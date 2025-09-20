Fitch smonta i gufi. Meloni: "Percorso giusto, avanti con orgoglio"

La promozione di Fitch fa crollare al tappeto la strampalata narrazione della sinistra, che descrive un Paese al collasso e ormai sull'orlo del baratro. La realtà è un'altra, e la fotografia scattata dall'agenzia immortala una Nazione che ha cambiato passato rispetto agli ultimi anni. Non a caso, il rating dell'Italia passa da BBB a BBB+; l'outlook è stabile. Il semaforo verde è stato accolto con grande soddisfazione da Giorgia Meloni, che ha rivendicato l'azione del governo e ha spiegato perché è stata imboccata la via del rilancio.

Il presidente del Consiglio, intervenuto in una nota diffusa da Palazzo Chigi, ha affermato che la promozione ottenuta da Fitch " conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto ". E ha citato i risultati di cui va più fiera e che stanno consentendo all'Italia di rialzare la testa, dai conti in ordine (grazie alla responsabilità nelle scelte di bilancio) fino all'economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: " Questi non sono slogan, ma risultati concreti ".

Per Meloni non ci sono dubbi: " È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali ". La stabilità politica (dopo anni di continue crisi di governo), le politiche economiche " credibili " e il sostegno a chi crea lavoro e ricchezza fanno parte di provvedimenti che " stanno dando i loro frutti ". Il capo dell'esecutivo si è detto consapevole delle sfide all'orizzonte (come la crescita, il debito e la sostenibilità), ma al tempo stesso ha vantato la possibilità di " guardare avanti con orgoglio ", specialmente in vista della manovra di fine anno: " Il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie ".

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sottolineato gli ingredienti della ricetta che ha permesso di compiere notevoli passi in avanti: " Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla giusta strada ". Gli ha fatto eco Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario del Carroccio: " Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell’Economia per il bene degli italiani ".

La prova dei conti dell'Italia però non è finita. Il governo intende tagliare le tasse per aiutare il ceto medio: sul tavolo c'è l'ipotesi di una sforbiciata dell'Irpef per i redditi fino a 60mila euro.

Ma prima bisogna trovare le coperture, e non aiuta l'incertezza sui mercati a causa della guerra Ucraina-Russia e in Medio Oriente. Però l'esecutivo è ottimista, anche perché lunedì sono attesi i dati dell'sull'economia nazionale. E da lì si capiranno i margini di manovra.