Effetto detox dopo le feste, ecco come

Effetto detox dopo le feste, una necessità impellente da mettere in atto dopo gli eccessi legati alle festività e ai festeggiamenti del Natale. Una strategia che potrebbe spaventare ma che, in realtà, risulta indispensabile per eliminare le tossine accumulate durante le ultime settimane. Perfetta per sgonfiare l'organismo in favore di una routine benefica per il corpo ma anche per la mente, sane abitudini da replicare nel quotidiano per una salute personale mgliore. Scopriamo insieme cos'è l'effetto detox, come metterlo in pratica e tutti i benefici.

Perché è importante depurarsi dopo le feste di Natale

Abbondare con gli eccessi alimentari e con le bevande è una prerogativa delle festività legate al Natale, anche se non è un'esclusiva perché la pratica è molto presente anche in altre occasioni. Ad esempio quando si riprende la routine di sempre dopo le vacanze estive o le pause stagionali, oppure in concomitanza dei primi freddi e di situazioni stressanti. L'eccesso alimentare a volte è un rifugio, un conforto, che alla lunga può incidere sull'equilibrio dell'organismo, al pari degli stessi festeggiamenti natalizi.

Una condizione che appesantisce con l'aggiunta di svariati chili di troppo, aumentando la sensazione di gonfiore, la ritenzione idrica e impattando anche sui livelli di colesterolo e glucosio nel sangue. Depurare è la parola d'ordine, procedendo in modo graduale ma continuativo, senza abbracciare diete troppo restrittive e rapide che possono produrre solo un dannoso effetto yo-yo.

Dopo gli innumerevoli appuntamenti con prelibatezze e golosità è giunto il momento di riprendere in mano la propria vita, regolando l'alimentazione e scegliendo cibi perfetti per smaltire le scorie, e il grasso accumulato. In tandem con del sano movimento, anche se blando, da inserire gradualmente all'interno della routine di sempre. Meglio se con il supporto di un nutrizionista, che potrà indicare il percorso alimentare da seguire.

Effetto detox, regole, cibi e strategie più utili

Per depurare il corpo non è indispensabile abbracciare metodologie troppo restrittive e faticose, come ad esempio saltare i pasti o digiunare a lungo. Il rischio di attivare una reazione contraria è molto alto, aumentando la voglia di cibo, eccedendo con le porzioni. Perseguire un percorso sano, lineare ed efficace è la regola più importante, affrontando le pietanze con la giusta calma e consapevolezza, per questo masticando piano. Meglio preferire bocconi piccoli da sminuzzare con cura, per rallentare la frenesia che spesso accompagna i pasti, al pari di una sana idratazione, almeno due litri al giorno tra acqua, infusi, tè e tisane drenanti.

Alimentazione . La salute inizia a tavola, è importante seguire un percorso alimentare bilanciato, dove siano presenti porzioni equilibrate di carboidrati, proteine e fibre, con una presenza maggiore di prodotti di origine vegetale , più digeribili e nutrienti, in grado di sgonfiare e offrire energia, vitamine, sali minerali. Ad esempio cereali meglio se integrali accompagnati da verdure fresche, crude o cotte e una fonte proteica vegetale, come i legumi, o di origine animale come uova, latticini light, pesce, carni bianche. I grassi devono risultare benefici come l'olio di oliva e la frutta secca per gli snack. Senza dimenticare gli zuccheri, con preferenza per quelli semplici e provenienti da frutta fresca e di stagione.

Quali cibi privilegiare. A parte la stagionalità dei prodotti i cibi devono offrire energia senza appesantire, contribuendo a sgonfiare e a migliorare la digestione. È una buona regola quella di dividere idealmente il piatto in tre parti, con una metà occupata da frutta e verdura, un quarto dalle proteine e un quarto dai carboidrati. I cibi più indicati sono il riso integrale, il farro e l'orzo ricchi di fibre, vitamine, ferro, magnesio, che aumentano la sensazione di sazietà, ripuliscono l'intestino e migliorano la digestione. Tra i cereali primeggia anche il pane integrale ma in quantitativi calibrati, le proteine di origine vegetale come i legumi, ad esempio le lenticchie che valgono come seconda portata e le proteine di origine animale come il pesce azzurro, ad esempio sgombro, sarde, salmone fresco, fonte di acidi grassi polinsaturi buoni, e quantitativi minori di latticini, uova e carni bianche. Via libera a minestroni, zuppe e passati, frutta secca con moderazione e in tandem con cinque porzioni giornaliere di frutta e verdura di stagione.