"Vorrei tornare a nuotare". Charlene annuncia la sua guarigione

A pochi giorni di distanza da Alberto di Monaco anche la principessa Charlene ha deciso di rompere il silenzio che durava da mesi e concedere una nuova intervista in cui racconta di sé, della sua famiglia, della lunga malattia che l’ha portata lontano dal Principato. Sua Altezza Serenissima ha anche espresso il desiderio di tornare alla sua grande passione, il nuoto. Contrariamente al marito, però, Charlene non ha commentato le voci della sua presunta separazione.

“Sono felice”

Nell’intervista a Monaco-Matin Charleneha parlato della felicità ritrovata dopo l’estenuante infezione otorinolaringoiatrica che ha fatto temere per la sua vita. Finalmente la principessa ha ammesso: “Oggi mi sento in ottima forma, felice e serena”, rivelando anche i suoi sogni per il futuro: “Spero di poter tornare presto a fare sport. Cammino regolarmente, ma vorrei riprendere ad allenarmi nel nuoto, per ritrovare un po’ più di energia e sentirmi più forte”.

Il nuoto è sempre stato uno dei grandi amori di Charlene. Nel 1999 vinse due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi Panafricani e nel 2000 si classificò quinta alle Olimpiadi di Sidney. Nell’intervista Sua Altezza Serenissima ha ricordato quel periodo di successi e il desiderio di gareggiare, di migliorarsi giorno per giorno: “Dentro di me avevo l’ambizione di essere la miglior nuotatrice del mondo. Ho sempre amato nuotare, fin da quando ero bambina in Zimbabwe, dove mi tuffavo in piscina con il mio cane, mentre ascoltavo i consigli di mia madre, che mi ha insegnato a nuotare” .

Ha poi proseguito, ricordando come è nato in lei il desiderio di partecipare alle Olimpiadi: “Quando ero molto giovane, sentivo sempre mia madre raccontarmi quanto le sarebbe piaciuto partecipare ai Giochi Olimpici. Lei era esperta di tuffi. Ma le circostanze politiche dell’epoca in Rhodesia non consentivano agli atleti nazionali di partecipare alle Olimpiadi. Non è riuscita a realizzare il suo sogno, benché si sia allenata duramente. Questo sogno è diventato il mio durante la mia infanzia. I miei genitori hanno fatto di tutto per supportarmi”.

Le voci di divorzio

La principessa non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alle indiscrezioni su una presunta separazione da Alberto. Per la verità queste voci sono nate con le loro nozze, nel 2011 e da allora tornano ciclicamente sui giornali. Di conferme, però, neanche l’ombra. Charlene provò a smentire il gossip in un’intervista a Nice-Matin, nel maggio 2022, dichiarando: “[La mia salute] è ancora fragile…il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso…è spiacevole che alcuni media spaccino questi pettegolezzi sulla mia vita…noi siamo esseri umani come tutti e come tutti abbiamo emozioni e fragilità”.

Non servì a molto. I tabloid continuarono a sostenere che il matrimonio con Alberto fosse finito, che i due non vivessero più insieme e addirittura esistesse un contratto che avrebbe garantito a Charlene 12 milioni di euro all’anno se si fosse impegnata a salvare le apparenze partecipando agli eventi pubblici più importanti del Principato. Le voci di divorzio hanno ripreso forza nell'agosto 2023, quando la principessa ha disattivato il suo profilo Instagram. Molti hanno pensato che fosse il preludio della fine del legame delle Loro Altezze Serenissime, ipotizzando che Charlene si fosse trasferita in Svizzera. Un flusso inarrestabile di notizie, anche stavolta non verificate.