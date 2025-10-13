“Insostenibile”. Il principe Andrea rischia di perdere il titolo?

Il passato del principe Andrea è diventato una specie di miniera inesauribile di scandali e aneddoti poco edificanti. La sua vita pare un libro di disastri che di anno in anno si arricchisce di nuovi capitoli. Dopo gli ultimi dettagli emersi sulla controversa amicizia con il miliardario Jeffrey Epstein, condannato per abusi, traffico di minori e morto in carcere nell’agosto 2019, il fratello di Carlo III rischierebbe addirittura di perdere una delle ultime cose che gli sono rimaste e a cui terrebbe di più: il titolo reale.

Le mail che cambiano le carte in tavola

Lo scandalo Epstein non è ancora una vicenda chiusa. Proprio nelle ultime ore è stata scritta una nuova pagina di questa terrificante storia che ha irreparabilmente danneggiato la reputazione del principe Andrea. Ancora una volta, poi, quest’ultimo ne è il protagonista. Il Sun e il Mail On Sunday hanno rivelato l’esistenza di una mail che il duca di York avrebbe inviato a Jeffrey Epstein nel febbraio 2011, scrivendo: “Siamo insieme in questa faccenda”.

Nella notizia c’è un particolare che stona: la data. Nell’intervista a Newsnight della Bbc, andata in onda nel novembre 2019, il principe Andrea sostenne di aver interrotto i rapporti con Epstein nel dicembre 2010, quando i due si incontrarono a New York. La mail, però, risalirebbe a due mesi dopo quell’incontro. Questa discrepanza non fa che aumentare i sospetti sul duca, rovinando ancora di più la sua immagine già ridotta a brandelli.

Non solo: a quanto pare ci sarebbero anche altre email di Andrea risalenti all’inizio del 2011. La scoperta induce a pensare che durante l’intervista il principe avrebbe mentito sulla reale durata della sua amicizia con Epstein. Ora in molti si chiedono se e in che modo Re Carlo III punirà di nuovo il fratello, già privato di titoli onorifici, gradi militari e costretto a ritirarsi a vita privata.

Titolo a rischio?

Una cosa sembra quasi certa secondo la Bbc: il principe Andrea non prenderà parte al tradizionale Natale di Sandringham. Non partecipò neppure lo scorso anno, dato il polverone sollevato dalla vicenda riguardante la sua amicizia con una presunta spia cinese. Con ogni probabilità non ci sarà neppure Sarah Ferguson, abbandonata dagli enti di beneficenza che seguiva sempre a causa dello scandalo Epstein.

Da notare uno svolgimento dei fatti piuttosto simile in entrambi i casi: la ex moglie di Andrea ha sempre negato qualunque tipo di legame con Epstein. Tuttavia una serie di email pubblicate dal Sun e dal Mail On Sunday, in cui si rivolge al miliardario con parole e toni stranamente accondiscendenti, parrebbero contraddirla. La situazione è grave e in gioco non ci sarebbe soltanto il Natale a Sandringham. Starebbe emergendo di nuovo la volontà politica e popolare di togliere i titoli al principe Andrea. Un gesto netto per cui serve l’intervento diretto del Parlamento britannico.

In tal senso si starebbe già muovendo, da anni, una deputata laburista di York, Rachael Maskell, come hanno riportato la Bbc. In un tweet del gennaio 2022 la Maskell affermò: “È insostenibile per il duca di York aggrapparsi al suo titolo un altro giorno in più. Questa associazione con York deve finire…Sto lavorando…per combattere la violenza sessuale e la misoginia”.

Ora, in concomitanza con gli aggiornamenti sullo scandalo Epstein, la deputata ha aggiunto al Daily Mail: “La tragedia è che le vittime e i sopravvissuti soffrono ogni giorno e ogni volta che vengono fatte nuove rivelazioni su questa orribile rete di abusi e su quanti sono associati al signor Epstein…Il duca di York porta il nome della mia città, ma il legame diplomatico di questo titolo non rappresenta i nostri valori qui a York”. Per questo la Maskell ha chiesto la rimozione del titolo del principe Andrea.

Non basta: stando a un recente