tra la royal family e i Sussex.

Come se i tentativi didel duca e del Re non avessero avuto, almeno per ora, un impatto più concreto sulla fine delle ostilità familiari e le possibilità di dialogo fossero destinate, inevitabilmente, a perdersi nelle profondità dell’Atlantico.