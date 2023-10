"Torno ad X Factor…". L’annuncio di Fedez sui social

Fedez tornerà ad X Factor. Dopo giorni di grande apprensione per l’artista che lo scorso 28 settembre era stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza e oncologica dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli avevano provocato un’emorragia interna, il rapper è pronto a tornare. In tantissimi, infatti, in queste settimane si sono chiesti quale potesse essere il destino di Fedez in qualità di giudice del talent targato Sky e, adesso, è stato proprio lui a dare una risposta attraverso il proprio profilo Instagram.

Fedez e il ritorno ad X Factor

Il rapper milanese ha deciso di comunicare la propria decisione attraverso i social, il canale che d’altronde utilizza insieme alla moglie Chiara Ferragni per aggiornare i fan più fedeli sulla loro vita privata. Così, nel corso di una diretta Instagram, alle domande dei follower che chiedevano insistentemente notizie sulla sua salute, Fedez ha risposto: “Oggi mi hanno fatto il certificato medico per partecipare a X Factor” . Un’affermazione quella dell’artista che non lascerebbe spazio a dubbi: è pronto a ritornare ad indossare i panni di giudice del talent canoro a partire dal primo live che andrà in onda giovedì 26 ottobre. Poi, il conduttore del podcast Muschio Selvaggio ha continuato rassicurando ulteriormente tutti coloro che lo seguono: “Sto meglio e dalla prossima settimana tornerò anche ad allenarmi” . Insomma, a quanto pare, in casa Ferragnez tutto sembrerebbe andare per il verso giusto e la coppia – una delle più discusse degli ultimi anni – potrà ritornare a sorridere, insieme ai figli Leone e Vittoria.

X Factor e le squadre degli Home Visit

Nel frattempo, questa sera (giovedì 19 ottobre), andrà in onda la puntata già registrata, quella degli Home Visit in cui ogni giudice dovrà compiere una scelta molto importante: portare la propria squadra da 5 concorrenti (scelti nel corso dei Bootcamp) a 3. Infatti, nel primo live del 26 ottobre condotto da Francesca Michielin a sfidarsi saranno soltanto in 12. Gli Home Visit si svolgeranno in un’atmosfera intima e privata. Così, i giudici e le rispettive squadre passeranno quasi due giorni interi insieme e lontani da qualsiasi distrazione. I 5 talenti di ogni team si esibiranno davanti al proprio giudice, instaurando un rapporto confidenziale che consentirà lori di conoscersi meglio. Per il momento, ogni coach ha composto la propria squadra che poi dovrà essere ridimensionata. Fedez ha deciso di portare con sé: Lorenzo Bonfanti (30 anni di Civate, provincia di Lecco); Sara Sorrenti (34 anni di origini calabresi); Giulia Petronio (23enne di Milano); Maria Tomba (20enne di San Bonifacio, in provincia di Verona) e Asia Leva (18enne di Sezze in provincia di Latina). Ambra Angiolini, invece, avrà di fronte a sè: Gaetano De Caro (16 anni di Casamassima, in provincia di Bari); gli Isobel Kara (due ragazzi di 23 e 26 anni di Taranto); Jacopo Martini (27 anni di Roma); Matteo Pierotti (24 anni di Roma) e Angelica Bove (20 anni di Milano). E ancora, Dargen D'Amico dovrà scegliere tra: Andrea Settembre (21 anni originario di Napoli); Fabio D’Errico (33 anni di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia); gli Stunt Pilots (trio di 24 e 25enni che vivono a Berlino); Edoardo Brogi (26 anni di Montespertoli, in provincia di Firenze) e Fabrizio Longobardi (29 anni di Roma). Infine, Morgan si ritroverà con: Niccolò Selmi (22 anni originario di Lucca); Animaux Formidables (una coppia “mascherata” di Torino); i Manifesto (due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia, in provincia di Roma); Anna Castiglia (23 anni di Torino) e Sickteens (trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia). Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire chi tra loro potrà accedere al live del 26 ottobre; per il momento le uniche certezze sono la presenza di Fedez e il primo super ospite della puntata: Laura Pausini.