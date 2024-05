La guerra delle marmellate: Meghan Markle contro Buckingham Palace

Tra Meghan Markle e Buckingham Palace i rapporti non sarebbero idilliaci dai tempi della Megxit. L’intervista a Oprah del marzo 2021 avrebbe fatto calare il gelo tra le due parti, con la duchessa che non vorrebbe più vedere Londra neanche in fotografia e la royal family che vorrebbe dimenticare una parente acquisita tanto scomoda. Negli ultimi giorni, però, questa frattura si sarebbe trasformata in una vera e propria guerra di marketing a colpi di barattoli di marmellata. Una sfida che a tratti suona come un atto di scherno, una gara a chi snobba meglio l’altro e, contemporaneamente, riesce a vendere di più, oscurando il “competitor”. La nuova presunta faida, però, rischia di non avere un vincitore, ma ben due perdenti.

La marmellata di Meghan

Il 14 marzo 2024 Meghan Markle è tornata su Instagram inaugurando il suo nuovo brand, "American Riviera Orchard". Una pagina di lifestyle collegata a un sito attraverso il quale la duchessa dovrebbe vendere i suoi prodotti, dalla biancheria per la casa ai libri di cucina, dai servizi di piatti e posate alle marmellate. L’opera di rilancio dell’immagine di Meghan prevedrebbe, ha riportato Deadline, anche un programma Netflix realizzato per “celebrare le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia”. L’iniziativa ha attirato le critiche di chi ritiene che, ancora una volta, i Sussex vogliano monetizzare il loro titolo nobiliare, sfruttando la Corona in nome del profitto. La moglie del principe Harry non si è fatta intimidire dalle accuse e a metà aprile 2024 ha inviato a cinquanta suoi amici e influencer il primo prodotto del suo marchio, una marmellata di fragole a tiratura limitata. Una scelta non molto originale, secondo alcuni, visto che Re Carlo III ha avviato questo tipo di commercio già dagli anni Novanta e, come ricorda Tatler, ancora oggi è in vendita la marmellata di Highgrove.

Buckingham Palace passa all’attacco

Lo scorso 24 aprile, a sorpresa, sul canale Instagram @buckinghampalaceshop è stato pubblicato un video che pubblicizza la marmellata alle fragole delle tenute reali. Sulle note di Mozart vediamo una mano che apre il vasetto e con un coltello spalma un po’ del contenuto, insieme a del burro, su uno scone, una frittella, un toast e un cornetto. La didascalia dice: “La nostra conserva di fragole è fatta usando solo i migliori frutti di bosco ed è deliziosa servita in diversi modi”. Il video è spuntato una decina di giorni dopo il lancio della conserva di Meghan. Una semplice coincidenza? Per molti no. Il tempismo appare piuttosto sospetto e non poteva sfuggire ai giudizi dei social, citati da Page Six. “Sono solo io che amo le sottili sfumature?” , ha scritto un utente. “Buckingham Palace contro Montecito in qualunque momento” , ha dichiarato un altro. “Aspettate! Il Palazzo ha subdolamente trollato Ms. Montecito?” , ha detto un terzo. Infine l’affondo di un altro ancora: “Perché comprare un falso, quando puoi avere la marmellata di fragole reale?”.

Critiche contro la royal family

Non sono mancati nemmeno commenti critici diretti al Palazzo Reale. “Cattivo gusto. Sotto molti aspetti”, ha dichiarato un utente social citato da Business Insider. “Meschinità passivo-aggressiva ai piani alti della royal family. Sorpresa! Gli impiegati di Palazzo si comportano come bambini” , ha scritto un altro. Un terzo ha aggiunto: “Ogni singolo passo del Palazzo prova che Meghan aveva assolutamente ragione quando ha lasciato quella fogna tossica. Che disastro. Il Palazzo prova a trollare una donna. Pagliacci!”. Va detto, però, che la maggior parte dei commenti risultano a favore della Corona e molti ricordano che Carlo III vende i prodotti delle sue tenute da decenni. Qualcuno ha fatto anche notare che si tratterebbe solo di una normale operazione di “marketing” senza secondi fini.

Il Palazzo ha davvero “trollato” Meghan?

