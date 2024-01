I 5 migliori SUV del 2023 su cui puntare anche nel 2024

Il mondo dei SUV (o crossover) è in costante e inesorabile espansione, con variazioni di ogni tipo. Si trovano modelli compatti e XXL, elettrici o a benzina, ibridi di ogni tipo e per tutte le fasce di prezzo. Una tendenza che non accenna a rallentare ma, anzi, continua a dare linfa vitale ai marchi, per proporre tantissime alternative e colmare qualsiasi tipo di nicchia di mercato. Nel corso di questo 2024 arriveranno tanti nuovi modelli interessanti, dall’attesa Alfa Romeo Milano, alla nuova Peugeot 3008, passando per le nuove Audi Q5, BMW X3 restyling ma anche Cupra Tavascan o la nuova Dacia Duster. Tanti modelli, per tutti i gusti e disponibilità.

Abbiamo però scelto di offrirvi un elenco dei SUV più convincenti del 2023, per design, tecnologie, innovazione e connettività, su cui potrebbe ricadere la scelta anche nel corso del 2024, senza necessariamente farsi ingolosire dalle ultimissime novità in via di presentazione. Ripercorriamo quindi i nostri test drive alla ricerca di quei modelli che più ci hanno soddisfatto durante i giorni di test e che, inevitabilmente, siamo stati quasi “dispiaciuti” nel restituire.

Jeep Avenger

Vincendo l’ambito premio di Car of The Year 2023 non poteva mancare all’interno di questa lista. Jeep Avenger è carismatica, compatta e iconica fin da subito. Il design, tutto made in Italy, cattura gran parte della scena. Ricorda le sorelle maggiori di Jeep fin dal primo sguardo, riservandosi però una buona fetta di personalità. È compatta quanto basta per destreggiarsi in città ma sufficientemente spaziosa all’interno come auto da tutti i giorni. Non disdegna i lunghi viaggi e sfrutta tecnologie e comfort da vettura di categoria superiore. La piattaforma del gruppo Stellantis le consente di beneficiare di motori benzina fino a 100 CV o 100% elettrici, per i più temerari. In arrivo prossimamente anche la motorizzazione ibrida sempre da 100 CV abbinata di serie al nuovo automatico doppia frizione. Maggior prontezza all’erogazione, più comfort e minori consumi, diventando così la B-SUV più appetibile per questa fascia del mercato. Il prezzo di listino parte da 24.300 euro per il benzina o da 26.000 euro per l’ibrido.

Tesla Model Y

Senza troppi giri di parole, Tesla Model Y RWD 2023 è l’auto elettrica migliore provata fino ad oggi. In realtà, l’unica in grado di impensierirla è stata proprio la “sorella” Model 3 RWD 2024, la quale però beneficia di corposi aggiornamenti, destinati ad arrivare anche per la SUV nei prossimi mesi. Spaziosa (oltre 4,70 metri di lunghezza), tecnologia inarrivabile, una dotazione di serie da far impallidire i SUV premium tedeschi e un’efficienza energetica pari a quella di una citycar elettrica. Il tutto, ad un prezzo di listino di 47.970 euro ma di recente ribassato a soli 42.970 euro. Beneficia così anche degli eco-incentivi che, in veste standard, portano il prezzo base al di sotto dei 39 mila euro ma, in condizioni particolari, possono spingere a ribasso il prezzo fino a soli 32.900 euro. Certo, a breve sarà presentato il restyling, ma a questo prezzo potrebbe fare molta gola a chi risulta incerto sull’acquisto. Senza ombra di dubbio sbaraglia la concorrenza, non essendoci altri marchi capaci di offrire questo livello di tecnologia, autonomia (oltre 400 km reali) e comodità ad un prezzo così contenuto.

Nissan Qashqai e-Power

Sebbene sia stato presentato un po’ in sordina, Nissan ha proposto su nuova Qashqai una motorizzazione ibrida full davvero sorprendente. Si chiama e-Power e offre tutti i vantaggi della guida in elettrico ma con la serenità di viaggiare con un’auto a benzina. No, non è fantascienza ma si tratta di un sistema che sfrutta un motore elettrico da 190 CV posto sulle ruote anteriori e un motore 1.5 3 cilindri turbo benzina dedicato a funzionare come generatore. Lavorando a regimi sempre ottimali, è in grado di ricaricare la batteria come un vero generatore, consumando però meno benzina di quella che sarebbe richiesta per spostare il veicolo (se fosse alimentata con lo stesso). In questo modo l’auto risulta scattante e dalla guida fluida - merito del motore elettrico - ma senza l’ansia da ricarica delle vetture a batteria. È silenziosa in marcia, comoda e dall’ottima dinamica di guida e i consumi registrati durante la nostra prova sono migliori rispetto a quelli di altri suv ibridi, nell’ordine dei 17/18 km al litro, anche in viaggio e in autostrada. Il prezzo di partenza è da 37.320 euro, esclusi incentivi e sconti. Per le dimensioni e la tecnologia di cui dispone, potrebbe essere un ottimo suv da famiglia.

Renault Austral

Renault Austral è il perfetto esempio di come il marchio francese abbia voluto reinventarsi per alzare l’asticella dei prodotti offerti. Ben rifinita, dal design ricercato e con tecnologia da vendere. In circa 4,50 metri condensa tantissime qualità fino ad oggi riservate ai soli suv premium. Ha delle giuste proporzioni e un abitacolo molto curato, con materiali di qualità e display dall’ottima risoluzione: grazie al sistema nativo Google per l’infotainment, assicura una positiva esperienza di utilizzo, con app quali Spotify e Google Maps già integrate. Si guida bene e dispone di motori a benzina mild-hybrid o anche full-hybrid. Quest’ultimo è stato oggetto della nostra prova, unendo l’efficienza di un piccolo motore 3 cilindri turbo alla spinta immediata di un motore elettrico. La potenza complessiva arriva a ben 200 CV con dei consumi nell’ordine di 16,5 km al litro. Con prezzi a partire da 33.200 euro (38.200 euro per l’ibrido full) risulta un modello davvero convincente.

Mercedes GLC

Non poteva mancare in questo elenco un SUV della casa stellata. Iconica per le berline e famosa anche per i veicoli a ruote alte, Mercedes ha saputo concentrare su nuova GLC tutto il meglio del proprio repertorio (qui la nostra prova). Qualità, lusso, comfort, efficienza, tecnologia e piacere di guida. Nuova GLC - e ancor di più GLC Coupè - condensa tutte quelle qualità che dovrebbe avere l’auto “perfetta”. È un piacere percorrere chilometri in sua compagnia, ancor di più se equipaggiata con l’asse posteriore sterzante, che premia la maneggevolezza e l’agilità di manovra. I motori sono di ogni genere, con benzina, diesel, anche mild-hybrid ma anche plug-in benzina o plug-in diesel, con potenze che spaziano da circa 200 CV fino ad un massimo di oltre 680 CV in veste AMG. I diesel sono tra i più evoluti in commercio, capaci di sfiorare anche i 20 km/l di percorrenze con ciclo misto, mentre i motori plug-in assicurano più di 100 km di autonomia in modalità solamente elettrica. Il listino è tremendamente ampio, con ben 6 allestimenti e quasi una decina di motorizzazioni, sia a trazione posteriore che integrale e prezzi da 64.688 euro. Se cercate un Suv premium, è difficile che GLC non vi conquisti.