Semi di chia, i benefici secondo i nutrizionisti: come usarli in cucina

I semi di chia sono un superfood dalle proprietà e dai benefici eccellenti.

Sono noti per il loro alto contenuto di fibre, proteine, acidi grassi e antiossidanti. Si ricavano da una pianta chiamata Salvia hispanica L., appartenente alla famiglia delle Labiate che cresce prevalentemente nell’area tropicale come in Argentina, Bolivia, Equador.

Sono consigliati nelle diete ipocaloriche per il loro potere super saziante dovuto al loro alto contenuto di fibre. Consigliati agli sportivi perché sono in grado di fornire energia in vista di un allenamento intensivo.

Perché fanno bene i semi di chia: lo studio

Secondo uno studio pubblicato sull’Harvard Health Publishing questi piccolissimi semi sono ricchi di sostanze nutrienti. In particolare sono una grande riserva di antiossidanti come la quercetina che contrasta la formazione dei radicali liberi, responsabili dello stress ossidativo. Contengono una grande quantità di omega 3 e omega 6, alleati della salute del cuore.

Per il loro basso indice glicemico sono tollerati anche da chi soffre di diabete. Non contengono zuccheri semplici e quindi consentono di mantenere equilibrato il livello di glicemia nel sangue. I nutrizionisti li consigliano vivamente per regolarizzare il transito intestinale e liberarsi dal gonfiore addominale tipico di chi soffre di disbiosi cronica.

Svolgono una potente azione detox perché hanno la capacità di assorbire un grande quantitativo di acqua facilitando il processo digestivo e di conseguenza aiutando l’organismo a disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso. I loro acidi grassi sono inoltre un grande supporto per il sistema nervoso. In particolare aiutano a potenziare le facoltà cognitive come la memoria e il livello di concentrazione. Donano uno stato di benessere che contrasta gli stati di depressione e ansia.

Usi in cucina: alcune ricette

Semi di chia con yogurt oppure nell'insalata

In cucina i semi di chia sono versatili. Sono infatti l’ingrediente perfetto per colazioni energizzanti e salutari a base di cereali e muesli. Si possono unire ad essi o allo yogurt. Vanno benissimo immersi semplicemente nel latte. Possono essere aggiunti anche alle insalate e alle zuppe. Un frullato a base di banana e semi di chia può rappresentare un ottimo spuntino da consumare a metà mattinata o dopo un allenamento intenso per recuperare al meglio le energie.

Semi di chia come sostituto delle uova

Molto utilizzati sono come gelificante per marmellate crude gustose. In questo caso occorre frullare la frutta desiderata con i semi di chia e un dolcificante naturale. Il tutto va lasciato in frigo per circa otto ore dopo le quali si otterrà una marmellata da spalmare su pane o fette biscottate o utile per guarnire dei dolci. Sono anche degli ottimi sostituti dell’uovo per preparare impasti dolci e salati. Basta mescolare un cucchiaio di semi di chia con 3 cucchiai di acqua e lasciare riposare per circa quattro ore. Il risultato sarà un gel da fondere all’impasto del dolce o salato desiderato che si intende preparare.

Semi di chia per ricette vegane

Per chi segue una dietra vegana i semi di chia possono diventare un alleato prezioso per preparare delle polpette a base di lenticchie.

Occorre schiacciare circa 200 grammi di lenticchie cotte al gel ottenuto mescolando. Basta poi aggiungere delle spezie e del pangrattato. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti si possono creare delle polpette croccanti da