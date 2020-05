Fioriscono i pancioni, ma saltano le nozze Vip per il Covid

Alla fine qualcosa di buono questa quarantena l’ha portata, mai come ora infatti c’è stato un fiorire di pancioni soprattutto tra i vip, che hanno ben pensato in questo periodo di blocco di mettere in cantiere un erede. Tante sono quelle che tra qualche mese diventeranno mamme, Alice Campello, Michela Persico, Giorgia Palmas e anche l’onorevole Mara Carfagna che lo ha appena annunciato.

Ma allo stesso modo c’è stato anche un fiorire di separazioni le ultime due clamorose quella presunta di Alessia Marcuzzi, e quella quasi certa di Belen Rodriguez da Stefano De Martino. Allo stesso modo però, chi non è in crisi, anzi voleva coronare il sogno d’amore della vita, in questo periodo ha dovuto fare marcia indietro, ripiegando verso periodo migliori, sperando che la “mascherina” non sia un accessorio da regalare a parenti ed amici invece delle bomboniere.

La prima coppia che ha dovuto rimandare i fuori d’arancio è stata quella formata da Giorgia Palmas e Filippo Magnini. I due sarebbero dovuti convolare a nozze il 28 marzo, quando il pancino di Giorgia non era ancora diventato pancione, ma purtroppo, come ha dichiarato Filippo Magnini al settimanale F “ Abbiamo dovuto fissare un’altra data che per scaramanzia questa volta non rivelo ”.

Sarà forse rinviato anche il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini, anche loro al momento molto presi tra biberon e pannolini visto che è nata da pochissimo la piccola Azzurra. La location da sogno che avevano scelto era Capri, ma come dicevamo, quasi sicuramente tutto è stato rimandato, al post covid. Oltreoceano un’altra coppia di bellissimi è rimasta molto delusa per il rinvio delle loro nozze: quella tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez.

I due dovevano addirittura sposarsi nel nostro paese adorato dalle star di tutto il mondo: “ Nessuno sa niente, non ci sono pianificazioni in atto ora. Devi aspettare e vedere come andranno le cose, ed è una cosa deludente. Ho un po’ il cuore spezzato perché avevamo grandi programmi. Magari sarà anche meglio, devo credere che sarà così! ” ha detto tristemente Jennifer, e forse anche gli invitati (che sarebbero stati numerosi e famosi) costretti a rinunciare alle prelibatezze made in italy del luculliano banchetto che i due avevano prenotato.

Anche Katy Perry, ormai arrivata agli ultimi mesi di gravidanza, ha dovuto abbandonare l’idea di sposare il suo Orlando Bloom in Giappone quest’estate. Il pancione, o in quel caso il nascituro, non avrebbe permesso di poter viaggiare in tranquillità in un paese straniero che è ancora chiuso, e che certo avrebbe ospitato al momento con qualche difficoltà, un tale evento mediatico.

Per finire, e premettendo sempre “ Dio Salvi la Regina ” anche la nipote della Sovrana, Beatrice di York e il fidanzato di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi, dopo vari ripensamenti hanno deciso di rimandare definitivamente la data a più avanti, si pensa addirittura alla prossima primavera, per avere la possibilità di far intervenire alle nozze anche gli altri reali e gli ospiti di tutto il mondo.

Tra tutte queste spose, che al momento hanno rimesso in naftalina il loro abito, ce n’è una invece che ha deciso di proseguire con i preparativi del suo matrimoni: Elettra Lamborghini che convolarà a nozze con Afrojack in una splendida e romantica cornice con l'organizzazione di Enzo Miccio uno dei Wedding Planner più famosi e richiesti.