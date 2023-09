Charlene di Monaco difende il suo matrimonio: "Divorzio? Voci estenuanti"

Ancora una volta la principessa Charlene ha affrontato il pubblico per smentire categoricamente il gossip sul presunto divorzio dal principe Alberto. È la seconda volta in pochi giorni che i due si espongono per difendere la loro vita, affermando di essere stanchi dei pettegolezzi sul loro conto e sul loro matrimonio. Charlene, poi, ha un carattere molto riservato: nelle poche interviste concesse ha sempre soppesato ogni parola, ma ora sembra di notare, da parte sua, una certa insofferenza nei confronti delle ipotesi e delle illazioni dei media che prima, in apparenza, ignorava.

“Va tutto bene”

A News24, riferendosi all’unione con Alberto di Monaco, la principessa Charlene ha dichiarato in modo fermo e netto: “Va tutto bene nel nostro matrimonio. Queste voci di divorzio sono estenuanti e non riesco a capire da dove provengano”. Il gossip su una presunta separazione della coppia circola dal giorno delle loro nozze, avvenute l'1 luglio 2011. Si è parlato e scritto di tentativi di fuga della principessa prima della cerimonia nuziale e di problemi durante a luna di miele.

Quando un’infezione otorinolaringoiatrica ha costretto Charlene lontano dal Principato per circa un anno, tra il 2021 e il 2022, i pettegolezzi sulla possibile fine del suo matrimonio sono letteralmente esplosi, senza fermarsi più, nemmeno quando Sua Altezza Serenissima è tornata a casa, nel marzo 2022. I giornali hanno scritto persino che la principessa vivrebbe in Svizzera, che avrebbe stipulato con il marito un contratto che le garantirebbe 12 milioni di euro all’anno in cambio della sua presenza agli eventi mondani più importanti del Principato di Monaco.

Si è persino ipotizzato che l’espressione spesso seria che Charlene mostra in pubblico sia causata dall’infelicità matrimoniale, dall’ostilità verso le regole di corte e dall’incapacità di adattarsi alla vita nel Palazzo. Ma la principessa ha smentito tutto nell’ultima intervista con parole chiare, eleganti, ma piuttosto forti, soffermandosi proprio sulla sua presunta tristezza: “A quanto pare alcuni media o persone vogliono vederci separati. Se ci sono mille foto che mi ritraggono a un evento, i giornali scelgono sempre quella in cui guardo in basso o non sorrido. E poi scrivono che sembro infelice”.

“I pettegolezzi mi feriscono”

Anche il principe Alberto ha provato a negare le voci di divorzio in una intervista concessa al Corriere all’inizio di settembre 2023. Sua Altezza Serenissima ha dichiarato: “Charlene è sempre al mio fianco…Non capisco tutti questi pettegolezzi che mi feriscono riguardo a lei che vive altrove, in Svizzera, incontri su appuntamento per vederci. Falsità”.

Alberto ha accennato alla malattia della moglie, spiegando che il suo matrimonio non è poi così diverso da quello di tante altre persone: “Charlene ha avuto delle difficoltà molti mesi fa, ormai, ma adesso grazie al cielo è superato. Mi sostiene nella guida del Principato, poi non siamo 24 ore su 24 attaccati l’uno all’altro, siamo anche noi una coppia che lavora e il lavoro ci permette talvolta di vederci solo alla fine di una lunga giornata piena di appuntamenti”.

Queste due interviste sono solo le ultime in ordine di tempo. Charlene e Alberto hanno provato diverse volte a smentire le voci di una separazione, ma finora non hanno ottenuto l’effetto sperato. Per esempio, nel dicembre 2022, la principessa ha detto a Monaco-Matin: “La mia famiglia e quelli che amo sono la mia roccia”.