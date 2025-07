La mossa di Harry per fare pace con la royal family: cosa ha deciso

Negli ultimi anni è accaduto diverse volte che il tempismo nella realizzazione delle iniziative di Harry e Meghan coincidesse in maniera sospetta con il lancio dei progetti della royal family. Forse si trattava solo di coincidenze, per quanto apparentemente ambigue. Ogni volta che si verificava una situazione simile i tabloid, però, la mettevano in risalto e il pubblico si divideva tra i sostenitori dei Windsor e quelli dei Sussex. Per risolvere la questione definitivamente ed evitare che il Palazzo reale veda negli impegni pubblici dei Sussex una sorta di provocazione, il principe Harry avrebbe deciso di compiere un passo sorprendente.

Nulla da nascondere

Il Mail On Sunday sostiene che il principe Harry avrebbe deciso di condividere con la royal family la sua agenda. In questo modo il duca vorrebbe dimostrare ai parenti di non aver mai neanche pensato di oscurare gli impegni ufficiali della Corona. Molte volte, infatti, i media hanno messo in rilievo la sovrapposizione del lancio dei progetti dei Sussex e dei Windsor, ipotizzando che i duchi volessero a tutti i costi rubare la scena all’istituzione britannica.

Tra i casi più eclatanti possiamo ricordare quello relativo al Trooping The Colour 2024. Il 15 giugno dello scorso anno, infatti, Kate Middleton tornò in pubblico dopo i duri mesi della malattia. Poche ore prima, però, il giocatore di polo e amico dei Sussex Ignacio Figueras aveva pubblicato su Instagram delle immagini relative ai prodotti di “American Riviera Orchard”, il brand di Meghan poi abbandonato per “As Ever”. Pochi mesi dopo, il 9 settembre 2024 Kate Middleton annunciò di aver terminato la chemioterapia e circa novanta minuti dopo Netflix pubblicò sui social le prime immagini della serie “Polo”, realizzata da Harry.

L’ultimo caso di sovrapposizione sospetta si è verificato lo scorso 16 luglio, in occasione del 78° compleanno della regina Camilla. Buckingham Palace, come d’abitudine ha divulgato sui suoi canali social un nuovo ritratto della sovrana. In quello stesso giorno sono state rese pubbliche anche le foto del viaggio del duca di Sussex in Angola. Anche stavolta potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma tutti questi episodi, anche qualora fossero casuali, cominciano a diventare numerosi perfino allo sguardo meno attento.

Così Harry avrebbe deciso di risolvere la questione, consentendo sia a Buckingham Palace, sia a Kensington Palace di visionare i suoi prossimi impegni. Ciò significa che il duca avrebbe messo a disposizione la sua agenda non solo per Carlo III, ma anche per William e Kate. I media hanno interpretato questo passo come un’ulteriore tentativo di pace dopo l’incontro, a inizio luglio 2025, tra gli staff del Re e dei Sussex.

L’obiettivo del principe

Stando al Mail On Sunday sarebbe stata condivisa anche l’agenda di Meghan Markle. In questo modo Harry vorrebbe non solo “risolvere il conflitto” con la royal family, ma anche lasciare al padre e al fratello la totale libertà di fissare una data per un futuro incontro chiarificatore.

Se Carlo e William hanno a disposizione l’agenda del duca, trovare un giorno libero per organizzare il meeting sarà di sicuro più semplice. Almeno da un punto di vista logistico. Non è affatto scontato che il sovrano e il suo erede vogliano parlare con Harry, né tantomeno fare pace.

Inoltre il Palazzo reale ha impegni programmati nell’arco di mesi e addirittura anni. È possibile che allo staff di Carlo e a quello di William non interessi affatto l’agenda di Harry. Anzi, c’è il rischio che interpretino la condivisione del principe come un ulteriore tentativo dei Sussex di mettersi in mostra davanti al mondo e di avvertire la famiglia, in modo implicito, dei loro impegni.

Come a dire, indirettamente, che i loro progetti non sarebbero meno importanti di quelli della royal family. Buckingham Palace e Kensington Palace, però, andranno avanti con il loro calendario con o senza l’agenda di Harry e Meghan.