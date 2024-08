Scottature solari: 8 rimedi naturali per alleviare dolore e bruciore

Ascolta ora 00:00 00:00

Le scottature al sole sono molto frequenti durante le vacanze al mare. A soffrirne maggiormente sono le persone che hanno una pelle molto chiara o coloro che si espongono ai raggi solari senza precauzioni, ossia senza una crema con adeguato filtro protettivo o nelle ore più calde della giornata.

Che cos’è una scottatura da sole

Una scottatura solare è una vera e propria forma di danno alla pelle che si verifica in seguito all’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti. Provoca una sorta di infiammazione la cui gravità dipende molto dalla tipologia di pelle esposta. Tra i sintomi più comuni e riscontrati vi è l’arrossamento cutaneo accompagnato da una sensazione di dolore e bruciore al tatto.

In caso di scottature molto gravi possono comparire delle vesciche piene di liquido o la pelle può gonfiarsi e diventare più sensibile. Dopo alcuni giorni dalla scottatura la pelle può desquamarsi e diventare molto secca.

Quali sono i rimedi naturali delle scottature solari

Per curare le scottature solari vi sono una serie di rimedi naturali, semplici e preziosi oltre ad avere un’ottima efficacia:

1. Aloe vera: dalle proprietà lenitive e idratanti. È un valido aiuto per ridurre il senso di dolore e bruciore provocato dall’infiammazione. Aiuta anche a rigenerare la pelle e ad idratarla efficacemente;

2. Olio di cocco: grazie ai suoi acidi grassi è in grado di nutrire e idratare la pelle bruciata dal sole. Utile anche come prevenzione. Cospargerlo durante l’esposizione ai raggi solari riduce il rischio di infiammazioni;

3. Camomilla: serve per ridurre il gonfiore e il rossore e velocizza la guarigione dall’infiammazione. Sono sufficienti degli impacchi con acqua fredda per trarre subito un giovamento e un effetto rinfrescante;

4. Aceto di mele: prezioso per le sue proprietà astringenti che aiutano a prevenire le infezioni e le infiammazioni cutanee. È in grado di equilibrare il ph cutaneo in caso di scottature. Calma il dolore e il gonfiore;

5. Cetriolo: rinfresca accuratamente la zona interessata alleviando il dolore e il gonfiore. Basta frullare un cetriolo fresco e applicare la polpa che se ne ricava per circa una quindicina di minuti sulla zona scottata per stare meglio;

6. Miele: dalle proprietà cicatrizzanti accelera la guarigione della zona scottata idratando la pelle in profondità;

7.

: calma l’infiammazione riducendo il bruciore e rigenerando a fondo la cute in profondità;

8. Olio di calendula: svolge un’azione cicatrizzante e lenitiva. Idrata e nutre in profondità la pelle impedendo la desquamazione tipica dopo alcuni giorni dopo la scottatura.