“Buckingham Palace ha sottilmente trollato Meghan con la sua pubblicità della marmellata di fragole” , ha titolato il Daily Beast. “Buckingham Palace accusato di mettere in ombra Meghan Markle” , ha scritto l’Independent. “Buckingham Palace e Meghan Markle si starebbero dando battaglia a suon di conserve di frutta” , ha dichiarato Business Insider. Anche i giornali insistono sull’idea secondo cui la famiglia reale si starebbe comportando da “troll” con la duchessa. La questione non è così lineare. Come spesso accade quando parliamo della royal family, le cose possono essere interpretate da diversi punti di vista. È ovvio che Meghan sia libera di vendere la marmellata del suo brand e fare concorrenza a Buckingham Palace, come è altrettanto naturale che la Corona abbia tutto il diritto di ripagare la duchessa con la stessa moneta. Così sono le regole del mercato. Solo che questa è una situazione molto particolare, con delle implicazioni familiari che si trascinano da anni, riflettendosi sui brand apparentemente rivali.

Un prodotto non ancora sul mercato

Tra Meghan e la royal family sarebbe in corso una battaglia impari. La duchessa di Sussex, infatti, non ha ancora messo in commercio la sua marmellata, non ha alcun riscontro in termini di vendite. Il Palazzo, invece, può contare su un marchio credibile e consolidatosi negli anni. Da una parte il brand dei Windsor non ha bisogno di presentazioni: il nome e la reputazione della famiglia reale britannica si sono inevitabilmente riverberati sulle sue attività commerciali, spingendole a crescere a un buon ritmo. Dall’altra Carlo III ha avuto l’intuizione di rendere produttivi i terreni reali, ma nel rispetto dell’ambiente tema, quest’ultimo, per cui venne osteggiato e deriso in passato, ma che oggi è più attuale e sentito che mai. Meghan non può competere con la famiglia reale. “American Riviera Orchard” non è ancora un progetto concreto, partito ufficialmente. Nessun prodotto, nemmeno la marmellata di fragole, è in vendita e nessuno sa esattamente a quale fascia di pubblico siano destinati i suoi articoli, né quanto costino. La duchessa gode di fama planetaria soprattutto per il suo titolo che, però, è emanazione della Corona. Dunque, almeno in parte, Meghan brillerebbe di luce riflessa.

Dietro al barattolo di marmellata

Se Buckingham Palace avesse pubblicato il video della marmellata tra uno o due mesi forse quasi nessuno avrebbe collegato il post al brand di Meghan. L’impressione è che lo staff del Re avrebbe creato consapevolmente questo accostamento. Il motivo, però, potrebbe non essere collegato solo a una questione di profitto e di pubblicità. Il Palazzo dovrebbe sapere che, almeno al momento, la moglie di Harry non può opporre una concorrenza forte. A prima vista sembrerebbe quasi che il filmato realizzato dai collaboratori reali abbia voluto far intendere che i souvenir, in generale i prodotti con il marchio della monarchia, siano migliori di quelli di Meghan. “La nostra marmellata è più buona di quella della duchessa”, sarebbe questo il messaggio più superficiale. Se approfondiamo meglio, però, la questione diventa molto più seria. Dietro al barattolo di marmellata alle fragole si nasconde una guerra d’identità, una lotta di potere. I Windsor vorrebbero ribadire al mondo intero, Meghan compresa, che sono loro gli eredi dell’istituzione monarchica. Sono loro “gli originali”, diciamo così. Tutti gli altri (leggiamo Sussex) sarebbero alla stregua di imitazioni.

E Meghan va in Nigeria

Gli effetti avversi di una simile strategia sono la stanchezza del pubblico nei confronti di entrambe le famiglie rivali e, per Buckingham Palace in particolare, una sorta di rarefazione dell’allure e della classe che dovrebbero sempre circondare la Firm. Una caduta di stile. Se davvero Meghan cerca di imitare le attività della Corona, forse per quest’ultima sarebbe meglio lasciar andare e non creare situazioni che appaiono ambigue. Per ora la duchessa starebbe facendo finta di nulla, ma a ben guardare avrebbe già pronta la sua vendetta: stando ai tabloid non accompagnerà il principe Harry a Londra per la celebrazione dei dieci anni degli Invictus Games, che si terrà nella Cattedrale di St. Paul il prossimo 8 maggio. Invece partirà con lui per il loro tour in Nigeria, sempre a maggio 2024. Nell’ultima puntata del suo podcast “Archetypes”, nell’ottobre 2022, la duchessa rivelò: “Ho fatto un test genealogico un paio di anni fa e sono nigeriana per il 43%”. Chissà che questo viaggio non sia un modo, per Meghan, di riaffermare le sue radici, la sua personalità dopo le accuse di razzismo formulate contro il Re e la sua famiglia.

A quanto pare la faida tra Windsor e Sussex continua. Dopo la guerra delle Due Rose, ci troviamo nel bel mezzo della Guerra delle Due Marmellate?