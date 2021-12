Seno, esercizi per rassodarlo

Il seno è un organo che caratterizza l'appartenenza al gruppo dei mammiferi, con formati e dimensioni sempre differenti. Nonostante una credenza diffusa il seno non è un muscolo, poiché possiede una struttura ghiandolare simmetrica con presenza di adipe. La zona toracica dove poggia è caratterizzata dalla presenza di una serie di muscoli noti come grande pettorale e dentato anteriore, in grado di sorreggere il seno stesso.

L'ingresso nella pubertà ne caratterizza lo sviluppo, attraverso gli estrogeni, che ne consentono un aspetto tonico ed equilibrato. Solo con il tempo il seno può subire qualche cedimento, anche per colpa delle variazioni ormonali e fisiche. Per questo è bene correre ai ripari con il supporto di rimedi, trucchi e soluzioni naturali, come l'assunzione di cibi mirati, in tandem con massaggi e outfit adeguati. Fondamentali, però, sono gli esercizi, utili a contrastare l'effetto nefasto della forza di gravità, senza ricorrere alla chirurgia estetica. Scopriamo insieme come.

Rassodare il seno, soluzioni e trucchi più utili

Seno sodo, tonico, dall'aspetto armonico e sano: ecco l'obiettivo primario di tutte le donne, ma anche degli uomini, che puntano a rassodare la parte nel modo giusto. Come abbiamo scoperto non è un muscolo ma una ghiandola caratterizzata dalla presenza di grasso, che poggia su una parete muscolare che riveste il petto e il torace.

Il formato è dato dal quantitativo di adipe stesso. Per contrastare inestetismi e cedimenti è bene affidarsi a una serie di soluzioni mirate, a partire da una corretta alimentazione, in grado di mantenere la pelle elastica e ben idratata. Bisogna poi dormire nel modo giusto, ovvero appoggiando la schiena al materasso oppure posizionando un cuscino contro il petto, se la posa preferita è quella fetale o laterale.

Un buon reggiseno permette di sostenere correttamente in seno senza stringerlo o pressarlo fastidiosamente, al pari di indumenti comodi ma non troppo costrittivi. Fondamentale è assumere al contempo una corretta postura, sia quando si cammina o si sta in piedi che davanti al pc oppure seduti; ciò permette di ottenere innegabili benefici, sia per la schiena che per il seno stesso.

Alimentazione e massaggi per una pelle tonica

I massaggi possono aiutare la pelle del seno a risultare più tonica ed elastica, in particolare se si è vittime di continue oscillazioni di peso che possono agevolare la formazione di smagliature e inestetismi. Meglio se vengono effettuati dopo la doccia, con la pelle ancora umida: basta versare qualche goccia di olio alle mandorle e massaggiare intorno ai seni creando con il palmo della mano la forma di un otto. In alternativa, si possono massaggiare contemporaneamente appoggiando i palmi sui seni e muovendoli in modo circolare, simulando un impasto delicato.

Il seno può trovare supporto anche nell'eliminazione delle cattive abitudini come, ad esempio, riducendo o eliminando il fumo, moderando gli alcolici ed esponendolo al sole esclusivamente con la giusta protezione. Indispensabile una corretta autopalpazione, così da controllare e prevenire problematiche di salute.

Si passa poi all'alimentazione, assumendo cibi e prodotti bilanciati in grado di fornire il giusto quantitativo di vitamine, minerali, lipidi, proteine e contrastando i radicali liberi. Ottimi sono:

acqua : una sana idratazione è la chiave per una pelle tonica e sempre elastica;

: una sana idratazione è la chiave per una pelle tonica e sempre elastica; pesce : una ricarica di omega-3 in particolare negli sgombri e sardine, oltre a offrire vitamine e sali minerali ottimi per la pelle del seno;

: una ricarica di omega-3 in particolare negli sgombri e sardine, oltre a offrire vitamine e sali minerali ottimi per la pelle del seno; olio d'oliva: offre una vera ricarica di vitamina E, in grado di preservare il benessere della pelle con un affetto anti-age;

frutta e verdura: un toccasana per proteggere l'integrità della cute del seno impedendo un invecchiamento precoce, offrendo anche una ricarica costante di vitamine;

pomodori e kiwi: in particolare, rappresentano un bacino importante di vitamina C, specialmente i primi che con alla presenza di licopene stimolano la produzione di collagene e acido ialuronico;

mirtilli, frutta secca e uova: un mix utilissimo per ricaricare il corpo di sali minerali ma anche per contrastare i radicali liberi.

Seno sodo, gli esercizi più utili

Lo sport corre in soccorso del seno e della sua tonicità grazie a una serie di semplici esercizi di facile esecuzione. Attenzione: bisogna indossare un outfit adeguato, per effettuare in libertà i movimenti più adatti.